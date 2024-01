La responsabilidad de los votantes republicanos

Simpatizantes de Donald Trump en un evento de campaña en Iowa (Reuters)

Los republicanos de Iowa que se reunirán el lunes para emitir los primeros votos de la temporada de campaña presidencial de 2024, y los votantes de New Hampshire y los estados que le seguirán, tienen una responsabilidad esencial: nominar a un candidato que sea apto para servir como presidente, uno que “preserve, proteja y defienda la Constitución de los Estados Unidos.”

Donald Trump, que ha demostrado no estar dispuesto a hacerlo, es manifiestamente indigno. Se enfrenta a juicios penales por su conducta como candidato en 2016, como presidente y como expresidente. En esta, su tercera candidatura presidencial, ha intensificado su campaña de varios años para socavar el Estado de derecho y el proceso democrático. Ha dicho que, si es elegido, se comportará como un dictador el “día 1″ y que ordenará al Departamento de Justicia que investigue a sus rivales políticos y a sus críticos en los medios de comunicación, declarando que los mayores peligros para la nación no vienen “del extranjero, sino de dentro.”

Trump tiene el camino despejado hacia la nominación; ninguna encuesta hasta la fecha sugiere que no sea el favorito. Sin embargo, los republicanos de estos estados todavía tienen que votar. En este momento crítico, es imperativo recordar a los votantes que todavía tienen la oportunidad de nominar a un abanderado diferente para el Partido Republicano, y todos los estadounidenses deberían esperar que lo hagan. No se trata de una preocupación partidista. Es bueno para el país que los dos grandes partidos tengan candidatos presidenciales cualificados que presenten sus puntos de vista contrapuestos sobre el papel del gobierno en la sociedad estadounidense. Los votantes merecen una elección así en 2024.

La construcción por parte de Trump de un culto a la personalidad en el que la lealtad es el único requisito real ha dañado gravemente al Partido Republicano y la salud de la democracia estadounidense. Durante la lucha por el liderazgo de la Cámara de Representantes en otoño, por ejemplo, Trump torpedeó la candidatura de Tom Emmer, un legislador que votó a favor de certificar los resultados de las elecciones de 2020, para asegurar el ascenso de Mike Johnson, un leal que fue arquitecto del intento de anular esas elecciones. (E Emmer ha apoyado desde entonces a Trump.) Pero algunos republicanos han dado un ejemplo de integridad, demostrando el valor de poner sus convicciones y principios conservadores por encima de la lealtad a Trump. Los ejemplos incluyen a personas a las que una vez contó como aliados, como el ex fiscal general Bill Barr, el ex gobernador Doug Ducey de Arizona, el ex secretario de Estado Mike Pompeo y el líder evangélico Bob Vander Plaats.

Los votantes pueden estar de acuerdo con los planes del ex presidente de más recortes fiscales, restricciones al aborto o límites estrictos a la inmigración. Así es la política, y las divisiones entre los estadounidenses sobre estos temas persistirán independientemente del resultado de estas elecciones. Pero elegir al señor Trump para cuatro años más en la Casa Blanca supone un peligro único. Porque lo que permanece, lo que todavía une a los estadounidenses como nación, es el compromiso con un proceso, un sistema constitucional para tomar decisiones y avanzar incluso cuando los estadounidenses no están de acuerdo sobre el destino. Ese sistema garantiza las libertades de las que disfrutan los estadounidenses, la base de la prosperidad de la nación y de su seguridad.

El historial de desprecio de Trump por la Constitución -y su voluntad de corromper a personas, sistemas y procesos en su beneficio- pone todo ello en peligro.

Respetar la Constitución significa aceptar los resultados de las elecciones. Los candidatos presidenciales que no han tenido éxito han asumido la carga de ceder porque la integridad del proceso es, en última instancia, más importante que la identidad del presidente. “El pueblo ha hablado, y nosotros respetamos la majestuosidad del sistema democrático”, dijo George H. W. Bush, el último presidente antes de Trump que perdió un intento de reelección, la noche de su derrota en 1992. Cuando Trump perdió las elecciones presidenciales de 2020, trató de conservar el poder fomentando una insurrección violenta contra el gobierno de Estados Unidos.

También significa aceptar que el poder de los vencedores es limitado. Cuando el Tribunal Supremo asestó un duro revés al presidente George W. Bush en 2008, al dictaminar que los sospechosos de terrorismo extranjeros detenidos en Guantánamo tenían derecho a impugnar su detención ante un tribunal federal, la administración Bush aceptó la sentencia. El senador John McCain, entonces candidato presidencial del Partido Republicano, dijo que no estaba de acuerdo con el tribunal, “pero es una decisión que ha tomado el Tribunal Supremo, y ahora tenemos que seguir adelante”.

En cambio, como presidente, Trump atacó repetidamente la integridad de otros funcionarios del gobierno, incluidos miembros del Congreso, gobernadores de la Reserva Federal, autoridades de salud pública y jueces federales, y menospreció su autoridad. Cuando el tribunal dictaminó que la administración Trump no podía añadir una pregunta sobre ciudadanía al censo de 2020, por ejemplo, Trump anunció que tenía la intención de ignorar el fallo del tribunal. Tras abandonar la Casa Blanca, Trump rechazó repetidas peticiones, incluida la citación de un gran jurado, para devolver material clasificado al Gobierno. Mientras el Gobierno investigaba, Trump pidió al Congreso que desfinanciara el FBI y el Departamento de Justicia “hasta que entren en razón”.

Los votantes inclinados a apoyar a Trump como instrumento de ciertos objetivos políticos podrían aprender de su presidencia que los cambios logrados mediante maquinaciones al margen de la ley pueden resultar efímeros. Los tribunales federales anularon el intento de Trump de denegar financiación federal a las “ciudades santuario”. Las promesas de campaña de reducir las normativas medioambientales también se quedaron en nada: Los tribunales reprendieron repetidamente a la administración Trump por no seguir los procedimientos regulatorios o por no justificar adecuadamente sus decisiones. La prohibición de Trump de que las personas transgénero sirvieran en el ejército, anunciada en Twitter en 2017, fue impugnada ante los tribunales y revocada en el sexto día de la administración Biden.

En 2016, Trump atrajo a muchos votantes como alternativa al establishment republicano. Hizo campaña con una plataforma que desafiaba las ortodoxias del partido, incluyendo promesas de apoyo a la fabricación nacional y de perseguir una política exterior mucho más estrechamente definida por el interés propio.

Los votantes favorables a las recetas de Trump tienen ahora otras opciones. El Partido Republicano de 2024 ha sido remodelado por el populismo del ex presidente. Aunque hay algunas diferencias significativas entre los otros candidatos republicanos -en política exterior, en particular-, en su mayor parte, la agenda de “América primero” de Trump se ha convertido en la nueva ortodoxia.

Trump se distingue ahora del resto de los candidatos republicanos principalmente por su desprecio por el Estado de Derecho. Cuanto antes sea rechazado, antes podrá el Partido Republicano volver a la difícil pero necesaria tarea de trabajar dentro del sistema para lograr sus objetivos.

© The New York Times 2024