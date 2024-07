La “crema batida” que protege del sol: cómo es la nueva tendencia para cuidarse la piel y reducir el riesgo de cáncer

"Tenemos que lograr que más gente sienta que esto es divertido, inyectarle un espíritu juguetón a una actividad que salva al mundo del cáncer", dice Holly Thaggard, fundadora de Supergoop, que empezó a vender su filtro solar tipo mousse en 2017 (Supergoop via The New York Times)

Hace poco, cuando estaba de vacaciones con su familia en un complejo turístico de Scottsdale, Arizona, Alexa Johnson tomó un envase que contenía algo que se veía como crema batida, se sentía como crema batida y producía el mismo sonido que la crema batida al salir de la lata. Pero no era crema batida. Era protector solar.

Sus hijos, de 9 y 6 años, de inmediato extendieron las manos y luego se untaron cantidades generosas del producto en brazos y piernas.

"Se veía ridículo", relató Johnson, una consultora de marca de 37 años que vive en Seattle. "No parábamos de reír".

Ese es más o menos el objetivo del producto. Marty Bell, socio de Vacation, una empresa de protectores solares con sede en Miami, que lanzó al mercado el filtro solar Classic Whip en agosto de 2022, dijo que la idea nació en una sesión de lluvia de ideas que se desvió hacia el territorio de los alimentos.

La Academia Estadounidense de Dermatología estima que uno de cada cinco estadounidenses desarrollará cáncer de piel, que se reduce utilizando protector (Crédito Freepik)

“No podíamos dejar de reír al pensar en un bloqueador con forma de crema batida”, contó. “Hay algo sumamente nostálgico y divertido sobre la crema batida”, afirmó, y agregó que el equipo “se decidió a encontrar la manera de replicar toda esa experiencia, pero con el bloqueador solar”.

Aplicarse protector solar puede ser una tarea onerosa durante el verano, sobre todo para los padres que tienen que acorralar a sus hijos, una cohorte infame por sus objeciones a usar protección solar. Marcas como Supergoop, EVY Technology y Vacation han producido su propio producto tipo mousse, o espuma, con la intención de darle un toque divertido a los filtros solares.

Todos los veranos, uno de estos productos parece tener un momento de popularidad en las redes sociales. En agosto del año pasado, Kim Kardashian consagró el Classic Whip, que se vende por 22 dólares la botella, como “una locura”; los videos que mencionan el producto todavía acumulan cinco millones de vistas a la semana en TikTok, según Vacation. (En algunos de los videos más absurdos, aparecen personas tratando de comerlo, algo que no se debe hacer en ninguna circunstancia, advirtió Bell).

“Los protectores solares con textura de mousse son una fórmula innovadora de los últimos tres o cuatro años", dicen los expertos

Holly Thaggard, fundadora de Supergoop, que empezó a vender su protector solar tipo mousse en 2017, dijo que es esencial hacer de la aplicación de bloqueador solar una actividad atractiva para la gente.

“Tenemos que lograr que más gente sienta que esto es divertido, inyectarle un espíritu juguetón a una actividad que salva al mundo del cáncer”, sostuvo.

En efecto, la Academia Estadounidense de Dermatología estima que uno de cada cinco estadounidenses desarrollará cáncer de piel en algún momento de su vida, un riesgo que se puede reducir con el uso de filtro solar.

La fórmula de protectores solares como mousse es innovadora y el mayor triunfo es que los niños y adolescentes quieran usarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los protectores solares con textura de mousse son una fórmula innovadora de los últimos tres o cuatro años, y se han vuelto virales. Sobre todo el que parece crema batida llama mucho la atención”, comentó Sheilagh Maguiness, dermatóloga pediátrica de la Universidad de Minnesota en Mineápolis. “Todo lo que sea novedad hará que la gente quiera usar bloqueador y el hecho de que les emocione hacerlo es un triunfo”.

Además, señaló que esto es más cierto entre adolescentes, quienes se han sometido a mucha desinformación sobre el protector solar y el cáncer de piel.

"Creo que esto es genial para ellos", expresó Maguiness.

Con los filtros solares en aerosol, "no se sabe bien cuánta cantidad se queda en la piel", puntualizó Maguiness. Pero mucha gente se aplica el protector en mousse por todo el cuerpo. La desventaja de esto es que es complicado saber cuánto usar. "El mousse no es tan espeso como la crema, así que no es tan fácil saber cuánto debes usar para tener la protección deseada". Maguiness recomendó seguir las instrucciones del envase.

La idea del protector solar con textura de crema batida surgió de una directiva viendo a sus hijos jugar en la piscina (Frimu Eugen)

Thaggard mencionó que se le ocurrió la idea de un protector solar con textura de crema batida cuando vio a sus hijos jugando en una fiesta. "Estaba sentada viendo a mis hijos cubrirse de crema para afeitar como si fuera lo más divertido del mundo", narró. "Pensé: 'Si tan solo eso fuera bloqueador, nadie se quemaría por el sol'".

Muchos de los filtros solares tipo mousse más populares, como el de Vacation y el de Supergoop, son bloqueadores químicos, no minerales, y estos primeros pueden ser nocivos para el medioambiente, advirtió Maguiness. “Los protectores solares químicos tienen su propio bagaje que cargar en la actualidad, ya que algunos no se consideran seguros para los arrecifes”.

Douglas Jessmer, portavoz de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, declaró que lo más importante que puede hacer un consumidor con conciencia ecológica es revisar los ingredientes de cualquier filtro solar químico para saber si es dañino para la vida marina; hay una lista de estos ingredientes disponible en el sitio web del Servicio Nacional Oceánico.

Revisar la información y los componentes del protector solar es crucial para conocer el impacto medioambiental (Getty Images)

Jennifer Brady, de 36 años, una publicista radicada en la ciudad de Nueva York, se sintió muy popular en la playa de East Hampton, Nueva York, cuando probó por primera vez su bloqueador solar en forma de crema batida: "La gente se me acercaba y preguntaba: '¿Qué es eso? ¿Me dejas probarlo?'".

Relató que la experiencia la hizo reflexionar sobre lo lejos que ha llegado la protección solar.

"A principios de los años 2000, las personas eran adictas a las camas de bronceado", recordó. "Ahora, tenemos este producto que no solo me va a proteger del sol, sino que también se ve genial y llama la atención".

En resumen, "da buena vibra", concluyó Brady.

