Irán lanza unos 180 misiles balísticos contra Israel

El ataque supone una fuerte escalada en el prolongado conflicto entre ambos países y podría sumir aún más a la región en el caos.

Irán disparó varias oleadas de misiles balísticos contra Israel el martes por la noche en un ataque repentino que aumentó la probabilidad de una guerra directa a gran escala entre dos de los ejércitos más poderosos de Medio Oriente.

El ataque de Irán fue la culminación de una vertiginosa secuencia de acontecimientos ocurridos en menos de 24 horas, que comenzó cuando Israel lanzó una invasión terrestre en Líbano para perseguir a Hizbulá, milicia libanesa respaldada por Irán.

Israel bombardeó Líbano desde el aire durante todo el martes mientras sus soldados avanzaban por tierra y Hizbulá disparaba cohetes hacia el interior de Israel, matando a 55 personas e hiriendo a 156 en todo Líbano, según el ministerio de salud libanés.

El ejército israelí dijo que Irán disparó alrededor de 180 misiles, un ataque importante que obligó a millones de israelíes a protegerse en refugios antiaéreos durante más de una hora. Muchos de los misiles fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea de Israel. Otros cayeron en el centro y el sur del país, según el ejército israelí.

No hubo informes inmediatos de bajas en Israel, pero un hombre palestino murió por la caída de metralla en la Cisjordania ocupada.

"Basándonos en lo que sabemos ahora, el ataque parece haber sido ineficaz y derrotado", dijo el martes el presidente Joe Biden, señalando que el ejército de EE. UU. "apoyó activamente" la defensa de Israel. Y añadió: "No se equivoquen, Estados Unidos apoya plenamente a Israel".

Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Biden, dijo a los periodistas que los destructores navales estadounidenses se habían unido a Israel para derribar los misiles. Explicó que hubo una "meticulosa planificación conjunta en previsión del ataque".

La ofensiva dejó en vilo a la región, ante una potencial respuesta israelí.

"Irán ha cometido un gran error esta noche, y pagará por ello", dijo Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en un comunicado a última hora del martes. "El régimen de Irán no entiende nuestra determinación de defendernos y de tomar represalias contra nuestros enemigos".

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo en un comunicado que el ataque con misiles había sido en represalia por los recientes asesinatos. En julio, el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, murió a causa de una bomba mientras se encontraba en la capital iraní, en un asesinato ampliamente atribuido a Israel. El viernes, aviones de combate israelíes mataron al líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, con un ataque aéreo al sur de Beirut.

Irán también declaró que lanzaría más misiles si Israel decidía contratacar.

Durante el ataque iraní, sonaron sirenas antiaéreas en todo Israel, incluidas las de Jerusalén y Tel Aviv. Se oyeron explosiones sobre ambas ciudades, mientras los cohetes interceptores israelíes surcaban el cielo nocturno, chocando con decenas de misiles.

La salva iraní se produjo mientras Israel seguía luchando contra Hamás, otro representante iraní, en Gaza, y mientras realizaba incursiones en ciudades palestinas de la Cisjordania ocupada por Israel.

Irán atacó Israel por última vez en abril, pero Israel, con ayuda de Estados Unidos, Jordania y otros países, interceptó casi la totalidad de cientos de misiles y aviones no tripulados disparados contra su territorio. La respuesta de Israel, país al que Estados Unidos instó a la moderación, fue limitada: disparó contra una base aérea cercana a algunas de las instalaciones nucleares iraníes, pero no alcanzó las instalaciones propiamente dichas.

Aquí hay más detalles:

EE. UU. y sus soldados: Dos destructores navales de EE. UU. lanzaron una decena de interceptores contra los misiles iraníes que se aproximaban, declaró el martes a los periodistas el general de brigada Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, quien añadió que ningún soldado estadounidense resultó herido. El Pentágono informó el lunes que iba a enviar "varios miles" de soldados estadounidenses más a la región, que se sumarían a los 40.000 que ya se encuentran en la zona. En Jordania: Testigos dijeron que se oyeron fuertes explosiones en Amán, capital de Jordania, país situado entre Israel e Irán que ayudó a interceptar un lanzamiento de Irán contra Israel en abril. La agencia oficial de noticias jordana reportó dos personas con heridas leves causadas por la caída de fragmentos tras el ataque iraní contra Israel. Tiroteo en Tel Aviv: El servicio de respuesta a emergencias de Israel dijo que al menos seis personas murieron y varias más resultaron heridas cuando dos hombres armados abrieron fuego contra un tren ligero en Tel Aviv poco después de que se instara a los residentes a buscar refugio ante el ataque iraní. Ningún grupo se adjudicó en un primer momento la autoría del atentado. Las autoridades calificaron el tiroteo de atentado terrorista. Saliendo de Líbano: el Departamento de Estado está trabajando con las aerolíneas para "proporcionar más asientos" a los ciudadanos estadounidenses que quieran abandonar Líbano, cosa que EE. UU. les ha instado a hacer, de acuerdo con Matthew Miller, portavoz del departamento. Ephrat Livni colaboró con reportería desde Washington.