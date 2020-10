Las enseñanzas que deja la historia de cómo cambió el mundo luego de las pandemias

¿Qué aprendió la humanidad de las devastadoras pandemias a lo largo de la historia?

Un virus esencialmente radicado en China. Allá lejos, en una ciudad desconocida para casi la totalidad de Occidente. Parecía tan lejano. O tal vez muy pocos que venían anunciando que una posible pandemia se avecinaba en el horizonte. Las cosas se fueron poniendo serias cuando la propagación dio cuenta de que el planeta estaba en manos del coronavirus.

Además de los infortunios de vidas, salud y consecuencias económicas, el virus ha producido una aceleración inesperada en cambios que estaban anunciados para el futuro próximo y algunas otras costumbres sociales que modificarán la conducta de los sujetos en el futuro, al menos, mediato. La telemedicina, el trabajo remoto, el distanciamiento social, la carencia de contacto físico, las compras en línea, la bancarización digital son apenas algunos de los ítems que han cambiado el estilo de vida. Tal vez no todos continúen en el mismo formato post pandemia, pero seguramente ya no habrá vuelta atrás en muchos oros.

Andrew Latham es profesor de Ciencias Políticas del Macalester College y dicta un curso sobre “Plagas, pandemias y política”; en él sostiene que las pandemias tienden a moldear los asuntos humanos de tres maneras.

Según su teoría, primero, pueden alterar profundamente la cosmovisión fundamental de una sociedad. En segundo lugar, pueden alterar las estructuras económicas fundamentales. Y, finalmente, pueden influir en las luchas de poder entre las naciones.

La religión gracias a la enfermedad

“La plaga de Antonina y su gemela, la plaga de Cipriano, que ahora se cree que fueron causadas por una cepa de viruela, devastaron el Imperio Romano entre el 165 y el 262 d.C. Se estima que la tasa de mortalidad de las pandemias combinadas fue de uno un cuarto a un tercio de la población del imperio”, explica. Aún con una magnitud abrumadora, las muertes sólo revelan una parte de la problemática. La ocasión sirvió para provocar una profunda transformación en la cultura religiosa del Imperio Romano.

“En vísperas de la plaga de Antonino, el imperio era pagano -señala Latham-. La gran mayoría de la población adoraba a múltiples dioses y espíritus y creía que los ríos, árboles, campos y edificios tenían cada uno su propio espíritu. El cristianismo, una religión monoteísta que tenía poco en común con el paganismo, tenía sólo 40.000 seguidores, no más del 0,07% de la población del imperio”. Sin embargo, una generación después del fin de la plaga de Chipre, el cristianismo se había convertido en la religión dominante.

El autor Rodney Stark, en su obra “The Rise of Christianity”, sostiene que estas dos pandemias hicieron del cristianismo un sistema de creencias mucho más atractivo.

Si bien la enfermedad era efectivamente incurable, los cuidados paliativos rudimentarios (el suministro de alimentos y agua, por ejemplo) podrían estimular la recuperación de quienes están demasiado débiles para cuidar de sí mismos. “Motivados por la caridad cristiana y una ética de atención a los enfermos -explicó Latham-, y habilitados por las densas redes sociales y caritativas en torno a las cuales se organizó la iglesia primitiva, las comunidades cristianas del imperio estaban dispuestas y eran capaces de brindar este tipo de atención”.

Los romanos paganos, por otro lado, optaron por huir de los brotes de la plaga o aislarse a sí mismos con la esperanza de evitar la infección. Esto tuvo dos efectos.

Primero, los cristianos sobrevivieron a los estragos de estas plagas a tasas más altas que sus vecinos paganos y desarrollaron niveles más altos de inmunidad rápidamente. Al ver que muchos más de sus compatriotas cristianos estaban sobreviviendo a la plaga, y atribuyéndole al favor divino o a los beneficios del cuidado brindado por los cristianos, muchos paganos se sintieron atraídos por la comunidad cristiana y el sistema de creencias que la sustentaba . Al mismo tiempo, atender a los paganos enfermos brindó a los cristianos oportunidades sin precedentes para evangelizar.

En segundo lugar, Stark sostiene que, debido a que estas dos plagas afectaron de manera desproporcionada a las mujeres jóvenes y embarazadas, la menor tasa de mortalidad entre los cristianos se tradujo en una mayor tasa de natalidad.

El efecto neto de todo esto fue que, en aproximadamente el lapso de un siglo, un imperio esencialmente pagano se encontró en camino de convertirse en uno mayoritariamente cristiano.

Las devastadoras pestes que azotaron al mundo también dejaron enseñanzas aprehendidas

La plaga que mató Roma

Para Latham otra de las pandemias que cambiaron el curso de la historia fue la de Justiniano, que lleva el nombre del emperador romano que reinó entre el 527 y el 565 d. C. La plaga se extendió dos siglos, se calcula que mató entre el 25% y el 50%, algo así como entre 25 y 100 millones de personas.

“Esta pérdida masiva de vidas paralizó la economía -explicó Latham-, desencadenando una crisis financiera que agotó las arcas del estado y obstaculizó las antaño poderosas fuerzas armadas del imperio”.

El principal rival geopolítico de Roma, Persia, también fue devastada por la plaga y, por lo tanto, no estaba en condiciones de explotar la debilidad del Imperio Romano. Pero las fuerzas del califato islámico Rashidun en Arabia, que durante mucho tiempo habían estado contenidas por los romanos y los persas, no se vieron afectadas en gran medida por la plaga. No se conocen bien las razones de ello, pero probablemente tengan que ver con el relativo aislamiento del califato de los principales centros urbanos.

“El califa Abu Bakr no desaprovechó la oportunidad -relata el estudioso- sus fuerzas conquistaron rápidamente todo mientras despojaban al debilitado Imperio Romano de sus territorios en el Levante, el Cáucaso, Egipto y África del Norte”.

Antes de la pandemia, el mundo mediterráneo había estado relativamente unificado por el comercio, la política, la religión y la cultura. Lo que surgió fue un trío fracturado de civilizaciones compitiendo por el poder y la influencia: una islámica en la cuenca del Mediterráneo oriental y meridional; uno griego en el noreste del Mediterráneo; y uno europeo entre el Mediterráneo occidental y el Mar del Norte.

Antes de la plaga, la economía europea se había basado en la esclavitud. “Después de la plaga, la oferta significativamente disminuida de esclavos obligó a los terratenientes a comenzar a otorgar parcelas a trabajadores nominalmente “libres”, siervos que trabajaban los campos del señor y, a cambio, recibían protección militar y ciertos derechos legales del señor. Se plantaron así las semillas del feudalismo”, relata el profesor.

El cambio negro

La peste negra estalló en Europa en 1347 y posteriormente mató entre un tercio y la mitad de la población europea total de 80 millones de personas. Pero se llevó consigo algo más que personas. Cuando la pandemia se extinguió a principios de la década de 1350, surgió un mundo claramente moderno, definido por la mano de obra libre, la innovación tecnológica y una clase media en crecimiento.

“Antes de que llegara la bacteria Yersinia Pestis en 1347, Europa Occidental era una sociedad feudal que estaba superpoblada - en dichos de Latham-. La mano de obra era barata, los siervos tenían poco poder de negociación, la movilidad social estaba bloqueada y había pocos incentivos para aumentar la productividad. Pero la pérdida de tantas vidas sacudió a una sociedad anquilosada”.

La escasez de mano de obra dio a los campesinos más poder de negociación. En la economía agraria, también alentaron la adopción generalizada de tecnologías nuevas y existentes: el arado de hierro, el sistema de rotación de cultivos de tres campos y la fertilización con estiércol, todo lo cual aumentó significativamente la productividad. Más allá del campo, dio como resultado la invención de dispositivos que ahorran tiempo y trabajo, como la imprenta, bombas de agua para drenar minas y armas de pólvora.

“A su vez -agrega-, la liberación de las obligaciones feudales y el deseo de ascender en la escala social animó a muchos campesinos a trasladarse a las ciudades y dedicarse a la artesanía y el comercio. Los más exitosos se hicieron más ricos y constituyeron una nueva clase media. Ahora podían permitirse más artículos de lujo que solo podían obtenerse más allá de las fronteras de Europa, y esto estimuló tanto el comercio de larga distancia como los barcos de tres mástiles más eficientes necesarios para participar en ese comercio”.

La creciente riqueza de la nueva clase media también estimuló el patrocinio de las artes, la ciencia, la literatura y la filosofía. El resultado fue una explosión de creatividad cultural e intelectual: el Renacimiento.

La baraja del COVID

Las experiencias anteriores no dejan entrever ningún fenómeno en particular que podría esperarse post coronavirus, pero sí alerta que los resultados igualmente devastadores en muchos más sentidos que el de las vidas humanas. Se habla de reacciones torpes de las sociedades de Occidente por enfrentarse al virus que harían tambalear los modelos políticos tal como se conocen hoy. “Es probable que otras ideologías evolucionen y se metastaticen”, predijo Latham.

Nuestra pandemia puede estar acelerando un cambio geopolítico ya en curso en el equilibrio de poder entre los estados. “Durante la pandemia -según su análisis-, China ha asumido el liderazgo mundial en la prestación de asistencia médica a otros países como parte de su iniciativa Health Silk Road. Algunos argumentan que la combinación del fracaso de Estados Unidos a la hora de liderar y el relativo éxito de China en tomar el relevo bien puede estar impulsando el ascenso de China a una posición de liderazgo mundial”.

COVID-19, a la par, parece estar acelerando el desmoronamiento de patrones y prácticas de trabajo establecidos desde hace mucho tiempo, con repercusiones que podrían afectar el futuro las corporaciones tanto en sus organigramas como en sus estructuras físicas, la composición de las grandes ciudades o el transporte público, por ejemplo. “Así como las plagas pasadas hicieron el mundo que habitamos actualmente, también esta plaga probablemente rehaga el poblado por nuestros nietos y bisnietos”, auguró Latham.

