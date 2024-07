Qué haría un mejor primer ministro israelí

Una multitud ondea banderas israelíes durante una protesta contra el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, exigiendo que haya nuevas elecciones y sean liberados los rehenes en Jerusalén. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

Un mejor primer ministro israelí que Benjamín Netanyahu celebraría elecciones inmediatamente. Los israelíes merecen un gobierno que crean que puede sacarlos de la crisis, no uno que los haya metido en esta crisis. Si ese gobierno todavía está dirigido por Netanyahu, al menos tendría un mandato honesto y los israelíes disidentes tendrían menos razones para protestar contra él. También le daría al primer ministro más autoridad sobre un ejército que parece pensar que puede oponerse abiertamente a las opiniones de sus amos civiles.

Un mejor primer ministro israelí declararía la siguiente política sobre un Estado palestino: el gobierno de Israel trabajará para lograr uno que se parezca a Costa Rica o los Emiratos Árabes Unidos. Se opondrá y obstruirá a uno que probablemente se parezca a Yemen o Afganistán. Si el carácter de un Estado palestino fuera moderado, no militante, comprometido con la prosperidad de su pueblo, no con la destrucción de sus vecinos, entonces la probabilidad de su creación sería mucho mayor.

Un mejor primer ministro israelí crearía zonas seguras a largo plazo dentro de la Franja de Gaza –al menos mientras Israel permanezca en el territorio– para mujeres, niños, ancianos y enfermos. Estos serían supervisados y financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y sus homólogos europeos; abierto a periodistas extranjeros; y bien provistos de alimentos, alojamiento y medicinas. Las zonas aliviarían la angustia humanitaria, pondrían a menos civiles en peligro, pondrían fin al constante desplazamiento de palestinos de una parte del territorio a otra, simplificarían los esfuerzos de Israel para atacar a los terroristas y privarían a Hamas de algunas de sus frecuentes victorias propagandísticas en la batalla de imágenes.

Un mejor primer ministro israelí ofrecería una visión de posguerra para Gaza: ninguna ocupación israelí de ninguna parte del territorio a cambio de un mandato árabe de 10 años para Gaza. Estaría liderado por estados árabes que tienen relaciones diplomáticas con Israel, preferiblemente incluida Arabia Saudita, con el objetivo de brindar seguridad y gobernanza a los palestinos y al mismo tiempo garantizar que Hamás no permanezca en el poder. Noruega, Irlanda, España y otros gobiernos que reconocen la condición de Estado palestino deberían poner su dinero en lo que dicen proporcionando asistencia para la reconstrucción. Si tiene éxito, puede convertirse en un modelo para Cisjordania.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Amir Cohen/Pool

Un mejor primer ministro israelí ofrecería un paso seguro desde Gaza hacia Qatar para todos los combatientes y líderes de Hamás a cambio de la liberación de todos los rehenes israelíes restantes, vivos y muertos. Yahya Sinwar y los demás autores intelectuales del 7 de octubre podrán ser llevados ante la justicia más adelante. Pero Israel no debería llegar a ningún acuerdo que legitime efectivamente el mantenimiento del poder por parte de Hamás.

Un mejor primer ministro israelí nunca aceptaría ministros que no estén calificados para sus puestos, sobre todo en tiempos de guerra. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, nunca sirvió en el ejército. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, no tiene experiencia en finanzas. Las elecciones pueden llevar al poder a agitadores de derecha, pero no requieren que el primer ministro los mantenga en posiciones que dañan el interés nacional.

Un mejor primer ministro israelí fijaría un plazo claro para la plena implementación de la Resolución 1701 de 2006 de la ONU, que exige que Hezbollah se retire detrás del río Litani, varios kilómetros al norte de la frontera del Líbano con Israel. El plazo llamaría la atención sobre las violaciones de la resolución por parte de Hezbolá, daría a Israel una mayor justificación para ir a la guerra en el norte si no se cumple el plazo y ofrecería más razones para que Estados Unidos preste todo su apoyo al esfuerzo.

Un mejor primer ministro israelí no estaría planeando pronunciar un discurso ante el Congreso cuando la guerra en el Líbano podría estallar en cualquier momento. No daría un discurso que sirviera principalmente para resaltar las divisiones partidistas de Estados Unidos sobre el apoyo a Israel. En lugar de enemistarse con los líderes del Partido Demócrata y los estadounidenses liberales, trabajaría para reparar los tensos vínculos con ellos enfatizando que Israel sigue siendo el único país en el Medio Oriente donde se respetan los valores progresistas. Y nunca ventilaría en público sus diferencias con el presidente estadounidense, al menos no mientras Israel siga dependiendo de las municiones estadounidenses. (También podría pedirle al presidente que le devuelva la cortesía).

Un mejor primer ministro israelí se opondría a los estipendios y subsidios gubernamentales para los estudiantes religiosos que rechazan las órdenes de alistamiento. Quienes menos contribuyen a la seguridad y el bienestar material de Israel deberían esperar recibir menos de quienes más dan.

Un mejor primer ministro israelí articularía lo que realmente está en juego en esta guerra: no una guerra de Israel contra Hamás, sino una campaña multifrente contra un “Eje de Resistencia” que incluye no sólo a Hezbolá y los hutíes, sino también a sus amos en Irán y sus aliados. en Rusia, Siria, China y Corea del Norte. En otras palabras, los combates que vemos en Gaza no son una guerra regional entre judíos contra musulmanes. Es una batalla en una larga lucha global entre los mundos libres y no libres.

Un mejor primer ministro israelí haría esto y más. Las crisis de Israel disminuirán cuando llegue una.

