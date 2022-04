Clubes de masturbación: de qué se tratan estos espacios para hombres que ganan terreno en todo el mundo

Los clubes de masturbación son espacios donde hombres acuden para masturbarse, ya sea como autosatisfacción o, bien, como un acto compartido (Getty Images)

“Jack off club”. Con estas tres simples palabras se describe todo un mundo de sensaciones, mayormente, masculinas. En español, estos lugares pueden ser descriptos como “clubes de masturbación”. Es decir, espacios donde hombres acuden para masturbarse, ya sea como autosatisfacción o, bien, como un acto compartido. Sin importar la orientación sexual de los asistentes o las historias que se acumulan en estos ámbitos, lo cierto es que comenzaron a ganar terreno en todo el mundo.

Hasta momento hay 18 establecimientos de este estilo en Estados Unidos, 2 en Australia, 2 en Canadá, 1 en Reino Unido y el último recientemente inaugurado en Madrid, según enumera la web The Bator Blog , un sitio especializado en esta práctica. Pese a que la mayoría de los miembros de estos clubes se autodefinen como homosexuales, quienes son parte de estos grupos afirman que existe un número importante de heterosexuales. Aunque todos aclaran, sea en el idioma que sea, que no existen esas clases de preguntas ante quien busque sumarse a estos comportamientos.

En resumidas cuentas, lo que ocurre dentro de esas 4 paredes, que puede ser denominado como “homoerótico”, no define realmente la orientación sexual de quien lo practica . Siendo que, para la ciencia, la masturbación es más que un acto sexual sino que está íntimamente relacionado con la salud masculina. Por ejemplo, entre otros aspectos positivos, reduce el riesgo de padecer cáncer de próstata en un 33%.

Los costos para poder ser socio de estos clubes varían, obviamente, dependiendo no solo del país, sino también de la ciudad . Sin embargo, afirman que las membresías pueden adquirirse desde los 20 dólares mensuales hasta los 235 por año; o bien, según la página oficial del club español los precios van desde los 3€ a los 5€ por evento. Dentro de las cuatro paredes de cada uno de estos ámbitos no vale todo. Hay reglas claras en la mayoría de estos establecimientos:

- “No lips under the hips”: la traducción de esta expresión es “sin boca debajo de las caderas”. En resumidas cuentas: no está permitido el sexo oral.

- “Nothing goes inside anybody’s anything” : en castellano, esta expresión significa “nada va dentro de nada de nadie”. La norma es clara: no hay sexo anal.

- Colores como límites: con pulseras como indicadores. Por ejemplo, en la versión española rojo significa: “no toques mi pene” y verde significa: “Puedes tocar mi pene sin preguntar primero”.

Cuáles son los beneficios de la masturbación, según los expertos

“ El beneficio de la masturbación no es sólo el orgasmo: baja el estrés, favorece el sistema inmunológico, ayuda a dormir, mejora la autoestima, brinda autonomía y confianza y favorece la actividad sexual con un otro . Además es seguro, íntimo, cómodo y una herramienta que al ser sólo tuya nadie te la puede quitar”, explicó en diálogo con Infobae psicóloga y sexóloga Cecilia Ce.

En ese sentido, Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo, explicó que la masturbación (sin importar si es por autosatisfacción o compartida), tiene como objetivo, además, “el descubrimiento del cuerpo erógeno, la activación de fantasías sexuales y favorece la aparición de la respuesta orgásmica. La conexión con las fantasías en este escenario crea un mundo imaginario que se pude modificar a ‘gusto y piaccere’”.

Es más, según explicó en sexólogo, “la inclusión de la masturbación en las parejas heterosexuales aporta muchos beneficios , sobre todo incorporar una variante que es muy placentera, pero sobre todo para bajar la presión que resulta del ‘debo tener’ orgasmos por penetración, cuando es posible que no ocurran por esa vía. También para los hombres masturbar a sus parejas y masturbarse ellos los ayuda a bajar la presión sobre el rendimiento y la potencia sexual (sostener el pene erecto para penetrar)”

Mientras que la sexóloga destacó que “el orgasmo es una liberación de tensión sexual sobre la que se dicen muchas cosas. Son tantas las expectativas que se juegan alrededor de alcanzarlo, los rumores, los mitos y las presiones que giran en torno al suceso. Aunque no existen fórmulas infalibles, y mucho menos en lo que a respuesta sexual humana refiere, podemos afirmar que cuando se persigue el orgasmo hay tres pilares fundamentales: estímulo adecuado, tiempo suficiente y mínimos distractores”. Todos aditamentos que, según parece, están presentes dentro de estos clubes de masturbación.

