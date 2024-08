Uber impulsa un plan que podría frenar las demandas en medio de litigios por agresión sexual

Sede de Uber en San Francisco, California, EE. UU., el martes 23 de julio de 2024. Uber Technologies Inc. tiene previsto publicar sus cifras de resultados el 6 de agosto. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg Bloomberg

Ha sido un sueño de décadas de las empresas estadounidenses: hacer más difícil que los clientes, trabajadores y otras personas afectadas presenten demandas contra compañías en busca de compensación por supuestas lesiones, malos tratos y otros daños.

Ahora Uber, la gigantesca empresa de transporte compartido que ha sido un imán para este tipo de litigios, está presentando un plan que podría cumplir esa fantasía, al menos en un estado.

La empresa busca incluir en la boleta electoral de Nevada una medida que limitaría drásticamente la cantidad de dinero que los abogados podrían cobrar cuando presentaran demandas exitosas. Si la medida se aprueba, hará que sea menos atractivo (y en algunos casos económicamente impráctico) para los abogados de los demandantes presentar dichas demandas.

La iniciativa está siendo encabezada por Nevadans for Fair Recovery, un comité de acción política creado este año por Uber y sus lobistas. La compañía ha aportado 5 millones de dólares al PAC y es su único patrocinador financiero, según muestran los registros de financiación de la campaña .

El PAC ha presentado la medida como una forma de proteger a las personas de los abogados litigantes que se están “enriqueciendo a costa de los demandantes y de todos los demás”, como dice el grupo en su sitio web junto a una foto de alguien deslizando un billete de 100 dólares en el bolsillo de un traje.

Pero Uber está impulsando la propuesta al mismo tiempo que la compañía enfrenta un torrente de demandas en Nevada y otros lugares por parte de clientes que la han acusado de no protegerlos de ser agredidos o acosados sexualmente por los conductores. Las demandas se han consolidado en un tribunal federal, una medida que probablemente facilitará que más víctimas presenten reclamos similares.

La iniciativa tiene el potencial de ayudar a proteger a Uber de ese ataque.

La medida propuesta prohibiría a los abogados de Nevada cobrar más del 20 por ciento de las indemnizaciones o acuerdos de los jurados a sus clientes en forma de los llamados honorarios contingentes. Hoy en día, esos honorarios pueden llegar al 40 por ciento.

Los honorarios contingentes permiten a los abogados aceptar casos sin exigir a los clientes que paguen nada de su bolsillo. Los abogados asumen los costos de iniciar la demanda a cambio de una parte de cualquier acuerdo o sentencia. Los grandes pagos en los casos exitosos ayudan a cubrir los costos de las demandas que no dan ningún resultado. Pero las empresas se han quejado durante mucho tiempo de que los altos honorarios contingentes aumentan los costos para el público y existen principalmente para enriquecer a los abogados.

El límite propuesto del 20 por ciento en Nevada sería el más estricto del país. Solo otro estado, Oklahoma, tiene un límite amplio para los honorarios contingentes, y ese límite es del 50 por ciento.

Muchos expertos legales dijeron que un límite del 20 por ciento haría financieramente difícil para muchos abogados aceptar casos complejos contra empresas con mucho dinero, y podría ayudar a proteger a Uber de demandas adicionales de personas que culparon a la empresa por la mala conducta de sus conductores.

“Básicamente, esto equivaldría a cerrarle la puerta del tribunal a las personas perjudicadas”, dijo Herbert M. Kritzer, profesor de derecho emérito de la Universidad de Minnesota, que ha estudiado los honorarios contingentes.

Tres personas familiarizadas con la estrategia legal de Uber dijeron que la empresa esperaba que la iniciativa protegiera a Uber de lo que podría ser una avalancha de litigios relacionados con la mala conducta de sus conductores. Una de esas personas dijo que la empresa también estaba tratando de dificultar que los abogados presentaran demandas frívolas contra los conductores por accidentes de tráfico.

Harry Hartfield, gerente de asuntos públicos de Uber en Nevada, negó que esa fuera la intención. “Esta medida no limita la exposición de Uber a demandas, punto, y es simplemente falso sugerir lo contrario”, dijo. El objetivo, dijo Hartfield, es asegurar que los demandantes reciban al menos el 80 por ciento de las ganancias de sus demandas.

Hasta 2018, Uber obligaba a muchos pasajeros con quejas a recurrir al arbitraje, un proceso legal que normalmente favorece a las empresas y les permite mantener las denuncias de irregularidades fuera de la luz pública. Uber y otras empresas tecnológicas abandonaron esa práctica en el caso de las denuncias de agresión sexual tras una intensa presión pública.

El cambio fue parte de un esfuerzo más amplio de Uber por rehacer su imagen. El director jurídico de la empresa, Tony West, dijo en ese momento que el cambio “daría a las sobrevivientes de acoso y agresión sexual el control de cómo presentar sus reclamos” (West se está preparando para tomarse una licencia de Uber para ayudar a su cuñada, la vicepresidenta Kamala Harris, a postularse a la presidencia).

Esta no es la primera vez que Uber utiliza una medida electoral para intentar cambiar la ley a su favor.

En 2020, Uber y otras empresas de la llamada economía informal gastaron unos 200 millones de dólares en una propuesta en California que clasificaba a sus conductores como contratistas independientes que no eran automáticamente elegibles para algunos beneficios. La iniciativa, que tuvo éxito, fue la más costosa en la historia del estado.

Para que la última medida sea sometida a votación en Nevada, los organizadores tendrán que reunir 100.000 firmas de residentes del estado y sobrevivir a un recurso legal que afirma que la redacción de la iniciativa es engañosa. Hartfield dijo que la compañía esperaba tener esas firmas en la mano este mes. Uber ha dicho que quiere que la propuesta sea sometida a votación en 2026, aunque algunos abogados dicen que podría suceder tan pronto como el año próximo.

Hartfield acusó a los abogados de los demandantes en Nevada de llenarse los bolsillos a costa de los clientes y envió a The New York Times una foto de un abogado especializado en lesiones personales descansando en un avión privado. Dijo que Uber recurrió al proceso de iniciativa en lugar de tratar de impulsar un proyecto de ley en la Legislatura porque el gobierno estatal estaba controlado por los abogados litigantes.

Uber se suma a un esfuerzo de larga data de las compañías tabacaleras, farmacéuticas y otras gigantes para vilipendiar a los abogados de los demandantes, tildándolos de “perseguidores de ambulancias” inescrupulosos y codiciosos, dijo Michael McCann, profesor emérito de ciencias políticas en la Universidad de Washington y autor de “Distorting the Law: Politics, Media, and the Litigation Crisis”.

La campaña comenzó en los años 70, dijo McCann, cuando las demandas colectivas contra las compañías farmacéuticas y los fabricantes de amianto estaban ganando fuerza. Grupos respaldados por corporaciones hicieron circular anuncios en los principales periódicos, destacando casos de pesadilla -y a menudo inventados- como el de la mujer que supuestamente metió a su gato en el microondas para secarlo y luego demandó al fabricante del microondas por no poner una advertencia en el dispositivo.

Algunos tribunales, así como investigadores de todo el espectro político, han descubierto que los honorarios de contingencia ayudan a alinear los intereses de los abogados y sus clientes.

Aun así, el mensaje de Uber está teniendo eco en el público, según las encuestas realizadas por el PAC. Aproximadamente el 86 por ciento de los encuestados en Nevada dijeron que pensaban que el sistema actual compensaba excesivamente a los abogados y dejaba a las víctimas con muy poco dinero.

Los opositores a la medida, incluido un grupo llamado Uber Sexual Assault Survivors for Legal Accountability, presentaron una demanda en abril pidiendo a un juez que impidiera que la medida fuera sometida a votación, argumentando que engaña a los votantes y viola la ley estatal. Un juez estatal desestimó la demanda, aunque actualmente está siendo apelada.

Astrid Pérez, una abogada que se ocupa de casos de compensación laboral en Reno, dijo que recientemente un hombre se le acercó en una fiesta de baile al aire libre y le pidió que firmara una petición para ayudar a que la iniciativa se incluyera en la boleta. Pérez dijo que el promotor le había dicho, incorrectamente, que los abogados en el estado cobraban hasta un 80 por ciento en honorarios de contingencia.

Los dos empezaron a hablar y la señora Pérez le informó que Uber estaba detrás de la medida. “Él no lo sabía y se sorprendió”, dijo, “pero me dijo que ya había conseguido todas las firmas que necesitaba para el día”.

Hasta ahora, Uber ha recibido el apoyo de sólo unos pocos grupos empresariales. El director ejecutivo de la Asociación de Camioneros de Nevada, Paul Enos, dijo en un comunicado que los miembros eran “constantemente atacados con demandas frívolas”. La Asociación Estadounidense para la Reforma de los Agravios, entre cuyos partidarios se incluyen importantes compañías farmacéuticas y petroleras, también la respaldó.

Cientos de pasajeros han presentado demandas acusando a Uber de no evaluar ni verificar adecuadamente los antecedentes de los conductores que luego los agredieron sexualmente.

Entre las demandas hay una interpuesta por una mujer, identificada en los registros judiciales con las iniciales KK, que dijo que un conductor de Uber la recogió en noviembre pasado en el Cosmopolitan, un elegante hotel de Las Vegas. Aproximadamente una hora después de dejarla en su casa, según KK en su demanda, el conductor entró en su casa mientras ella dormía y la violó.

En el tribunal, Uber ha negado haber cometido irregularidades. Hartfield dijo que la empresa estaba comprometida con la seguridad de sus pasajeros. Dijo que Uber había intensificado sus verificaciones de antecedentes de los conductores, incluida la verificación de antecedentes penales locales o federales, y que la empresa había eliminado a más de 80.000 conductores de su aplicación como resultado de ese proceso.

