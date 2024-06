Cinco razones por las que la pandemia probablemente se inició en un laboratorio

Incluso la contención mucho más estricta en BSL-3 no puede impedir totalmente que el SARS-CoV-2 se escape. Dos años después del inicio de la pandemia, el virus infectó a un científico en un laboratorio BSL-3 en Taiwán, que en aquel momento era un país con nivel cero de covirus. El científico había sido vacunado y se sometió a la prueba sólo después de perder el sentido del olfato. Para entonces, más de 100 contactos cercanos habían estado expuestos. El error humano es una fuente de exposición incluso en los niveles más altos de bioseguridad , y los riesgos son mucho mayores para los científicos que trabajan con patógenos infecciosos en bioseguridad baja.

Un primer borrador de la propuesta de Defuse afirmaba que el laboratorio de Wuhan realizaría su trabajo con virus en BSL-2 para que fuera “altamente rentable”. El Dr. Baric añadió una nota al borrador destacando la importancia de utilizar BSL-3 para contener virus similares al SARS que pudieran infectar células humanas, escribiendo que “los investigadores estadounidenses probablemente se asustarían”. Años más tarde, después de que el SARS-CoV-2 hubiera matado a millones de personas, el Dr. Baric escribió al Dr. Daszak: “No me cabe duda de que siguieron las normas determinadas por el Estado e hicieron el trabajo bajo BSL-2. Sí, China tiene derecho a establecer su propia política. Usted cree que esto fue una contención apropiada si quiere, pero no espere que yo lo crea. Es más, no insulte mi inteligencia intentando alimentarme con esta sarta de patrañas”.