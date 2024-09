El gobierno pide imputar con intento de asesinato al sospechoso de atentar contra Trump

Assassinations and Attempted AssassinationsUnited States Politics and GovernmentPresidential Election of 2024Secret ServiceRouth, Ryan WesleyJustice DepartmentTrump, Donald JFloridaWest Palm Beach (Fla)Trump Assassination Attempt (Sept 2024)

Los fiscales revelaron nueva información en un memorando para persuadir a un juez federal de detener indefinidamente a Ryan Routh mientras espera juicio.

El gobierno federal presentará un cargo de intento de asesinato contra un hombre acusado de merodear con un arma cerca de donde el expresidente Donald Trump jugaba golf en Florida la semana pasada, dijeron los fiscales en una audiencia judicial el lunes. Entre las pruebas del gobierno, dijeron, había una nota que el sospechoso había escrito dando a entender que había planeado el ataque.

Esta acusación --que los fiscales dijeron que presentarían ante un gran jurado-- conllevaría una pena máxima de cadena perpetua.

El juez Ryon McCabe, del Tribunal Federal de Distrito de West Palm Beach, Florida, accedió el lunes a la petición del gobierno de mantener al sospechoso, Ryan Routh, en prisión sin fianza. Hasta ahora, Routh ha sido acusado como criminal por posesión ilegal de un arma de fuego, que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión, y de posesión de un arma de fuego con el número de serie borrado.

Los abogados defensores de Routh habían argumentado que su cliente no presentaba riesgo de fuga y no suponía una amenaza grave para la comunidad, pero McCabe no estuvo de acuerdo.

En una declaración publicada por su campaña el lunes, Trump acusó al Departamento de Justicia y al FBI de "mal manejo y minimización del segundo intento de asesinato contra mi vida desde julio". Calificó los cargos contra Routh de "tirón de orejas" y dijo: "¡Que Florida se encargue del caso!".

La semana pasada, el gobernador Ron DeSantis de Florida, republicano, dijo que el estado llevaría a cabo su propia investigación sobre lo sucedido, caracterizando la investigación federal como insuficientemente transparente y tal vez sesgada contra Trump.

En la audiencia judicial del lunes, que duró casi tres horas, Mark Dispoto, un fiscal adjunto de los Estados Unidos, argumentó que Routh se había instalado en "nada menos que un nido de francotiradores" para apuntar al expresidente, mientras que las defensoras públicas federales de Routh cuestionaron ampliamente la solidez de las pruebas del gobierno.

Kristy Militello, una de sus dos abogadas, dijo que las acciones de Routh eran el trabajo "poco sofisticado y poco entrenado" de un hombre cuyos escritos sugerían que su intención era que el intento de asesinato fracasara.

Routh, vestido con un uniforme oscuro de la cárcel y con el pelo rubio peinado hacia atrás, parecía seguir atentamente el proceso, especialmente cuando Renee Michelle Sihvola, su otra abogada, interrogó a Christian Hull, agente especial del FBI, sobre las pruebas presentadas por el gobierno.

Según los fiscales, Routh, de 58 años, parecía haber inspeccionado los terrenos del Trump International Golf Club durante aproximadamente un mes antes de su detención. El 15 de septiembre, Routh se situó fuera de la valla, cerca del sexto hoyo del campo, donde alrededor de la 1:30 p. m., un agente del Servicio Secreto en un carrito de golf, quien estaba explorando un hoyo por delante del expresidente, vio parte de la cara del Routh y el cañón de su pistola.

En el momento en que fue visto, dijeron los fiscales, Routh estaba alineado directamente con el sexto hoyo, con la intención de disparar a Trump desde una distancia relativamente corta utilizando un rifle semiautomático. El rifle, equipado con una mira telescópica, fue encontrado abandonado en el lugar de los hechos; tenía una bala en la recámara y un total de 11 cartuchos cargados. Los investigadores encontraron la huella dactilar de Routh en la cinta adhesiva que sujetaba la mira al arma.

"Este fue un intento de asesinato a Donald Trump, pero les fallé", escribió Routh en una nota que fue colocada dentro de una caja que dejó en la casa de un amigo en Carolina del Norte, según los fiscales.

"Hice todo lo que pude y le eché todas las agallas que pude", continuaba la nota. "Depende de ustedes terminar el trabajo; y ofreceré 150.000 dólares a quien pueda completarlo".

El amigo se puso en contacto con las fuerzas del orden y les habló de la nota tres días después de la detención de Routh.

En la nota, dijeron los fiscales, Routh también escribió que Trump no era apto para ser presidente. Routh había dejado la nota en la casa varios meses antes del tiroteo --una indicación, dijeron, que había estado planeando el asesinato durante mucho tiempo.

Sihvola consiguió que Hull, el agente del FBI, identificara en la nota múltiples referencias a la creencia de Routh de que su plan probablemente fracasaría; esas referencias estaban en partes de la nota que los fiscales no habían incluido en su memorando en el que pedían al juez que detuviera indefinidamente a Routh.

Hull también reconoció, a preguntas de Sihvola, que no tenía conocimiento de ninguna grabación de cámaras de vigilancia o de otro tipo en las que se viera a Routh en el campo de golf o con el rifle.

Hull también reveló que se había encontrado otra nota manuscrita a unos 5 metros del rifle. Esa nota, dijo, estaba dirigida a The New York Times.

Dispoto calificó la segunda nota de "accesoria" y señaló que no formaba parte del expediente del gobierno. Routh fue entrevistado por el Times el año pasado sobre sus esfuerzos para reclutar combatientes extranjeros en Ucrania.

Los acontecimientos del lunes pintaron el cuadro más claro hasta la fecha de un contratista de obras itinerante y empobrecido, sin vínculos aparentes con Florida, quien profesó repetidamente su voluntad de morir defendiendo Ucrania.

Las abogadas de Routh describieron a su cliente como una persona dedicada a la causa de la democracia en Ucrania y Taiwán, y añadieron que, incluso después de su detención, cuenta con el apoyo de sus hijos adultos y sus hermanos. Ha vivido con su pareja en Hawái durante los últimos ocho años y ha pasado "la mayor parte de la última década", dijo Militello, "como un ciudadano respetuoso con la ley".

Los fiscales señalaron el extenso historial delictivo de Routh, incluida una acusación de delito grave en 2002 en Carolina del Norte por posesión de un arma de muerte y destrucción masivas. Los documentos judiciales describían el arma como un "explosivo binario con una detonación de 25 centímetros y un detonador". Routh fue condenado y quedó en libertad condicional supervisada durante 60 meses.

Los investigadores que registraron el Nissan Xterra SUV negro que Routh conducía el 15 de septiembre, encontraron "una lista manuscrita de fechas de agosto, septiembre y octubre de 2024 y de lugares en los que el expresidente había aparecido o se esperaba que estuviera presente", según la nota de la fiscalía.

Los agentes también encontraron seis celulares --incluido uno que contenía una búsqueda en Google sobre cómo viajar desde el condado de Palm Beach a México--, así como 12 pares de guantes, un permiso de conducir de Hawái a nombre de Routh y un pasaporte.

El juez McCabe citó la búsqueda en Google y el pasaporte del Routh como pruebas de su potencial riesgo de fuga, y sus antecedentes penales, su aparente vigilancia del campo de golf y la gravedad de los cargos por armas de fuego existentes contra él como pruebas de su potencial peligro para la comunidad.

McCabe dijo que "el gobierno ha cumplido su obligación" para justificar la detención.

