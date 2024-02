¿Cuál ha sido el mejor presidente de EE. UU.? Biden es el 14º y Trump el último, según una encuesta

United States Politics and GovernmentPresidents and Presidency (US)Polls and Public OpinionBiden, Joseph R JrBuchanan, JamesBush, GeorgeBush, George WClinton, BillEisenhower, Dwight DavidGrant, Ulysses SJackson, AndrewJefferson, ThomasJohnson, AndrewLincoln, AbrahamObama, BarackPierce, FranklinReagan, Ronald WilsonRoosevelt, Franklin DelanoTrump, Donald JWashington, George (1732-99)Wilson, Woodrow

El principal logro del actual mandatario, según los historiadores encuestados, fue sacar a Donald Trump del Despacho Oval.

El presidente Joe Biden no se divierte mucho viendo encuestas últimamente. Tiene un índice de aprobación inferior al de todos los presidentes desde Dwight Eisenhower en esta etapa de sus mandatos, y va detrás del expresidente Donald Trump en una revancha en noviembre. Pero Biden puede encontrar consuelo en un sondeo en el que está muy por delante de Trump.

Una nueva encuesta de historiadores, publicada el fin de semana del Día de los Presidentes, sitúa a Biden como el 14º mejor presidente de la historia de Estados Unidos, justo arriba de Woodrow Wilson, Ronald Reagan y Ulysses Grant. Aunque esto no le dé un lugar en el Monte Rushmore, sin duda lo ubica muy por delante de Trump, quien ocupa el último lugar como peor presidente de la historia.

De hecho, Biden puede deberle en parte su lugar en el primer tercio de la lista a Trump. Aunque tiene derecho a un legado histórico por haber gestionado el final de la pandemia de covid; reconstruido carreteras, puentes y otras infraestructuras del país, y liderado una coalición internacional contra la agresión rusa, el logro más destacado de Biden, según los historiadores, fue desalojar a Trump del Despacho Oval.

"Los logros más importantes de Biden pueden ser haber rescatado la presidencia de manos de Trump, haber retomado un estilo más tradicional de liderazgo presidencial y estar preparándose para mantener el cargo lejos de las manos de su predecesor este otoño", escribieron Justin Vaughn y Brandon Rottinghaus, los profesores universitarios que realizaron la encuesta y anunciaron los resultados en Los Angeles Times.

Puede que a Trump no le importe mucho lo que piensen un puñado de académicos, pero si sirve de algo le va mal incluso entre los historiadores que se identifican como republicanos. En el puesto 45 de la clasificación general, Trump queda por detrás incluso de los mandatarios fallidos de mediados del siglo XIX que precipitaron al país en una guerra civil o afectaron el periodo posterior, como James Buchanan, Franklin Pierce y Andrew Johnson.

Juzgar a los presidentes recientes, por supuesto, es un ejercicio arriesgado, moldeado por la política del momento y que no refleja necesariamente cómo se verá la historia dentro de un siglo. Incluso los presidentes de hace mucho tiempo pueden subir o bajar en las encuestas dependiendo de las costumbres culturales cambiantes de la época en que se realizan.

Por ejemplo, Barack Obama, que termina en el número siete este año, ha subido nueve puestos desde 2015, al igual que Grant, que ahora ocupa el 17º. Por otra parte, Andrew Jackson ha descendido 12 puestos hasta el 21, mientras que Wilson (15º) y Reagan (16º) han caído cinco puestos cada uno.

La razón, al menos parte de ella, puede deberse a la creciente atención contemporánea a la justicia racial. Obama, por supuesto, fue el primer presidente negro del país, y la guerra de Grant contra el Ku Klux Klan ha equilibrado la corrupción de su gobierno. Pero actualmente se ha prestado más atención a las brutales campañas de Jackson contra los nativos estadounidenses y su "Sendero de Lágrimas" de expulsión forzosa de las comunidades indígenas, y a las opiniones racistas de Wilson y la resegregación de partes del gobierno federal.

Como de costumbre, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, George Washington, Theodore Roosevelt y Thomas Jefferson encabezan la lista, y los historiadores suelen compartir opiniones similares sobre muchos presidentes, independientemente de su ideología personal o afiliación partidista. Pero algunos presidentes modernos generan más divisiones entre los historiadores según las líneas partidistas.

Entre los estudiosos republicanos, por ejemplo, Reagan ocupa el quinto lugar, George H. W. Bush el 11º, Obama el 15º y Biden el 30º, mientras que entre los historiadores demócratas, Reagan ocupa el 18º lugar, Bush el 19º, Obama el sexto y Biden el 13º. Aparte de Grant y Biden, la mayor disparidad se da en George W. Bush, quien ocupa el puesto 19 entre los republicanos y el 33 entre los demócratas.

Curiosamente, un presidente moderno que genera pocas diferencias partidistas es Bill Clinton. De hecho, los republicanos lo sitúan ligeramente por encima, en el 10º puesto, que los demócratas, en el 12º, lo que quizá refleje cierto replanteamiento de la era #MeToo y el malestar liberal por su política centrista.

La encuesta, realizada por Vaughn, profesor asociado de ciencias políticas de la Universidad de Carolina Costera, y Rottinghaus, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Houston, se basó en 154 respuestas de académicos de todo el país.

