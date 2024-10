Kamala Harris concede una entrevista a un medio no tan amistoso: Fox News

TelevisionNews and News MediaPresidential Election of 2024United States Politics and GovernmentRatings (Audience Measurement)Fox News ChannelBaier, BretTrump, Donald JHarris, Kamala D

La entrevista, que realizará el presentador Bret Baier, se emitirá el miércoles a las 6 p. m. hora del Este.

La vicepresidenta Kamala Harris ha aceptado una entrevista con Fox News, dijo la cadena el lunes.

La entrevista, con el presentador político en jefe de Fox News, Bret Baier, sucederá cerca de Filadelfia el miércoles, poco antes de que se emita a las 6 p. m., hora del Este, en el programa de Baier, Special Report. Se espera que Harris responda preguntas durante 25 o 30 minutos, dijo la cadena.

Se trata de la primera entrevista formal de Harris con Fox News, cuya programación diaria se centra en la opinión pública conservadora, que a menudo apoya abiertamente a su oponente republicano, el expresidente Donald Trump.

También podría representar una oportunidad para la candidata demócrata a tres semanas del día de las elecciones.

Harris tendrá la oportunidad de transmitir su mensaje a un público que puede mostrarse escéptico ante su candidatura. Su disposición a aparecer en Fox News puede ayudar a la percepción de que está abierta a enfrentarse a preguntas difíciles. Además, puede llegar a una zona de votantes independientes, que ven más Fox News que CNN o MSNBC, según un estudio de Nielsen.

Demócratas de alto rango llevan tiempo mostrando hostilidad hacia Fox News, llegando incluso a prohibir formalmente que la cadena organice un debate durante las primarias en 2020. Hillary Clinton, en 2016, fue la última candidata presidencial demócrata en sentarse para una entrevista en Fox News. El presidente Biden no ha aparecido en la cadena desde que asumió el cargo, aunque ha discutido en conferencias de prensa con su corresponsal principal en la Casa Blanca, Peter Doocy.

Pero se ha logrado un deshielo de las relaciones.

El compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue entrevistado en Fox News Sunday los dos últimos fines de semana. (Los asistentes de Walz se pusieron en contacto con Fox para programar su segunda aparición). En los últimos meses, la cadena también ha dado la bienvenida a una serie de partidarios de Harris, entre ellos el gobernador de California, Gavin Newsom, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, quien ya es tan habitual que dijo con sorna a los asistentes a la convención demócrata: "Puede que me reconozcan de Fox News".

La entrevista de Baier con Harris se emitirá el mismo día en que Fox retransmitirá una inusual asamblea televisada en la que Trump tiene previsto responder a preguntas sobre temas como el aborto, el cuidado de los niños y las guarderías de un público exclusivamente femenino.

Harris ha aparecido en diversos medios de comunicación tradicionales y especializados en las últimas semanas.

El lunes, utilizó entrevistas con Roland Martin y The Shade Room, una publicación de entretenimiento en línea, para ampliar su discurso a los votantes negros, argumentando que Trump había incurrido en un patrón de comportamiento racista durante décadas.

El martes, tiene previsto grabar una entrevista en directo en Detroit con Charlamagne Tha God, presentador del programa de radio matinal The Breakfast Club, especialmente popular entre la población milénial negra.

La semana pasada fue entrevistada en The View, The Late Show with Stephen Colbert y The Howard Stern Show. La semana pasada, Harris participó en una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena CBS. Trump se negó a aparecer en el programa y acusó a la CBS de parcialidad; la cadena dijo que se había comprometido a una entrevista y luego no cumplió su promesa.

Trump tiene una presencia frecuente en programas partidistas de Fox News como Hannity; también ha mantenido una agenda intensa de entrevistas en pódcasts y otros medios alternativos, incluida la página de streaming de una celebridad de los videojuegos. El martes será entrevistado por el redactor jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, en el Club Económico de Chicago.

Michael M. Grynbaum escribe sobre la intersección de los medios, la política y la cultura. Ha sido el corresponsal de medios de comunicación del Times desde 2016.