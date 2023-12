Es hora de que los denunciantes de ovnis muestren sus cartas

Los pilotos de la Marina observaron OVNIs prácticamente todos los días, entre el verano de 2014 y marzo de 2015 (Foto: Archivo)

La semana pasada, en el pleno del Senado, dos senadores se pusieron de pie para expresar su decepción con la Cámara de Representantes. Esto ya era bastante rutinario, pero los senadores, Mike Rounds, republicano por Dakota del Sur, y el líder de la mayoría Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, no se quejaban de la financiación de Ucrania ni de la política fronteriza. Se quejaban de que la Cámara de Representantes estaba impidiendo la transparencia sobre los ovnis.

Te puede interesar: Oprah revela que toma un medicamento para bajar de peso

La historia de fondo, para aquellos que no siguen cada giro de lo que ahora se supone que debemos llamar el debate sobre el fenómeno anómalo no identificado (UAP, por sus siglas en inglés), es que la Ley de Autorización de Defensa Nacional, a instigación de Schumer, incluyó disposiciones para establecer una comisión presidencial con el poder de desclasificar una amplia franja de registros relacionados con UAP, siguiendo el modelo del panel que hizo un trabajo similar con el asesinato del presidente John F. Kennedy.

Pero este esfuerzo de divulgación fue diluido por algunos republicanos de la Cámara de Representantes, convirtiéndolo más en un esfuerzo de recopilación por parte de los Archivos Nacionales, con un mandato más débil para desclasificar y publicar.

Te puede interesar: Ricardo Arjona, prolífico cantautor guatemalteco, anuncia que dejará de hacer conciertos

Como siempre con este tema, la discusión en el Senado sobre estos desarrollos se desvió de lo banal a lo superextraño. En un momento, Rounds estaba hablando como si todo el esfuerzo legislativo fuera solo un intento de “disipar los mitos y la información errónea sobre los UAP”, la luz del sol como desinfectante para las teorías de conspiración. Al día siguiente, se quejaba de que la Cámara de Representantes había eliminado el requisito de que el gobierno reclamara “cualquier material recuperado de UAP o restos biológicos que puedan haber sido proporcionados a entidades privadas en el pasado y, por lo tanto, ocultados al Congreso y al pueblo estadounidense”. Lo cual es algo extraño de enfatizar si no crees que existe la posibilidad de que, por ejemplo, Lockheed Martin esté guardando algo extraño dentro de sus bóvedas.

Mientras tanto, en el fondo está la continua gira de medios de comunicación, a través de Joe Rogan hasta Tucker Carlson y más allá, de David Grusch, un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea cuyas afirmaciones dramáticas pero indocumentadas ayudaron a acelerar el esfuerzo de divulgación actual. Y también están las continuas insinuaciones de otros ex funcionarios, una mezcla de rumores y especulaciones ofrecidas en el registro y afirmaciones más descabelladas obtenidas de forma anónima.

El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, en una fotografía de archivo. EFE/Michael Reynolds

Mi esperanza personal, como alguien fascinado y frustrado por este negocio desde que los militares comenzaron a reconocer que sus pilotos han visto algunas cosas extrañas en los cielos, es que nos estamos acercando a un punto de verdadera claridad, no necesariamente sobre lo que son los UAP, sino sobre si alguna facción en el gobierno realmente sabe mucho más sobre el misterio que lo que está en el registro público.

Te puede interesar: Fallo sobre el aborto no calma el temor de los médicos de Texas de ser blanco de acciones legales

Dejando a un lado las probabilidades de vida extraterrestre o inteligencia no humana, la mejor razón para dudar de tal mantenimiento de secretos es que requeriría demasiado de un gobierno que ha dejado escapar tantos secretos importantes en los últimos 75 años. El Estado profundo permitió que los soviéticos robaran secretos atómicos y que la prensa dominante publicara los Papeles del Pentágono; el comité de la Iglesia ventiló su ropa sucia de la Guerra Fría; Vio cómo gran parte de su arquitectura de guerra contra el terrorismo quedaba rápidamente expuesta. Por lo tanto, es difícil ver cómo podría haber mantenido a raya los programas que estudian a los visitantes extraterrestres o interdimensionales reales, especialmente a lo largo de generaciones, y especialmente si se supone que debemos creer que los contratistas privados también son parte del encubrimiento.

El contraargumento es que todavía hay cosas que sabemos que no sabemos en la bóveda del Estado profundo (sobre, por ejemplo, las conexiones saudíes con el 9-S), por lo que también puede haber cosas que no sabemos que no sabemos. Especialmente si te imaginas un hipotético programa UAP que es extremadamente pequeño, aislado del resto del estado de seguridad nacional, unido por la creencia de que está protegiendo a los estadounidenses del choque cósmico de la divulgación incontrolada, y tan profundamente clasificado que sus funcionarios podrían temer ser asesinados si filtran.

Pero eso es lo que hace que el momento actual sea clarificador. Tenemos, en Grusch, a un denunciante acreditado que hace afirmaciones públicas en una variedad de plataformas sin ser llevado en un helicóptero negro. Tenemos un grupo importante de legisladores que expresan un gran interés y frustración con la obstrucción. Tenemos una red de medios de comunicación adyacentes a la corriente principal que están fascinados con la historia, y órganos del establishment (incluido The New York Times) al menos abiertos a la conversación.

En otras palabras, no hay mejor momento para que cualquiera que tenga pruebas documentales descubra cómo ser un héroe de la divulgación y la democracia. Si tienes los bienes y quieres que el público sepa más, y si crees que el impulso de Schumer por la transparencia ha sido herido de muerte (como muchos creyentes de los ovnis parecen pensar), entonces esta es la hora de sacar a la luz tus secretos.

Los militares comenzaron a reconocer que sus pilotos han visto algunas cosas extrañas en los cielos. REUTERS/Jim Urquhart/File Photo

Si no se producen tales revelaciones, se fortalecerá mi creencia predeterminada de que ningún encubrimiento multigeneracional del gobierno fue nunca plausible.

En caso de que se produjeran revelaciones impactantes, bueno, honestamente, todavía me preocuparía por los engaños y la mala dirección, ya que la revelación de un encubrimiento haría que la paranoia fuera mucho más racional.

Pero esa no es razón para no compartir la verdad si crees que la posees, confiando en que el pueblo estadounidense tiene una alta tolerancia a la rareza, y que a largo plazo solo la verdad nos hará libres.

(c) The New York Times