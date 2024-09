'Se están comiendo a los gatos': Trump repitió una falsedad sobre los inmigrantes

Springfield (Ohio)Presidential Election of 2024Debates (Political)Rumors and MisinformationPetsUnited States Politics and GovernmentHarris, Kamala DTrump, Donald JVance, J D

El expresidente difundió una descabellada teoría de internet desde el escenario del debate, provocando las risas de su contrincante, la vicepresidenta Kamala Harris.

El expresidente Donald Trump repitió una afirmación falsa y extravagante de que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, han secuestrado a las mascotas de sus vecinos para comérselas.

Trump hizo los comentarios el martes en los momentos iniciales en su primer debate contra la vicepresidenta Kamala Harris, poco después de que Harris se burlara de sus mítines, describiéndolos tan llenos de ficciones y teorías marginales al punto de que los asistentes se marchan temprano. Trump respondió tratando de volver al tema en discusión: la inmigración.

"Muchas ciudades no quieren hablar de eso porque les da mucha vergüenza", dijo Trump. "En Springfield se están comiendo a los perros. La gente que llegó se está comiendo los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí".

Trump y su compañero de fórmula, el senador JD Vance, de Ohio, han amplificado el rumor de internet durante la campaña electoral esta semana. El rumor tiene su origen en publicaciones virales en las redes sociales que se han extendido a medida que Vance y otras personas han tratado de suscitar temores sobre la creciente población haitiana en Springfield, aunque los miembros de la comunidad viven y trabajan legalmente en Estados Unidos.

Las autoridades locales no han encontrado pruebas, informes creíbles ni denuncias concretas de que los residentes haitianos hayan hecho daño a las mascotas.

Cuando David Muir, moderador del debate, señaló la falta de pruebas, Trump dijo que había obtenido su información de "la gente en la televisión que dice 'se llevaron a mi perro y lo utilizaron como alimento'".

Harris se rio. Las declaraciones "extremas" de Trump, dijo Harris, son una de las razones por las que ella cuenta con el respaldo de 200 republicanos.

Vance hizo la primera afirmación sobre los haitianos el lunes, diciendo "después van a llegar a tu ciudad". Un comunicado de prensa de la campaña de Trump posteriormente difundió las falsedades. Vance pareció dar marcha atrás el martes por la mañana en un post en las redes sociales, diciendo que su oficina había "recibido muchas preguntas" sobre las afirmaciones. Pero añadió que "es posible, por supuesto, que todos estos rumores resulten ser falsos".

Eso no ha impedido que las plataformas de medios sociales estén inundadas de memes e imágenes de gatos generadas por IA en apoyo de Trump.

Las oportunidades de empleo en Springfield, una ciudad de unos 58.000 habitantes situada entre Columbus y Dayton, han atraído a miles de haitianos desde el comienzo de la pandemia, y las autoridades municipales estiman que han llegado hasta 20.000 personas. Según algunos informes, la comunidad inmigrante ha ayudado a revitalizar la ciudad, aunque ha ejercido presión sobre la vivienda, las escuelas y los hospitales.

