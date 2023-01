Piqué, Kun Agüero, Neymar Jr y más estrellas del fútbol que hacen transmisiones en vivo en Twitch

Futbolistas y ex jugadores dedican parte de su tiempo a realizar transmisiones en vivo en la plataforma. (foto: Streamer Basics)

La popularidad de las plataformas streaming y en particular la de Twitch, ha generado que la figura del streamer se fomente entre la comunidad de creadores de contenido y se ha presentado como una posibilidad para que cualquier persona pueda entretener a diversas audiencias conversando o jugando algún título de videojuegos.

Es por ello que futbolistas, tanto en actividad como en situación de retiro e incluso técnicos se animaron en algún momento a realizar transmisiones en vivo en esta aplicación, e incluso a crear sus propios canales de YouTube.

Sergio "Kun" Agüero dedica su tiempo a la creación de contenido luego de su retiro del fútbol.

Sergio “Kun” Agüero (Ex jugador)

Con más de 4.5 millones de seguidores en Twitch, Segio Agüero es el personaje ligado directamente al mundo del fútbol con mayor audiencia a nivel mundial. El exdelantero de la selección, Manchester City y Barcelona acumula dos años como streamer en los que ha conocido a figuras destacadas como Ibai Llanos, DjMariio, entre otras.

A raíz de su retiro del fútbol por inconvenientes con su salud, Agüero incursionó en la creación de su equipo de e-sports, KRÜ, además de su propio equipo de fútbol 7, Kuni Sports, que participa en la Kings League, proyecto de entretenimiento gratuito que se transmite en Twitch y que fue creado por Gerard Piqué, ex jugador del Barcelona de España.

El exjugador del Barcelona Gerard Piqué no se dedica exclusivamente a la creación de contenido, pero aparece en las transmisiones de la Kings League.

Gerard Piqué (Exjugador)

Incursionó como streamer por un breve tiempo a la par que seguía su carrera como defensor central del Barcelona y su contacto con el creador de contenido Ibai Llanos lo involucró en diversos proyectos en colaboración con el joven streamer como el equipo de e-sports KOI, la creación del Mundial de Globos y recientemente la Kings League.

Aunque en la actualidad no haga transmisiones en vivo pues se dedica principalmente a su carrera de empresario, sí realiza apariciones constantes en el canal de Twitch de la Kings League, liga de la que es presidente y gestor principal y que llegó a acumular 1.6 millones de seguidores en la plataforma.

Neymar realiza transmisiones en vivo en Twitch eventualmente

Neymar Jr. (Jugador del PSG)

La estrella de la selección brasileña y del Paris Saint Germain de la liga de Francia llegó a incursionar como streamer en Twitch durante la etapa de confinamiento por la covid-19 en el año 2021, época en la que también llegó a coincidir en algunas ocasiones con los streamers españoles Ibai Llanos, Auronplay y otros que están entre los más destacados de la comunidad.

Su contenido principal no estaba basado en el fútbol sino en los videojuegos como Call of Duty, aunque también experimentaba con otro tipo de contenido, lo que generó una comunidad de seguidores de más de 2 millones de personas. Sin embargo, desde febrero de ese año el extremo brasileño no ha realizado transmisiones de forma regular.

Javier "Chicharito" Hernández realiza transmisiones en vivo en Twitch de manera regular a la par de su carrera como futbolista

Javier “Chicharito” Hernández (Jugador de Los Ángeles Galaxy)

A diferencia de Neymar, el delantero mexicano de Los Ángeles Galaxy, Javier Hernández sí llegó a balancear su tiempo como futbolista profesional en activo y su carrera como streamer que está centrada especialmente en jugar videojuegos y Call Of Duty: Warzone, lo que llevó a que se acumule una comunidad con más de 851.400 personas que siguen su canal en Twitch.

Como consecuencia de su exposición y su carrera como creador de contenido, se llegó a contactar con Ibai Llanos y Gerard Piqué para formar parte de la Kings League como jugador durante la celebración de la primera fecha del campeonato de fútbol 7.

El ex técnico de la selección de fútbol de España, Luis Enrique, dedicó su tiempo a hacer transmisiones en vivo en Twitch

Luis Enrique (Ex seleccionador de España)

Durante la celebración del último mundial, el ex técnico de la selección española decidió estrechar la comunicación y el contacto con los seguidores del equipo al empezar a hacer streams de forma regular en Twitch. La iniciativa generó una comunidad de más de 843.600 seguidores en la plataforma, cuyos aportes económicos fueron acumulados para ser donados al centro de cuidados paliativos infantil de Barcelona.

Luego de la eliminación de España del Mundial de Qatar, el estratega hizo una última aparición en la plataforma junto a Ibai Llanos y anunció que no volvería a realizar estas transmisiones en vivo.

