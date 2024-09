Unos niños dijeron que se apareció la virgen María. Ahora el Vaticano se pronuncia

Benedict XVIRoman Catholic ChurchPilgrimagesCardinals (Roman Catholic Prelates)Religion and BeliefBosnia and HerzegovinaMedjugorje (Bosnia and Herzegovina)Francis

Tras décadas de controversia, el Vaticano ha autorizado el culto público en un santuario de Bosnia, donde un pueblo antes tranquilo se ha convertido en un importante lugar de peregrinación.

En junio de 1981, seis niños de entre 10 y 16 años afirmaron que la virgen María se les había aparecido en una colina pedregosa cerca del pueblo de Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina. Los niños dijeron que la virgen les había transmitido mensajes de paz y oración.

Los videntes, como se conoce al grupo, afirman que la virgen ha vuelto a Medjugorje desde entonces. Su afirmación ha atraído a millones de fieles de todo el mundo, transformando el que fuera un tranquilo pueblo agrícola en un importante lugar de peregrinación.

Sin embargo, desde el principio, las supuestas apariciones han polarizado la opinión católica romana. Millones de creyentes afirman haber encontrado consuelo espiritual en Medjugorje, con decenas de informes de curaciones milagrosas, conversiones y llamadas a vocaciones religiosas. Otros tachan los avistamientos de engaño, en parte porque se han prolongado durante tanto tiempo y se han producido con la regularidad de un reloj.

Tras años de comisiones, análisis y pronunciamientos del Vaticano y de funcionarios locales, el Vaticano publicó el jueves un documento "para concluir una larga y compleja historia que ha rodeado los fenómenos espirituales de Medjugorje".

El Vaticano interviene

Reconociendo el "estímulo positivo para su vida cristiana" que muchos peregrinos reciben en Medjugorje, el Vaticano ha decidido autorizar el culto público allí.

Pero el documento, firmado por Víctor Manuel Fernández, jefe de la oficina de doctrina del Vaticano, subraya que su decisión no pretende verificar la presencia de un fenómeno sobrenatural en el lugar.

Dado que las apariciones u otros avistamientos son experiencias privadas de los individuos, la Iglesia no exige a los fieles que acepten la autenticidad de tales avistamientos. En este caso, el documento afirma que "los fieles no están obligados a creer en ello".

Citando algunos de los mensajes que se dice que la virgen María ha pronunciado en Medjugorje a lo largo de las décadas, el Vaticano dijo que, aunque la mayoría eran "edificantes", eso no significaba "que tuvieran un origen sobrenatural directo". En consecuencia, deben ser identificados como "supuestos mensajes" entregados a través de los videntes.

La valoración de la Iglesia de "los abundantes y extendidos frutos, tan bellos y positivos, no implica que los supuestos sucesos sobrenaturales se declaren auténticos", afirma el documento. Pero los fenómenos espirituales de Medjugorje actúan "para el bien de los fieles", afirma.

David Murgia, autor y periodista que ha escrito dos libros sobre Medjugorje, dijo que el nuevo documento no llega a conclusiones decisivas sobre las apariciones, que es lo que muchos fieles esperaban oír.

"La gente va a Medjugorje porque cree que la virgen se aparece en tiempo real", dijo. "Me parece absurdo que me digan que las consecuencias son buenas, pero no si el origen es real".

Y añadió: "Es como decir que la fruta es buena, pero no sabemos si el árbol existe".

El camino hacia la decisión

Varias investigaciones sobre el origen de las apariciones no han sido concluyentes.

Dos primeras investigaciones dirigidas por la diócesis de Mostar-Duvno, en Bosnia, y otra llevada a cabo por la antigua Conferencia Episcopal de Yugoslavia, no aportaron conclusiones definitivas. Uno de los principales cardenales del papa Benedicto XVI dirigió una comisión para examinar las apariciones, pero sus conclusiones nunca se publicaron.

El Vaticano dijo que sus conclusiones sobre Medjugorje se basaban en las nuevas y exhaustivas directrices para evaluar las visiones de la virgen María y otros fenómenos sobrenaturales basados en la fe que publicó el pasado mes de mayo.

Según las nuevas normas, la Iglesia ya no emitirá declaraciones que acepten el origen sobrenatural de tales fenómenos, como hizo el Vaticano en Fátima, en Portugal, y Lourdes, en Francia, dos importantes santuarios dedicados a la virgen María.

En su lugar, tras evaluar el acontecimiento y no encontrar "elementos negativos en él", la Iglesia puede emitir una citación diciendo que nada debe impedir a un obispo local reconocer los beneficios de tales "fenómenos espirituales", o incluso promoverlos.

Eso es lo que ha decidido el Vaticano para Medjugorje.

"Esas nuevas normas se redactaron únicamente para que el Vaticano pudiera decir algo sobre Medjugorje", dijo Murgia.

¿Polémica persistente?

Los escépticos del fenómeno de Medjugorje han acusado a algunos de los implicados de explotar las visiones para obtener beneficios económicos.

Aunque no se dispone de estadísticas oficiales, lo cierto es que muchos millones de peregrinos han acudido a Medjugorje, donde las calles, antaño tranquilas, están ahora repletas de hoteles. La parroquia cuenta y actualiza continuamente el número de sacerdotes que celebran misas allí y el número de hostias distribuidas.

El obispo de Mostar-Duvno ha emitido un decreto que confirma la opinión del Vaticano.

La parroquia de Medjugorje seguirá publicando en su página web mensajes que, según afirma, proceden de la virgen. Un funcionario del Vaticano seguirá supervisando y autorizando la publicación de los mensajes.

Sin embargo, algunos críticos han cuestionado el contenido de algunos de los mensajes. El Vaticano reconoció estas preocupaciones en su documento, señalando que algunos mensajes "podrían estar vinculados a los deseos o intereses de los presuntos videntes o de otras personas".

Pero el Vaticano señaló que la gran mayoría de los mensajes --ha habido miles-- contenían "un gran valor y expresan las enseñanzas constantes del Evangelio."

En cuanto a los videntes en sí, el documento señala que el Vaticano no hace ningún "juicio sobre la vida moral de los presuntos videntes."

Y añadió: "que se advierta encarecidamente a quien vaya a Medjugorje que las peregrinaciones no se hacen para encontrarse con los presuntos videntes", sino para tener una experiencia espiritual y participar en una misa.

Elisabetta Povoledo es una reportera afincada en Roma que cubre Italia, el Vaticano y la cultura de la región. Es periodista hace 35 años. Más de Elisabetta Povoledo