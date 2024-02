Durante toda mi vida adulta, cada vez que he tenido una pregunta sobre el mundo o he necesitado localizar algo en línea, he recurrido a Google en busca de respuestas.‌Pero recientemente, me he alejado de Google debido a un nuevo motor de búsqueda que opera con inteligencia artificial. (No, Bing no, el cual está muerto para mí después de que intentó destruir mi matrimonio el año pasado).‌Se llama Perplexity. El motor de búsqueda de un año de antigüedad, cuyos fundadores trabajaron anteriormente en investigación de IA en OpenAI y Meta, se ha convertido rápidamente en uno de los productos más comentados en el mundo de la tecnología. Los conocedores de la tecnología lo alaban en las redes sociales e inversionistas como Jeff Bezos --quien también fue uno de los primeros inversionistas en Google-- lo han bañado de dinero. La compañía anunció hace poco que había recaudado 74 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Institutional Venture Partners, que valoró la empresa en 520 millones de dólares.

Intrigado por el revuelo, recientemente pasé varias semanas usando Perplexity como mi motor de búsqueda predeterminado tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles. Probé tanto la versión gratuita como la de pago, Perplexity Pro, que cuesta 20 dólares al mes y brinda a los usuarios acceso a modelos de inteligencia artificial más potentes y ciertas funciones, como la capacidad de subir sus propios archivos.‌Cientos de búsquedas después, puedo informar que, aunque Perplexity no es perfecto, es muy bueno. Y aunque no estoy listo para terminar por completo mi relación con Google, ahora estoy más convencido de que los motores de búsqueda que operan con inteligencia artificial como Perplexity podrían reducir el control de Google en el mercado de búsquedas o al menos obligarlo a ponerse al día.‌También tengo miedo de que los motores de búsqueda de inteligencia artificial puedan destruir mi trabajo y que toda la industria de los medios digitales pueda colapsar como resultado de productos como estos. Pero me estoy adelantando.‌Donde destaca‌A primera vista, la interfaz de escritorio de Perplexity se parece mucho a la de Google: un cuadro de texto centrado en una página de aterrizaje con pocos elementos.‌Pero apenas empiezas a escribir, las diferencias se hacen evidentes. Cuando haces una pregunta, Perplexity no te devuelve una lista de enlaces. En cambio, busca en la web y utiliza IA para escribir un resumen de lo que encuentra. Estas respuestas están comentadas con enlaces a las fuentes que utilizó la IA, que también aparecen en un panel encima de la respuesta.‌Probé Perplexity en cientos de consultas, incluidas preguntas sobre eventos actuales ("¿Cómo le fue a Nikki Haley en las primarias de Nuevo Hampshire?"), recomendaciones de compras ("¿Cuál es el mejor alimento canino para un perro mayor con dolor en las articulaciones?") y tareas domésticas ("¿Cuánto tiempo se conserva bien el estofado de res en el refrigerador?").‌En cada ocasión, recibí una respuesta generada por IA, por lo general de uno o dos párrafos, salpicada de citas de sitios web como NPR, The New York Times y Reddit, junto con una lista de preguntas de seguimiento sugeridas que podría hacer, como "¿Se puede congelar el estofado de res para que dure más?".‌Una función formidable de Perplexity es "Copilot", la cual ayuda al usuario a delimitar una consulta haciendo preguntas aclaratorias. Por ejemplo, cuando pedí ideas sobre dónde organizar una fiesta de cumpleaños para un niño de 2 años, Copilot me preguntó si quería sugerencias para espacios al aire libre, espacios cerrados o ambos. Cuando seleccioné "cerrados", me pidió que eligiera un presupuesto aproximado para la fiesta. Solo entonces me proporcionó una lista de posibles lugares.

Perplexity también es refrescantemente bueno para admitir cuando no sabe algo. En ocasiones, brindó una respuesta parcial a mi pregunta, con una advertencia como "No se proporcionan más detalles en los resultados de la búsqueda". La mayoría de los productos de chat de IA que he usado carecen de este tipo de humildad; sus respuestas suenan seguras incluso cuando dicen cosas absurdas.‌ Donde Google sigue dominando ‌Durante mis pruebas, encontré que Perplexity es más útil para búsquedas complicadas o abiertas, como resumir artículos de noticias recientes sobre una empresa específica o darme sugerencias de restaurantes para una cita nocturna. También lo encontré útil cuando lo que estaba buscando --por ejemplo, instrucciones para renovar un pasaporte-- estaba sepultado en un sitio web abarrotado y difícil de navegar.‌Sin embargo, volví a Google para algunos tipos de búsquedas, por lo general cuando buscaba personas específicas o intentaba ir a sitios web que ya sabía que existían. Por ejemplo, cuando escribí "Wayback Machine" en la barra de búsqueda de mi navegador, fui redirigido a Perplexity, el cual me escupió un ensayo de un párrafo sobre la historia de Internet Archive, la organización que mantiene Wayback Machine. Tuve que buscar meticulosamente un pequeño enlace de cita para llegar al sitio web de Wayback Machine, que era lo que quería desde el principio.‌Algo similar sucedió cuando le pedí a Perplexity indicaciones para llegar a una reunión de trabajo en automóvil. Google me habría dado indicaciones paso a paso desde mi casa, gracias a su integración con Mapas de Google. Pero Perplexity no sabe dónde vivo, así que lo mejor que pudo ofrecerme fue un enlace a MapQuest.‌Los datos de ubicación son solo una de las muchas ventajas que tiene Google sobre Perplexity. El tamaño es otra; Perplexity, que tiene solo 41 empleados y tiene su sede en un espacio de trabajo compartido en San Francisco, tiene 10 millones de usuarios activos mensuales, una cifra impresionante para una joven empresa emergente, pero un grano de arena en comparación con los miles de millones de Google.‌Perplexity también carece de un modelo de negocio lucrativo. En este momento, el sitio no tiene publicidad y menos de 100.000 personas pagan por la versión prémium, informó Aravind Srinivas, director ejecutivo de la compañía. (Srinivas no descartó cambiar a un modelo basado en anuncios en el futuro). Y, por supuesto, Perplexity no ofrece versiones de Gmail, Chrome, Documentos de Google o cualquiera de las docenas de otros productos que hacen que el ecosistema de Google sea tan ineludible.‌Srinivas dijo que si bien creía que Google era un competidor formidable, pensaba que una empresa emergente pequeña y enfocada podría sorprenderlo.‌"Lo que me da confianza es el hecho de que si quieren hacerlo mejor que nosotros, básicamente tendrían que acabar con su propio modelo de negocio", afirmó.‌¿Y las alucinaciones?‌Un problema con los motores de búsqueda basados en inteligencia artificial es que tienden a "alucinar" o inventar respuestas y, a veces, desviarse del material original. Este problema ha afectado a varios híbridos de búsqueda de inteligencia artificial, incluido el lanzamiento inicial de Bard por parte de Google, y sigue siendo una de las mayores barreras para su masificación.‌En mis pruebas, descubrí que las respuestas de Perplexity fueron en su mayoría acertadas o, para ser más precisos, fueron tan acertadas como las fuentes a las que recurrieron.‌Sí encontré algunos errores. Cuando le pregunté a Perplexity cuándo sería el próximo partido de tenis de Novak Djokovic, me dio los detalles de un partido que ya había terminado. En otra ocasión, cuando subí un archivo PDF de un nuevo artículo de investigación sobre IA y le pedí a Perplexity que lo resumiera, recibí un resumen de un artículo completamente diferente que se publicó hace tres años.‌Srinivas reconoció que los motores de búsqueda basados en inteligencia artificial todavía cometen errores. Dijo que debido a que Perplexity era un producto pequeño y relativamente desconocido, los usuarios no esperaban que tuviera tanta autoridad como Google y que Google tendría dificultades para incorporar IA generativa en su motor de búsqueda porque necesitaba mantener su reputación de precisión.‌"Digamos que utilizas nuestro producto y brindamos buenos resultados en 8 de cada 10 consultas. Estarías impresionado", dijo Srinivas. "Ahora, digamos que usas el producto de Google y solo obtienes 7 de 10. Te preguntarías: '¿Cómo puede Google tener tres consultas incorrectas?'".‌"Esa asimetría es nuestra oportunidad", añadió.‌Una victoria para los usuarios, una pérdida para los editores y redactores ‌Aunque disfruté usando Perplexity y probablemente siga usándolo junto con Google, admito que sentí una sensación inquietante en el estómago después de verlo escupir resúmenes impecables y concisos de noticias, reseñas de productos y artículos prácticos.‌Gran parte de la economía actual de los medios digitales todavía depende de un flujo constante de personas que hacen clic en enlaces de Google y reciben anuncios en los sitios web de los medios en línea.‌Pero con Perplexity, normalmente no es necesario visitar ningún sitio web; la IA navega por ti y te brinda toda la información que necesitas allí mismo, en la página de respuestas.‌La posibilidad de que los motores de búsqueda operados con inteligencia artificial puedan remplazar el tráfico de Google --o estimular a Google a incluir características similares en su motor de búsqueda, como ha comenzado a hacer con su experimento de "experiencia generativa de búsqueda"-- es en parte la razón por la que muchos editores digitales están aterrorizados en este momento. También es parte de la razón por la que algunos están contratacando, como el Times, que demandó a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor el año pasado.‌Después de usar Perplexity y escuchar acerca de productos similares desarrollados por otras empresas emergentes, estoy convencido de que quienes se preocupan tienen buenas razones. Si los motores de búsqueda de inteligencia artificial pueden resumir de manera confiable lo que está sucediendo en la Franja de Gaza o decirles a los usuarios qué tostadora comprar, ¿por qué alguien volvería a visitar el sitio web de un medio? ¿Por qué los periodistas, blogueros y críticos de productos seguirían publicando su trabajo en línea si un motor de búsqueda con inteligencia artificial va a engullirlo y regurgitarlo?‌Le planteé estos temores a Srinivas, quien respondió con una evasiva diplomática. Admitió que Perplexity probablemente enviaría menos tráfico a los sitios web que los motores de búsqueda tradicionales. Pero dijo que el tráfico que quedara sería de mayor calidad y más fácil de monetizar para los medios en línea, porque sería el resultado de consultas más refinadas y específicas.‌Soy escéptico ante ese argumento y todavía estoy nervioso por lo que le depara el futuro a los escritores, editores y personas que consumen medios en línea.‌Así que, por ahora, tendré que sopesar la conveniencia de usar Perplexity con la preocupación de que, al usarlo, estaré contribuyendo a mi propia perdición.

Una nueva empresa emergente llamada Perplexity muestra lo que es posible para un motor de búsqueda creado desde cero con inteligencia artificial. (Yann Kebbi/The New York Times)