“La industria de la moda necesita ponerse de pie”: el desesperado pedido de apoyo de los ucranianos a los conglomerados lujo

La diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, posa con un paño con los colores de la bandera de Ucrania, después de su desfile durante la Semana de la Moda Mercedes Benz en Madrid, España, el 10 de marzo de 2022 REUTERS/Susana Vera

La imagen es contundente: la diseñadora española, Agatha Ruiz de la Prada, posa con un paño con los colores de la bandera de Ucrania. Lo hace después de su desfile durante la Semana de la Moda en Madrid. Nunca la vimos así, tan seria. El rostro de la diseñadora es solo una leve señal de cómo se hacen oír las voces de la moda por sobre la industrial global, con respecto a la invasión rusa a Ucrania.

Balenciaga y Armani fueron las primeras en tomar una postura poco después del inicio de las hostilidades, el pasado 24 de febrero. Pero el resto fue sumando sus tibias declaraciones con el correr de los días. Así hizo lo propio Louis Vuitton y Gucci. Mientras tanto, crece la presión para que los diseñadores usen sus plataformas para mostrar solidaridad con Ucrania y para que las marcas de lujo corten sus fuentes de ingresos rusas.

Pero las casas más importantes de la moda y el lujo, se mostraron de forma muy tibia ante el conflicto bélico. Así lo viene adelantando Infobae durante las últimas semanas. Salvo el caso de Balenciaga y Armani, el resto de las marcas, hasta la semana pasada, no habían emitido ningún tipo de pronunciamiento. Finalmente ese día, Louis Vuitton y Gucci, hicieron una manifestación vinculada con la invasión rusa que tiene en vilo al mundo. No fueron estridentes y optaron por las colectas y ayudas humanitarias.

Kiev tiene una fuerte escena de moda contemporánea, y muchos estudios de diseño y empresas de moda en toda Europa tienen miembros de equipo ucranianos. Sin embargo, el fuerte sentimiento entre los asistentes a la semana de la moda no se ha reflejado hasta ahora en la acción a nivel de sala de juntas.

Los consumidores rusos representan alrededor del 3% de las ventas mundiales de artículos de lujo. TsUM Kyiv, una tienda por departamentos en la capital ucraniana, ha estado cerrada desde que comenzó la invasión rusa, con planes para convertir su estacionamiento subterráneo en un hospital. La tienda está liderando los llamados a la industria de la moda para que muestre su apoyo al dejar de comerciar con Rusia. “La industria de la moda necesita ponerse de pie”, dijo la directora de marketing Marusya Koval a Vogue Business. “Dejen de comerciar, dejen de suministrar a Rusia. Detengan sus relaciones con Rusia”.

La diseñadora ucraniana Lili Litkovskaya llevó una placa con el mensaje "Stand With Ukraine", en medio de la invasión rusa de Ucrania, en la exhibición de moda de Tranoi durante la Semana de la Moda de París en París, Francia, el 4 de marzo de 2022. REUTERS/Piroschka van de Wouw

El sello danés de culto Ganni y la marca húngara Nanushka se encuentran entre los pocos que han dejado de vender a Rusia. Ganni se está “alineando con las sanciones internacionales y congelando todo el comercio con Rusia”, dijo su directora creativa, Ditte Reffstrup. Nanushka ha cesado las entregas a clientes en Rusia y no se cumplirán los pedidos pendientes con socios mayoristas en el país.

“Respetamos al pueblo ruso ya nuestros socios”, aseveró el director general de Nanushka, Peter Baldaszti, que estaba viendo un desfile de la semana de la moda de Milán cuando se supo la noticia de la invasión de Ucrania. “Sabemos que esta no es su decisión, pero es imposible hacer negocios con Rusia basados en nuestros valores morales”. Lo describió como “una decisión financiera importante” para la pequeña firma, y agregó que “esperamos una solución rápida para poder reconstruir esas relaciones”.

Apenas días atrás, el minorista británico de moda en línea Asos suspendió sus operaciones en Rusia después de la invasión. “En el contexto de la continuación de la guerra, Asos ha decidido que no es práctico ni correcto continuar comerciando en Rusia”, subrayó un portavoz de la compañía. La revista 1Granary, con sede en Londres, cuyo editor en jefe, Olya Kuryshchuk, es ucraniano, publicó el martes una carta abierta en la que pedía a “las empresas de moda y sus líderes que se unan a Ucrania y condenen la invasión de Rusia”.

Giorgio Armani fue uno de los pocos grandes diseñadores que ha abordado la guerra directamente en la pasarela, manteniendo su desfile en Milán en silencio (REUTERS)

La carta, cuyos primeros signatarios incluyen al diseñador Christopher Kane, el fotógrafo Nick Knight, los compradores de las influyentes boutiques londinenses Browns y Dover Street Market y los editores de las revistas iD, Dazed y The Face, afirma el poder de la moda como “una industria de billones de dólares con una cultura y incluso influencia política. En tiempos de crisis, es fácil descartar ese poder como superfluo, frívolo, sordo, hipócrita [sic] o no esencial... dondequiera que estés hoy, no le des la espalda, no cierres los ojos”.

El organismo rector de la semana de la moda de París ha pedido “solemnidad” en los desfiles programados, pero insistió en que el evento se llevará a cabo según lo planeado. “Dado el contexto actual, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode invita a vivir los desfiles de los próximos días con solemnidad y como reflejo de estas horas oscuras”, dijo su presidente, Ralph Toledano.

Giorgio Armani fue uno de los pocos grandes diseñadores que ha abordado la guerra directamente en la pasarela, manteniendo su desfile en Milán en silencio. En un comunicado, el diseñador dijo que la elección de no tocar música en el evento del domingo “se tomó como una señal de respeto hacia las personas involucradas en la tragedia que se desarrolla en Ucrania”. La medida fue bien recibida por Vogue Ucrania, quien preguntó en una publicación de Instagram: “¿Este gesto oportuno y caritativo tendrá una continuación en los próximos desfiles?”.

Entre medio, la trama de este leve señalamiento se tejió con voces de diseñadores, modelos y celebrities, que se hicieron eco de la importancia en la ayuda humanitaria en la castigada región. Las redes sociales, fueron el conducto de este primer y escueto “levantamiento”. Fue justamente a través de Instagram cómo el director de Vogue Ucrania, Vena Brykalin se hizo oír en medio de los primeros días de silencio total.

Las casas más importantes de la moda y el lujo se mostraron de forma muy tibia ante el conflicto bélico (@balenciaga)

La canción My voice is my weapon of choice (Mi voz es mi arma elegida) de Grace Jones puso banda sonora en la Semana de la Moda de París al desfile de Balmain. Pero la frase pareció destacar lo contrario, el largo silencio de la industria ante la invasión de Ucrania. Solo se habían manifestado hasta entonces contra la guerra, Armani o marcas pequeñas como Nanushka o Acne.

Vena Brykalin, director de moda de Vogue Ucrania, dejó Kiev dos días antes de la invasión rusa para asistir a las semanas de la moda. Fue el primero en denunciar la extraña situación que se generó en la Semana de la Moda de Milán: mientras las tropas de Vladimir Putin ingresaban a su país los desfiles se celebraban como si nada ocurriera. “El director de arte de mi revista lleva días durmiendo en el metro”, relató días después en París.

Luego de que Balenciaga se pronunciara primera entre las grandes casas con una bandera ucraniana puesta en su Instagram el pasado miércoles, la reacción, aunque tibia, fue en cadena: Gucci, Kering, LVMH, Dior, Louis Vuitton. El viernes Hermès cerró sus tiendas en Rusia, algo que también anunciaron Chanel y Richmond, propietario de Cartier. Otros grandes grupos como Mango y Zara también han suspendido temporalmente sus relaciones comerciales con Rusia.

