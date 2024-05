El hedor de la negación del cambio climático

El cambio climático contribuye a la gravedad de las tormentas en todo el mundo

Esto puede sonar un poco extraño, pero cuando pienso en mi adolescencia, a veces los asocio con el leve olor a aguas residuales.

Verá, cuando estaba en la escuela secundaria, mi familia vivía en la costa sur de Long Island, donde pocas casas tenían conexiones de alcantarillado. La mayoría tenía tanques sépticos y siempre parecía haber un tanque desbordado en algún lugar a favor del viento.

La mayor parte del condado de Nassau finalmente consiguió el alcantarillado. Pero muchos hogares estadounidenses, especialmente en el sudeste, no están conectados a líneas de alcantarillado, y cada vez más tanques sépticos se desbordan, en una escala mucho mayor de lo que recuerdo de mi ciudad natal, vagamente maloliente, lo cual es a la vez repugnante y una amenaza para la salud. salud pública.

¿La causa? Cambio climático. A lo largo de las costas del Golfo y del Atlántico sur, informó la semana pasada The Washington Post, “los niveles del mar han aumentado al menos 6 pulgadas desde 2010″. Puede que esto no parezca mucho, pero provoca un aumento del nivel del agua subterránea y un mayor riesgo de que los tanques se desborden.

La emergente crisis de las aguas residuales es sólo uno de los muchos desastres que podemos esperar a medida que el planeta continúa calentándose, y ni mucho menos encabeza la lista. Pero me parece que ofrece una ilustración especialmente gráfica de dos puntos. En primer lugar, es probable que los daños causados por el cambio climático sean más graves de lo que incluso los pesimistas tienden a creer. En segundo lugar, la mitigación y el ajuste (que van a ser necesarios, porque todavía estaríamos abocados a sufrir importantes efectos del cambio climático incluso si tomáramos medidas inmediatas para reducir en gran medida las emisiones de gases de efecto invernadero) probablemente serán mucho más difíciles, como cuestión política. , de lo que debería ser.

En cuanto al primer punto: estimar los costos del cambio climático y, en consecuencia, los costos que imponen los contaminadores cada vez que emiten otra tonelada de dióxido de carbono requiere fusionar resultados de dos disciplinas. Por un lado, necesitamos científicos físicos para determinar en qué medida las emisiones de gases de efecto invernadero calentarán el planeta, cómo esto cambiará los patrones climáticos, etc. Por otro, necesitamos que los economistas estimen cómo estos cambios físicos afectarán la productividad, los costos de la atención médica y más.

En realidad, hay una tercera dimensión: el riesgo social y geopolítico. ¿Cómo, por ejemplo, lidiaremos con millones o decenas de millones de refugiados climáticos? Pero no creo que nadie sepa cómo cuantificar esos riesgos.

De todos modos, el aspecto físico de este esfuerzo parece muy sólido. Por supuesto, ha habido una campaña que duró décadas con el objetivo de desacreditar la investigación climática y, en algunos casos, difamar a los científicos climáticos individuales. Pero si nos alejamos de las calumnias, nos damos cuenta de que la climatología ha sido uno de los grandes triunfos analíticos de la historia. Los científicos del clima predijeron correctamente, con décadas de antelación, un aumento sin precedentes de las temperaturas globales. Incluso parecen haber acertado más o menos en la magnitud.

El aspecto económico del esfuerzo parece más inestable. Eso no se debe a que los economistas no lo hayan intentado. De hecho, en 2018, William Nordhaus recibió el Nobel en gran parte por su trabajo sobre “modelos de evaluación integrados” que intentan unir la ciencia climática y el análisis económico.

Sin embargo, con el debido respeto, ¡Nordhaus fue mi primer mentor en economía! — Durante mucho tiempo me ha preocupado que estos modelos subestimen los costos económicos del cambio climático, porque muchas cosas en las que no estabas pensando pueden salir mal. La perspectiva de que parte de Estados Unidos quedara inundada de aguas residuales ciertamente no estaba en mi lista.

Ha habido una tendencia en estudios recientes a marcar las estimaciones de los daños causados por el cambio climático. La incertidumbre sigue siendo enorme, pero es probable que las cosas sean incluso peores de lo que pensaba.

Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Incluso si tomáramos medidas drásticas para reducir las emisiones ahora mismo, muchas de las consecuencias de las emisiones pasadas, incluidos aumentos del nivel del mar mucho mayores que los que hemos visto hasta ahora, ya están, por así decirlo, asentadas. Tendremos que tomar una amplia gama de medidas para mitigar el daño, incluida la ampliación de los sistemas de alcantarillado para limitar la marea creciente de, um, lodo.

¿Pero daremos esos pasos? Originalmente, la negación del clima tenía que ver con los intereses de los combustibles fósiles, y hasta cierto punto todavía lo es. Pero también se ha convertido en un frente en la guerra cultural, con políticos como Ron DeSantis de Florida, quien resulta ser el gobernador de uno de los estados con mayor riesgo inmediato, aparentemente decidiendo que incluso mencionar el cambio climático es un despertar.

Ahora imaginemos la colisión entre ese tipo de política y la urgente necesidad de un gasto público sustancial, en todo, desde diques hasta sistemas de alcantarillado, para limitar el daño climático. Es casi seguro que un gasto en esa escala requerirá nuevos ingresos fiscales. ¿Con qué rapidez cree que los guerreros culturales de derecha aceptarán eso?

Por eso estoy muy preocupado por el futuro climático. Probablemente no haremos lo suficiente para limitar las emisiones; El presidente Joe Biden ha hecho mucho más que cualquiera de sus predecesores, pero aún no es suficiente, y Donald Trump ha prometido a los ejecutivos petroleros que, si gana, revertirá gran parte de lo que ha hecho Biden. Más allá de eso, es poco probable que hagamos lo suficiente para limitar el daño.

En resumen, no es difícil ver algunos resultados terribles en un futuro no muy lejano, incluso antes de que llegue una catástrofe global total. Se avecinan cosas malas y ya estamos empezando a olerlas.

