Los ataques israelíes contra Líbano son los más mortíferos en décadas

El número de víctimas mortales registrado el lunes en Líbano superó al de la mayoría de las víctimas diarias registradas en Gaza durante el año pasado.

Los ataques israelíes del lunes contra Líbano constituyen una de las incursiones aéreas más intensas de la guerra contemporánea, que superan incluso los bombardeos en Gaza durante los primeros días de la guerra entre Israel y Hamás en octubre, dijeron expertos en enfrentamientos bélicos.

El número de muertos también es uno de los más elevados de las últimas guerras en el mundo, y podría aumentar porque se cree que aún hay personas atrapadas bajo los escombros en Líbano.

Las cifras de muertos en las guerras son estimaciones, y las comparaciones exactas entre conflictos son complicadas. Sin embargo, el número de víctimas mortales registrado el lunes en Líbano superó al de la mayoría de las víctimas diarias registradas en Gaza durante el año pasado y duplicó con creces el promedio diario de víctimas mortales durante el año más mortífero de la guerra civil siria.

Esto es lo que hay que saber.

Número de objetivos alcanzados por Israel

El ejército israelí dijo haber atacado más de 1600 objetivos el lunes, una cifra que tiene pocos precedentes, si es que tiene alguno, en guerras del siglo XXI, según Emily Tripp, directora de Airwars, un observatorio británico de conflictos.

El mapa muestra los ataques aéreos israelíes registrados el lunes. Los datos corresponden a la medianoche, hora local, y no son exhaustivos. Algunos lugares fueron atacados varias veces.

Se trata de unos 300 objetivos más que los que Israel atacó durante los tres primeros días de su ofensiva en Gaza tras el ataque dirigido por Hamás el 7 de octubre, una cifra considerada inusualmente alta.

Durante la campaña aérea liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico en Irak y Siria entre 2014 y 2017, los aviones de combate occidentales alcanzaron un promedio de 650 objetivos al mes en un área mucho más amplia, según datos publicados por el Departamento de Defensa.

"Antes de la guerra en Gaza, las municiones desplegadas con esta intensidad y con esta frecuencia habrían sido casi inauditas", dijo Tripp. "Que nosotros sepamos, no hay comparación en términos de número de muertos o de uso de municiones con campañas aéreas previas del siglo XXI de esta naturaleza".

El ejército israelí declaró que Hizbulá disparó 250 cohetes contra Israel el lunes, la mayoría de los cuales fueron interceptados por misiles de defensa antiaérea israelíes o no alcanzaron sus objetivos. Al menos un hombre resultó herido por la metralla. Desde octubre, Hizbulá ha disparado más de 8000 misiles contra posiciones israelíes, según el ejército israelí.

Cifra de muertos en Líbano

El ministro de Salud libanés, Firass Abiad, dijo que 558 personas murieron el lunes en ataques israelíes, una cifra inusualmente alta para los estándares de la guerra contemporánea, según los expertos.

En Gaza, el pasado mes de octubre, fueron necesarios 18 días para que la cifra diaria de muertos superara los 500. La cifra del lunes es aproximadamente la mitad de todas las bajas registradas durante la guerra de un mes entre Israel e Hizbulá en 2006. Y es muy superior a la media diaria de víctimas durante la guerra siria de 2014, el año más mortífero de esa década de conflicto.

El gráfico compara los decesos diarios registrados durante la guerra de Israel y Hizbulá en 2006 con la operación implementada por las fuerzas israelíes el 23 de septiembre, en la que 558 personas murieron en un solo día.

Cómo calcula el gobierno libanés el número de muertos

El ministerio de Salud libanés dirige un centro de operaciones de emergencia que recopila las cifras de bajas de los hospitales privados y estatales y las coteja para crear un balance nacional de la guerra, según los funcionarios sanitarios.

Históricamente, estas cifras se han considerado fiables y son citadas con regularidad por las Naciones Unidas, que ayudaron al ministerio a desarrollar el centro de operaciones.

Hizbulá, la poderosa milicia chiita respaldada por Irán, no dirige el ministerio. Está supervisado por el gobierno de Líbano, cuyos miembros están divididos en líneas sectarias y políticas.

Abiad, quien fue presidente del consejo de administración del mayor hospital de Líbano, suele ser considerado apolítico y ganó elogios y notoriedad por sus evaluaciones basadas en datos durante la pandemia de coronavirus. Saad Hariri, ex primer ministro suní no aliado de Hizbulá, fue el primero en proponerlo para el cargo de ministro de Salud, y fue nombrado oficialmente por el sucesor de Hariri.

Relación entre combatientes muertos y civiles

El ministerio de Salud libanés no proporciona desgloses detallados del número de civiles y combatientes muertos. Pero Abiad dijo en una breve entrevista telefónica el martes que la "abrumadora mayoría, si no todos" los muertos y heridos del lunes eran civiles.

Para que su afirmación fuera cierta, el número de hombres civiles muertos el lunes tendría que superar abrumadoramente el número combinado de mujeres y niños muertos. El ministerio dijo que 94 mujeres y 50 niños murieron el lunes, es decir, algo más del 25 por ciento del total de víctimas mortales, pero no especificó el número de civiles varones muertos.

El ejército israelí ha dicho que estaba atacando a centros operativos militares, depósitos de armas y lanzacohetes, muchos de ellos escondidos en barrios y casas de civiles.

Tripp dijo que el número de mujeres y niños muertos era "coherente con lo que hemos visto en conflictos como el de Irak, pero inferior en comparación con la reciente guerra en Gaza".

En Gaza, se dijo que más del 54 por ciento de las aproximadamente 34.000 personas que las autoridades sanitarias habían designado recientemente como víctimas eran mujeres o niños y niñas menores de 18 años. Las autoridades de salud aún no han identificado a otras 7000 víctimas, según el jefe de estadística del ministerio.

