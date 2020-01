No obstante, no podemos culpar solo al gobierno local, que opera dentro de los límites de su relación colonial con Estados Unidos. En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aún no ha hecho ningún comentario público al respecto. Firmó una declaración inicial de emergencia que destina 5 millones de dólares a servicios de emergencia, pero no ha accedido a una solicitud de la gobernadora Vásquez para declarar a Puerto Rico como una zona de catástrofe grave. Hasta entonces, hay un límite en la cantidad de ayuda que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) puede proporcionar, aunque no es un límite estricto.