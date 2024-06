Roban a un agente del Servicio Secreto la noche de la gala de Biden en Los Ángeles

Biden, Joseph R JrSecret ServiceRobberies and TheftsPresidential Election of 2024Obama, BarackLos Angeles (Calif)Orange County (Calif)

El agente fue encañonado en el condado de Orange. El robo fue la misma noche en que Biden estaba en California recaudando fondos para campaña.

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos fue atracado a punta de pistola en el sur de California durante el fin de semana, la misma noche en que el presidente Joe Biden se encontraba en Los Ángeles para recaudar fondos para su reelección, informaron el lunes las autoridades.

Los agentes de policía recibieron una llamada de un conjunto residencial en el condado de Orange sobre las 9:36 p. m. del sábado por informes de un posible robo, dijo el Departamento de Policía de Tustin en un comunicado.

Al llegar a la urbanización --una antigua base militar--, la policía descubrió que la víctima era un agente del Servicio Secreto al que le habían robado el bolso a punta de pistola, según el comunicado. Durante el robo, un agente disparó un arma, añadió la policía.

El presunto robo se produjo la misma noche en que Biden asistía en el centro de Los Ángeles a un acto estelar de recaudación de fondos para la reelección con el expresidente Barack Obama. Celebridades como George Clooney, Julia Roberts y Barbra Streisand asistieron a la gala, en la que, según la campaña de Biden, se recaudaron al menos 28 millones de dólares.

No estaba claro si el agente del Servicio Secreto estaba en California protegiendo a Biden o a Obama. El comunicado de la policía no identificaba al agente. El Departamento de Policía de Tustin no respondió inmediatamente a las solicitudes de aclaración.

No se sabe cuántos sospechosos estaban implicados o si resultaron heridos durante el tiroteo, según el comunicado que afirmaba que no se había encontrado a ningún sospechoso. La policía pudo localizar algunas pertenencias del agente en la zona.

El Servicio Secreto de EE. UU. no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Yan Zhuang es un corresponsal del Times que cubre noticias de última hora más sobre Yan Zhuang