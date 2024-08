La agenda económica de Kamala Harris al descubierto

La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. REUTERS/Kevin Lamarque

El viernes, la vicepresidenta Kamala Harris pronunció su primer gran discurso sobre política económica como candidata presidencial demócrata. Por supuesto, fue muy diferente de los discursos y conferencias de prensa “económicos” que ha ofrecido Donald Trump en las últimas semanas.

Por un lado, Harris describió sus propuestas económicas, en lugar de desviarse hacia temas como quiénes tienen más multitudes y cómo los molinos de viento están matando pájaros. Por otro lado, no parece haber dicho nada que se pueda demostrar que es falso, un marcado contraste con Trump, que mintió o distorsionó los hechos aproximadamente dos veces por minuto durante un evento en Mar-a-Lago.

Pero, ¿qué pasa con la sustancia? Los sospechosos habituales afirman que Harris se reveló como una izquierdista extrema. Incluso algunos comentaristas económicos moderados han estado hiperventilando, diciendo que esencialmente está pidiendo controles de precios, lo cual es extraño, porque ella no dijo nada parecido.

En general, Harris adoptó una posición moderadamente de centroizquierda, no muy diferente de la agenda original de Joe Biden, Build Back Better, que pudo implementar solo en parte porque en un Senado dividido por igual, Joe Manchin tenía un veto efectivo.

Así que repasemos el contenido, trabajando con una hoja informativa publicada por la campaña de Harris, que proporcionó más detalles que el discurso en sí.

La propuesta más importante y, en mi opinión, la mejor fue la de restablecer un crédito fiscal ampliado por hijo, que la administración Biden implementó en 2021 pero expiró a principios de 2022 porque los demócratas no tenían una mayoría lo suficientemente grande en el Congreso. Este crédito redujo significativamente la pobreza infantil mientras estuvo en vigor; Harris lo complementaría con un crédito aún mayor para las familias con niños en su primer año.

Empecemos diciendo que los argumentos a favor de luchar agresivamente contra la pobreza infantil son abrumadores, no solo por razones morales: en un país rico, ¿por qué deberían sufrir privaciones los niños que nacen en hogares con ingresos más bajos? — pero en términos económicos: en promedio, los estadounidenses que crecen en la pobreza tienen peor salud y menores ingresos cuando son adultos que los que no lo hacen, lo que hace que la lucha contra la pobreza infantil sea una inversión en el futuro de la nación.

(Observemos también que podríamos haber ampliado el crédito fiscal por hijo hace apenas unas semanas —aunque no tanto como quiere Harris— pero los republicanos del Senado bloquearon el proyecto de ley).

Me entusiasman menos las propuestas de Harris sobre la vivienda, que combinan incentivos fiscales para los constructores de viviendas con asistencia para el pago inicial para los compradores de vivienda por primera vez. No son malas políticas en sí mismas, pero el problema más amplio de la asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos es la zonificación y la regulación que bloquea la construcción de nuevas unidades de vivienda. Desafortunadamente, estas barreras a la construcción existen principalmente a nivel estatal y local y están fuera del alcance de cualquier política federal políticamente plausible.

Por cierto, un aspecto poco conocido del Proyecto 2025 de la Heritage Foundation es que, a pesar de todas las críticas contra la burocracia y la regulación medioambiental, su proyecto de “Mandato para el liderazgo” apuesta de lleno por el NIMBYismo: “Las localidades, en lugar del gobierno federal, deben tener la última palabra en las leyes y regulaciones de zonificación, y una administración conservadora debería oponerse a cualquier esfuerzo por debilitar la zonificación unifamiliar”. Perforad, perforad, perforad, pero no construyáis viviendas asequibles.

Por último, sobre los precios: me ha sorprendido la cantidad de comentaristas crédulos, y no sólo de la derecha, que han afirmado que Harris está pidiendo controles de precios, lo que la convierte en la segunda venida de Richard Nixon, si no en la próxima Nicolás Maduro.

Lo que en realidad ha pedido es una legislación que prohíba la especulación con los precios de los alimentos. Obviamente, se trata de un gesto político populista, una forma de ofrecer algo a los votantes molestos por los altos precios de los alimentos. Pero el hecho de que algo sea popular no significa que sea una mala idea.

No tenemos un plan detallado de Harris para evitar la especulación con los precios, pero es poco probable que sea más agresivo que el proyecto de ley presentado este año por la senadora Elizabeth Warren. Y ese proyecto de ley es sorprendentemente suave, no muy diferente de las leyes contra la especulación que existen en muchos estados. Por ejemplo, Texas (sí, Texas) prohíbe a muchas empresas “exigir un precio exorbitante o excesivo” por cosas como alimentos y combustible durante desastres.

¿Por qué tenemos leyes contra la especulación con los precios? Principalmente porque los votantes odian que las empresas se aprovechen de la escasez para cobrar precios muy altos, pero también porque cuando no hay límites de precios efectivos, las empresas a veces actúan para empeorar la escasez. Algunos de nosotros todavía recordamos la crisis energética de California alrededor de 2001, cuando los productores de energía redujeron la oferta para hacer subir los precios de la electricidad.

La cuestión es que se puede considerar razonable tener restricciones legales a la especulación con los precios sin aceptar la opinión popular, pero casi con toda seguridad errónea, de que la codicia corporativa fue el principal impulsor de la inflación reciente. Y para aquellos que comparan a Harris con Nixon, que impuso controles de precios en 1971, tengan en cuenta que Nixon también presionó a la Reserva Federal para que dinamizara la economía antes de las elecciones de 1972, mientras que Harris ha sido clara en cuanto a respetar la independencia de la Reserva Federal.

Entonces, ¿qué hemos aprendido sobre la economía de Harris? Ella es, como era de esperar, moderadamente de centroizquierda. Y para aquellos decididos a verla como comunista, lo siento, no lo es.

© The New York Times 2024.