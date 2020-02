Al elegir hacer música R&B, y una versión silente de eso, Bieber se retira de la carrera centrista del pop y se alinea con un estilo cercano a él que no siempre es bien recibido. De manera muy parecida al otro gran Justin de la música pop (Timberlake), Bieber acepta el R&B como un símbolo de buen gusto y tiene conciencia de ello como un distintivo de comodidad sin fronteras étnicas. No obstante, a diferencia de Timberlake, Bieber no está trabajando con arquitectos sónicos vanguardistas como Timbaland o The Neptunes, tomando decisiones que dan lugar a la aprobación de la crítica. Su enfoque es más como un libro de bolsillo producido en masa que una ficción literaria.