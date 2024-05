'Lo sentimos': Apple se disculpa por la publicidad del nuevo iPad

Computers and the InternetAdvertising and MarketingApologiesiPadApple IncCook, Timothy D

En el mundo de la creatividad se criticó un anuncio en el que se veía una prensa hidráulica gigante aplastando objetos que iban desde botes de pintura hasta un piano.

Apple no comete errores a menudo y rara vez se disculpa, pero el jueves, su jefe de publicidad dijo que la compañía se había equivocado con un nuevo anuncio del iPad que mostraba un compresor industrial aplastando herramientas para el arte, la música y la creatividad.

"La creatividad está en nuestro ADN en Apple, y es increíblemente importante para nosotros diseñar productos que potencien a los creativos de todo el mundo", dijo Tor Myhren, vicepresidente de comunicaciones de mercadeo de la compañía, en un comunicado facilitado a la publicación AdAge. "Nuestro objetivo es celebrar siempre la infinidad de formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad. Hemos errado el blanco con este video, y lo sentimos".

Myhren dijo que Apple no pasaría más el anuncio en la televisión.

La empresa se había enfrentado a un aluvión de críticas de diseñadores, actores y artistas que veían en el anuncio una metáfora de cómo las grandes compañías tecnológicas se han aprovechado de su trabajo aplastando o cooptando las herramientas artísticas que la humanidad ha utilizado durante siglos.

El aplastamiento de una trompeta, un piano, pinturas y una escultura les parecía especialmente desconcertante en un momento en que los artistas temen que la inteligencia artificial generativa, capaz de escribir poesía y crear películas, les quite el trabajo.

Apple había pretendido que el anuncio enviara el mensaje opuesto, que su iPad Pro ultradelgado podría potenciar una serie de actividades creativas que antes requerían herramientas individuales.

Apple presentó el anuncio del iPad, llamado "Crush", el martes después de revelar una actualización de su línea de tabletas. Tim Cook, director ejecutivo de Apple, dijo en un post en X que se trataba de un dispositivo delgado, avanzado y potente. "Imagínense todas las cosas para las que servirá", escribió.

El revés se suma a una serie de disculpas poco frecuentes de Apple en los últimos 15 años, incluida una en 2012 de Cook por las deficiencias de su nueva aplicación Mapas. Los problemas de la aplicación incluían direcciones incorrectas y la ubicación equivocada de ciertos puntos de referencia.

La disculpa de Cook por Mapas fue un quiebre con la política anterior de Apple de resistir la presión después de cometer errores. En 2010, Apple fue criticada por lanzar un iPhone que perdía las llamadas. Steve Jobs, cofundador de la compañía y predecesor del Cook, pasó a la ofensiva, y dijo en una conferencia de prensa que el problema no era el teléfono, sino la forma en que algunos clientes lo sostenían.

La empresa, que llevaba décadas animando a cineastas, músicos y artistas a utilizar sus dispositivos, escuchó una protesta inmediata de ese grupo.

