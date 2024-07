Shelley Duvall, protagonista de 'El resplandor', muere a los 75 años

Duvall, ShelleyDeaths (Obituaries)Actors and ActressesMoviesNicholson, JackAltman, RobertKubrick, StanleyThe Shining (Movie)Popeye (Movie)Nashville (Movie)

Sus rasgos delicados y su peculiar presencia en la pantalla la convirtieron en una figura popular en las películas de la década de 1970, sobre todo en las de Robert Altman.

Shelley Duvall, a quien sus facciones delicadas y singular presencia en la pantalla la convirtieron en una de las mayores estrellas de cine en la década de 1970 y principios de la siguiente --años en los que apareció en una serie de películas del director Robert Altman y, posiblemente de forma más memorable, junto a Jack Nicholson en El resplandor--, murió el jueves en su casa de Blanco, Texas. Tenía 75 años.

Un portavoz de la familia dijo que la causa fue complicaciones de la diabetes.

Duvall no planeaba hacer una carrera en el cine cuando conoció a Altman durante el rodaje de Volar es para los pájaros (1970); ella había organizado una fiesta para vender las obras de arte de su marido, y algunos miembros del equipo de filmación asistieron. Impresionados, le presentaron a Altman, un director con su propia reputación de director de películas extravagantes y reparto poco convencional. Altman, de inmediato, le pidió que se uniera al reparto, a pesar de su falta de formación.

Ella aceptó y luego apareció en una serie ininterrumpida de otras cinco películas de Altman: Los vividores (1971), Los delincuentes (1974), Nashville (1975), Buffalo Bill y los indios (1976) y 3 mujeres (1977). También interpretó a Oliva Olivo junto a Robin Williams en Popeye (1980).

"Pensé: vaya, si es tan fácil, ¿por qué no actúa todo el mundo?", le dijo Duvall a The New York Times en abril.

El trabajo con Altman cimentó su carrera; con su complexión espigada y sonrisa dentada, era la actriz a la que se recurría para cualquier papel que requiriera una interpretación fuera de lo común.

Salió con Paul Simon y Ringo Starr. Fue presentadora de Saturday Night Live en 1977. Las fotos de Duvall, a menudo con un vestido vaporoso y un cigarrillo casi tan largo y delgado como ella, se convirtieron en una imagen perdurable de la vida de los famosos de la década de 1970.

Pero fue su aparición como Wendy Torrance en El resplandor (1980) la que, para muchos espectadores, sigue siendo su papel más memorable. En esa película, ella y su marido, Jack (Nicholson), junto con su hijo, Danny (Danny Lloyd), se trasladan a un hotel de montaña como cuidadores mientras está cerrado durante el invierno.

A medida de que Jack empieza a mostrar signos de locura, Wendy se preocupa cada vez más por su propia seguridad y la de su hijo, aunque parece no ser consciente de las fuerzas sobrenaturales subyacentes que actúan sobre su marido.

A pesar de que en un principio los críticos consideraron que su interpretación era excesiva --especialmente sus gritos cuando Nicholson, empuñando un hacha, les persigue por los pasillos del hotel--, ha sido revalorada a lo largo de los años, especialmente a medida que los críticos han ido comprendiendo la tensión psicológica de la película, y de trabajar bajo el trato a veces difícil del director de la película, Stanley Kubrick.

"Mientras Nicholson intensifica su manía habitual tanto como se le exige, Shelley Duvall amplifica su cualidad neurótica hasta el extremo", escribió Seongyong Cho para rogerebert.com en 2023. "Sus vigorosos esfuerzos aquí en esta película merecen más aprecio, especialmente teniendo en cuenta cómo Kubrick la trató duramente durante el rodaje".

Durante mucho tiempo se rumoró que trabajar con Kubrick llevó a Duvall al límite y fuera de Hollywood. De hecho, según le dijo al Times este año, ella llegó a admirarlo y, en cualquier caso, siguió actuando durante la década de 1980, por ejemplo como la mitad de la pareja de Vincent y Pansy, junto a Michael Palin, en Bandidos del tiempo (1981), de Terry Gilliam, y con Steve Martin en Roxanne (1987).

Pero, además de actuar, también encontró otras actividades en la industria cinematográfica. En 1982 fundó Platypus Productions, que adaptaba cuentos infantiles clásicos a obras de televisión de una hora bajo el título de la serie Faerie Tale Theater.

Utilizó sus contactos para el elenco, incluyendo a antiguos coprotagonistas como Robin Williams, Bud Cort y Eric Idle. Y, por supuesto, consiguió que Altman dirigiera un episodio.