Oasis anuncia nueva gira, poniendo fin a 15 años de guerra fraternal

Pop and Rock MusicOasis (Music Group)Gallagher, LiamGallagher, Noel

La banda de britpop formada en la década de 1990 por los hermanos Liam y Noel Gallagher se presentará en Gran Bretaña e Irlanda en 2025.

En la lista de bandas de rock a las que se consideraba menos probable que sus miembros solventaran sus diferencias lo suficiente para tener un reencuentro exitoso, el grupo británico Oasis siempre ha estado entre los primeros puestos.

En su mejor momento en la década de 1990, Oasis --liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher-- fue el ejemplo perfecto del creciente atractivo del britpop, con éxitos e himnos como "Wonderwall", "Live Forever" y "Champagne Supernova", capaces de impulsar cánticos masivos del público en cualquier pub o estadio. En 1994, el disco debut de la banda, Definitely Maybe, se disparó al tope de las carteleras pop británicas y se convirtió en un momento definitorio del zeitgeist para una nueva ola del rock inglés.

Pero la banda no paraba de tener problemas, en gran medida por culpa de las peleas --verbales y físicas-- de los hermanos Gallagher. En 1995, se lanzó un CD no oficial de 14 minutos en los que Noel y Liam se desviaban del tema durante una entrevista con un periodista para discutir entre sí, en voz alta y grosera, aunque no de forma totalmente comprensible.

La banda se separó en 2009 --"Simplemente ya no podía seguir trabajando con Liam ni un día más", dijo Noel en aquel momento-- y en el transcurso de los años los Gallagher han seguido lanzándose insultos en público.

Ahora parecen haberse reconciliado lo suficiente como para anunciar una gira de rencuentro en el verano de 2025, la cual incluirá presentaciones por toda Gran Bretaña e Irlanda, con al menos cuatro noches en el estadio londinense de Wembley. La banda anunció la gira en su sitio web. En un comunicado, la banda dijo que los planes estaban en marcha para las fechas en "otros continentes fuera de Europa a finales del próximo año".

"La gran espera ha terminado", añadía el comunicado: "Vengan a verlo".

El anuncio no fue sorpresa. Durante el fin de semana, Oasis publicó la fecha del martes en su página web y en sus redes de cuentas sociales, tras días de rumores en las redes sociales e informes detallados de "expertos de la industria" anónimos en los medios de comunicación británicos sobre el inminente anuncio de una gira. El propio Liam Gallagher impulsó esos rumores. Cuando un fanático dijo que estaba "asustado" sobre el anuncio de la noticia, Liam respondió: "Si tú estás asustado, ¿cómo crees que me siento yo?". Las reproducciones digitales del catálogo de la banda se dispararon debido a la expectativa.

Las entradas para los conciertos salen a la venta el 31 de agosto.

En el Reino Unido, Oasis fue un fenómeno. Vendieron decenas de millones de discos y obtuvieron seis Brit Awards, y las andanzas de los hermanos Gallagher le garantizó a la banda una cobertura constante en los medios. Sin embargo, la banda nunca llegó a obtener el mismo éxito en Estados Unidos. Eso quizás se debió a su actitud inglesa por excelencia. Pero lo más probable es que haya sido autoinflingido: en 1994, cuando la prensa estadounidense de rock estaba muy pendiente de Oasis, la banda tuvo una presentación notoriamente caótica y extrema en Los Ángeles y Noel abandonó el grupo durante varios días.

Oasis nunca ha ganado un premio Grammy. Este año la banda estuvo nominada por primera vez al Salón de la Fama del Rock & Roll, pero no fueron inducidos.

Desde la ruptura de Oasis, Noel ha lanzado cuatro discos con su banda Noel Gallagher's High Flying Birds. Liam ha lanzado dos con su banda Beady Eye, así como tres discos como solista y uno con John Squire de The Stone Roses.

Esta semana, Oasis lanzará una edición del aniversario 30 de su disco debut, Definitely Maybe, que incluirá pistas de sus primeros días que la banda consideraba perdidas desde hace mucho tiempo.

Alex Marshall colaboró con reportería.

Alex Marshall colaboró con reportería.