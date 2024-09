Nuevas fotos del Titanic muestran una estatua perdida y la proa dañada

Shipwrecks (Historic)Titanic (Ship)Suits and Litigation (Civil)Nargeolet, Paul-Henri (1946-2023)Atlantic OceanRMS Titanic IncOceanGate Expeditions (Argus Expeditions Ltd)Maritime Accidents and SafetySalvage

RMS Titanic Inc, la empresa que dirigió la expedición, volvió con dos millones de fotos del lugar. Esto es lo más resaltante de sus hallazgos.

En su primera expedición al Titanic en 14 años, la empresa con los derechos exclusivos de salvamento del lugar del naufragio dijo haber localizado una estatua de bronce que se creía perdida para siempre y también descubrió cierto deterioro del barco.

RMS Titanic Inc, la empresa con sede en Atlanta que ha recuperado miles de objetos del barco durante décadas, dijo en un comunicado de prensa el lunes que había comenzado su expedición el 12 de julio y que había pasado 20 días en el lugar, enviando vehículos operados por control remoto al barco. Los investigadores trajeron dos millones de fotos.

Pero la empresa no recuperó ningún artefacto esta vez, luego de cambiar sus planes tras las demandas del gobierno federal y las críticas de los científicos que creen que el sitio debe dejarse como un monumento a las víctimas. La expedición se produce un año después de que el desastre del sumergible Titán acabara con la vida de un experto marítimo que dirigía la investigación para la empresa.

Destacó una estatua de bronce de la diosa romana Diana

"Diana de Versalles", una estatuilla de bronce de medio metro de altura de la diosa romana Diana, fue avistada por el equipo de la expedición. La última vez que fue captada por una cámara fue en 1986 y la mayoría de los expertos la daban por desaparecida.

Encontrar la estatua de Diana era una prioridad para el equipo, según el comunicado de prensa de la empresa. La réplica se encontraba sobre una repisa en el salón de primera clase del barco, pero el salón se abrió cuando el barco se hundió y la estatua fue arrojada a un campo de escombros.

La figura de Diana, la diosa romana de la caza, fue hallada clavada en el fondo del océano con un brazo levantado del suelo aún en busca de su flecha. Su capa de bronce apenas destacaba sobre el sedimento oscuro.

La proa (donde estuvieron Jack y Rose en la película de 1997) sufrió daños

Las imágenes muestran el derrumbe parcial de una barandilla en la proa del barco. La proa del Titanic aparece en una famosa escena de la película Titanic de 1997, en la que Jack sujeta a Rose por detrás mientras ella finge volar. (La imagen se utilizó en los carteles de la película). En fechas tan recientes como 2022, las imágenes de una expedición diferente mostraban la barandilla de la proa todavía intacta.

Tomasina Ray, directora de colecciones de RMS Titanic, dijo en un comunicado de prensa que el equipo estaba entristecido por la evidencia de la decadencia, "lo que solo ha fortalecido nuestro compromiso de preservar el legado del Titanic".

Los investigadores utilizaron dos vehículos teledirigidos para captar las imágenes y los datos del lugar del naufragio. El equipo de RMS Titanic se centra ahora en procesar los datos y las imágenes para compartir los hallazgos con las comunidades científicas.

RMS Titanic se ha enfrentado a reacciones en contra en el pasado

Aunque la empresa ha tenido los derechos exclusivos para rescatar cualquier artefacto del pecio durante tres décadas, RMS Titanic se ha enfrentado a los esfuerzos del gobierno federal y de los científicos para tratar de impedir que perturbe el lugar del naufragio y retire objetos de este.

La expedición de julio se llevó a cabo para la investigación y no la recuperación, pero durante siete de las nueve expediciones de la empresa desde 1987 los equipos han recuperado unos 5500 artefactos, según la empresa.

La empresa trató de vender artefactos a inicios de los 2000, de acuerdo a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Algunos científicos desean que el Titanic permanezca intacto para conmemorar las vidas perdidas en 1912.

El Titanic se encuentra en aguas internacionales frente a la costa de Terranova, Canadá, y existe un acuerdo entre Gran Bretaña y Estados Unidos para proteger el lugar. Estados Unidos aprobó una ley en 2017 que exigía la aprobación del gobierno para rescatar o alterar físicamente el lugar del naufragio.

En 2020, Estados Unidos intentó demandar a RMS Titanic después de que la empresa anunciara que trataría de recuperar el telégrafo inalámbrico Marconi del barco, lo que requeriría realizar cortes en el buque. Un juez federal dictaminó que la empresa podía seguir adelante con sus planes.

Los planes se modificaron tras el desastre del sumergible Titán

Hace aproximadamente un año, el gobierno de EE. UU. presentó una moción para intervenir y argumentó que RMS Titanic necesitaba la aprobación del gobierno antes de poder acceder a los restos y escombros del barco.

Esto se produjo tras el desastre del Titán en junio de 2023, cuando cinco personas que intentaban visitar el lugar murieron al implosionar el sumergible. El director de investigación submarina de RMS Titanic, Paul-Henri Nargeolet, fue uno de los fallecidos.

El Titán era propiedad de otra empresa, pero la tragedia suscitó dudas sobre las expediciones al pecio.

Antes de la implosión, RMS Titanic dijo al tribunal que recuperaría el telégrafo sin la aprobación federal. Pero en una presentación judicial de octubre de 2023, dijo que detendría una próxima misión de recuperación, "por respeto a P. H. Nargeolet y su familia, y a las otras cuatro personas que perecieron recientemente en el lugar".

No se sabe con certeza si la empresa seguirá extrayendo artefactos del yacimiento en el futuro. Un vocero de la empresa dijo el lunes en un correo electrónico a The New York Times que actualmente no tiene planes.

"La empresa está analizando los datos de esta expedición para determinar los próximos pasos", decía el comunicado.

El fiscal del distrito este de Virginia, EE. UU., dijo que el caso contra la empresa sigue abierto.

Los investigadores federales siguen investigando la implosión del Titán y aún no se ha determinado la causa exacta. La familia del Nargeolet ha presentado una demanda contra OceanGate Expeditions, el fabricante.

