West combina el canto con el rap —su canto es tentativo y a veces sumiso, como el de un niño que da sus primeros pasos. A veces, su manera de rapear es ácida —“Everybody wanted ‘Yandhi’/Then Jesus Christ did the laundry (Todos querían a ‘Yandhi’/Después Jesucristo lavó la ropa)”, dice en “Selah”, refiriéndose al álbum que canceló para poder crear este. En “Hands On”, rapea sobre la redención con el mismo fervor que alguna vez aplicó en exceso: “Told the devil that I’m going on a strike/Told the devil when I see him, on sight/I’ve been working for you my whole life (Le dije al diablo que estaré en huelga/Le dije al diablo cuando lo vi/’He trabajado para ti toda mi vida’)”.