Olivia Nuzzi, reportera de New York Magazine, es dada de baja por su relación con Robert F. Kennedy Jr.

Nuzzi, OliviaKennedy, Robert F JrConflicts of InterestNew York (Magazine)Presidential Election of 2024News and News MediaMagazines

Nuzzi informó a sus editores sobre la relación que se había vuelto personal, dijo el medio. Según un representante de Kennedy, solo se habían visto una vez.

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

Una reportera política estrella de la New York Magazine ha sido puesta de baja tras revelar una relación personal con el excandidato presidencial Robert F. Kennedy Jr.

En un comunicado publicado en línea el jueves por la noche, New York Magazine dijo que su corresponsal en Washington, Olivia Nuzzi, había reconocido recientemente a los editores de la revista que había mantenido una relación "con un antiguo sujeto relevante para la campaña de 2024 mientras yo estaba informando sobre la campaña". El medio dijo que la relación era "una violación de las normas de la revista sobre conflictos de intereses y transparencia".

Una persona familiarizada con el asunto confirmó que la relación era con Kennedy, un exdemócrata que puso fin a su candidatura independiente a la presidencia en agosto y desde entonces ha apoyado al expresidente Donald Trump. La campaña de Trump ha nombrado a Kennedy como miembro de su equipo de transición en caso de que gane las elecciones en noviembre.

New York Magazine dijo el jueves que había revisado el trabajo de Nuzzi y no encontró "ninguna inexactitud ni evidencia de parcialidad".

"Actualmente está de baja en la revista, y la revista está llevando a cabo una revisión más exhaustiva por parte de terceros", dijo la publicación.

El viernes, David Haskell, editor de New York Magazine, dijo en una nota enviada al personal que Nuzzi había informado a los editores sobre la relación hace unos días. Ella les dijo que había comenzado en diciembre de 2023 y terminó en agosto.

Nuzzi, en una declaración a The New York Times dijo el jueves que "algunas comunicaciones que tuve con un ex sujeto de reportaje se volvieron personales" a principios de este año.

"Durante ese tiempo, no reporté directamente sobre el tema ni lo utilicé como fuente", dijo.

"La relación nunca fue física, pero debería haberla revelado para evitar la aparición de un conflicto. Lamento profundamente no haberlo hecho inmediatamente y pido disculpas a quienes he decepcionado, especialmente a mis colegas en New York".

Un representante de Kennedy dijo: "Kennedy solo se reunió con Olivia Nuzzi una vez en su vida para una entrevista que ella solicitó y que dio lugar a un artículo de prensa". El representante no hizo más comentarios.

La noticia fue comunicada anteriormente por el boletín de noticias Status.

Nuzzi ha trabajado para New York Magazine desde 2017, ganando una reputación por artículos políticos escritos con agudeza e investigados con profundidad. Hizo una aparición en un episodio de la serie de televisión Billions y recientemente estrenó una serie documental llamada Working Capital con Bloomberg.

En noviembre de 2023, escribió un perfil de Kennedy y el potencial de su campaña para "poner patas arriba la campaña presidencial". En una entrevista en marzo con Frank Bruni, articulista de opinión de The New York Times, Nuzzi dijo que las elecciones de 2024 eran "una contienda de tres hombres" y que "la prensa del establishment se ha mostrado reacia a tratar a Kennedy como un aspirante serio porque temen que se les critique por 'presentar a un antivacunas'".

Nuzzi ha seguido informando sobre la contienda presidencial de 2024. Su artículo más reciente fue una entrevista con Trump en Mar-a-Lago a principios de septiembre. El artículo se actualizó el jueves por la noche con una nota a los lectores que contenía la declaración del medio sobre Nuzzi.

Katie Robertson cubre el sector de los medios de comunicación para The Times. Correo electrónico: katie.robertson@nytimes.com Más de Katie Robertson