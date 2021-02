¿Se acerca el final de la pandemia? Un científico irlandés revela a Infobae qué esperar en los próximos meses

El investigador irlandés Luke O’Neill es una eminencia en el campo de la inmunología. A sus 56 años, y con varios libros publicados, da clases en la Escuela de Bioquímica e Inmunología del Trinity College de Dublín, y su principal foco de estudio es la inmunidad innata y la inflamación. Orador en diversas charlas TEDx, en 2016 fue elegido Miembro de la Royal Society, un título honorífico que destaca a científicos en la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural, y semanalmente comparte un espacio de ciencia con el periodista y locutor Pat Kenny en la cadena radial irlandesa Newstalk.

Hace unos días, un video emitido por la emisora se hizo viral. Allí, el especialista comentaba que la humanidad se encuentra dando los primeros pasos tentativos hacia el final de la pandemia de COVID-19, basado en la retracción en la tasa de contagios y de mortalidad las últimas semanas. De acuerdo con su previsión, los próximos nueve meses serán claves.

Desde la capital irlandesa, O’Neill conversó en exclusiva con Infobae. “Todavía no estamos cerca del final de la pandemia, pero definitivamente hemos doblado una esquina y podemos ver una salida ”, compartió, confiado en la “eficacia notable”, tales fueron sus palabras, que muestran las vacunas desarrolladas.

Saber cuánto tiempo falta para poder retornar a la vida prepandemia es un interrogante que desvela a más de uno. “Las cosas volverán lentamente, pero pasarán algunos meses antes de que podamos encontrarnos nuevamente en grandes multitudes o ver viajes internacionales generalizados”, sostiene.

Sobre este último punto, el científico, que fue elegido miembro de la Royal Irish Academy (MRIA) en 2004 y de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) en 2005, prevé que el turismo internacional masivo podrá volver muy lentamente. “ Tal vez, inicialmente entre países ‘verdes’, aquellas naciones con niveles similares de vacunación y tasas de casos ”, considera.

En el video viralizado, O’Neill instaba a que los países desarrollados que contaran con excedentes en el número de dosis de vacunas por cada habitante cedieran estos inoculantes al resto de las naciones para agilizar sus campañas de vacunación y lograr la inmunidad de rebaño lo antes posible. En este aspecto, resaltó que Canadá, por ejemplo, cuenta con un suministro de nueve vacunas por persona; Estados Unidos, con siete; Reino Unido, seis; y la Unión Europea, cinco.

“ Si no proporcionamos vacunas al mundo en desarrollo, el riesgo de que las infecciones reaparezcan está ahí. Eso podría llevar a más bloqueos, especialmente, si hay variantes que escapan a las vacunas o conducen a una reinfección ”, agregó O’Neill.

Otro tema elemental a la hora de planificar los próximos meses, sostiene el científico, es cuidar la alimentación y contar con una dieta balanceada, clave para reforzar el sistema inmunológico.

“Los mayores de 50 años deberán tomar un suplemento de vitamina D y asegurarse de tener niveles normales de hierro. Pero, en general, una dieta sana y equilibrada, dormir bien, hacer ejercicio y limitar el estrés realmente ayudarán a su sistema inmunológico a hacer su trabajo, protegiéndolo de infecciones o permitiendo que la vacuna que toma funcione realmente bien”, sostuvo en diálogo con este medio.

Tras casi un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia de coronavirus, que ya se cobró más de 2,4 millones de vidas y superó los 111 millones de contagios, de acuerdo al último dato disponible del Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, es posible indagar acerca de qué aprendizajes habrá dejado esta emergencia sanitaria que impactó en todo el mundo. “El hecho de estar preparados para la próxima pandemia, como ocurrió con los países que habían pasado por el SARS y que lograron contar a la brevedad con testeos y rastreo; el uso de barbijos también será clave”, dijo.

O’Neill se formó en el Trinity College de Dublín, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Naturales (Bioquímica) en 1985. Completó sus estudios de posgrado en la Universidad de Londres, donde obtuvo un doctorado en Farmacología en 1988. Después de su doctorado, fue investigador posdoctoral en el Laboratorio de Investigación Strangeways en Cambridge, financiado por el Consejo de Investigación Médica (MRC).

En 2018, publicó Humanology: A Scientist’s Guide to our Amazing Existence con los editores de Gill. En 2019, publicó un libro de ciencia para niños, The Great Irish Science Book with Gill. A lo largo de 2020, escribió mucho para el diario irlandés Sunday Independent sobre la pandemia de COVID-19.

