No sé por qué me pareció un regalo perfecto. Tal vez había visto una foto antigua de él con una gorra así. Me senté ansiosamente en mi escritorio con el dedo listo para pulsar el ratón cuantas veces fuera necesario. En segundos había terminado la subasta y gané. Cuando llegó la gorra, la envolví y la puse debajo del árbol. La mañana de Navidad mi padre sacó la gorra de piel y dijo: "¿Esto qué es, pelaje de una rata? No me voy a poner esto".