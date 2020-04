Sin embargo, parece haber situaciones en las que unos pocos individuos provocan grandes brotes. En el caso de la enfermedad COVID-19, aún no se sabe si entre esas personas altamente infecciosas se encuentran individuos con infecciones silenciosas que no se dan cuenta de que están enfermos, comentó Thomas Frieden, ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, una iniciativa de Vital Strategies. Es más probable, añadió, que los eventos de súper propagación puedan involucrar a personas con síntomas persistentes, pero que no están lo suficientemente enfermas como para quedarse en casa.