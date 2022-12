Paso a paso para configurar un iPad nuevo

iPad. (foto: G-Tech)

Con la llegada de los nuevos dispositivos de Apple a las tiendas y distribuidores autorizados, algunos usuarios pueden sentirse atraídos por algunas de las características de los iPhone o iPad y adquirir uno por primera vez, por lo que se debe tener en cuenta cómo configurarlo correctamente.

En el caso específico de los iPad, este proceso no es complicado pues la interfaz es amigable para los usuarios, de modo que las personas que adquieran por primera vez un dispositivo como este (hayan tenido antes un producto Apple o no), no tendrán muchas complicaciones al momento de personalizar sus preferencias.

Estos son algunos consejos a tener en cuenta para configurar adecuadamente un iPad por primera vez:

iPadOS 16.1. (foto: iPhon.fr)

Cómo configurar un iPad

El inicio del proceso de configuración no es diferente al de muchos otros dispositivos. El sistema del iPad solicitará elegir una región, el idioma en el que se desea tener el sistema y luego se deberá establecer conexión a una red Wi-Fi segura para evitar vulneraciones de seguridad.

Una vez que se tiene lista esta primera parte, el usuario podrá configurar el Face ID por medio del escaneado de su rostro usando la cámara del dispositivo, de modo que se pueda acceder a funciones de desbloqueo así como de Passkey de Apple.

Además, también se deberá configurar un Apple ID, que será la base de la sincronización de funciones de los distintos productos de la compañía. Las compras, contactos, suscripciones a aplicaciones, fotos, entre otras características están ligadas a esta identificación.

Cómo configurar un iPad. (Applesfera)

Para crear una cuenta de Apple ID se tienen dos opciones: la primera es utilizar un correo común e iniciar sesión con él tal y como se haría con cualquier otro servicio online, y la segunda consiste en crear previamente una cuenta con dominio “@icloud.com”, de modo que los mensajes de Apple se mantengan dentro del ecosistema creado por los dispositivos. Una vez que se ha generado, no podrá modificarse, así que los usuarios deberán tener esto en cuenta al momento de crearlo.

La personalización adicional como la gama de colores, visualización o el decidir si compartir datos con Apple para mejorar los productos dependerá de las preferencias de cada usuario y pueden ser modificadas en el futuro si así lo desea.

En lo que respecta a las aplicaciones, algunas ya estarán precargadas dentro del dispositivo, pero la gran mayoría como redes sociales o plataformas laborales deberán ser descargadas desde la App Store. Debido a que los dispositivos de Apple tienen una capacidad de memoria limitada es preferible que las aplicaciones se descarguen a medida que se necesiten empezando por aquellas que se utilizan con mayor frecuencia.

Cómo configurar un iPad. (Applesfera)

El siguiente paso sería configurar la aplicación de correo. Para eso se debe ingresar a la aplicación de Ajustes del dispositivo, pulsar la opción de Mail y luego en Cuentas, para que puedan añadirse tantas como se desee. Lo recomendable es que no sean muchas pues puede generar una saturación en la cantidad de mensajes que se reciba.

Esta configuración también permite sincronizar contactos, recordatorios de actividades y notas que pueden ser útiles para los usuarios en su nuevo dispositivo. Al igual que con las aplicaciones, se podrían incluir los correos que se usen con mayor frecuencia.

Una opción adecuada para gestionar correctamente las aplicaciones que se descarguen en el iPad nuevo es que los usuarios exploren las capacidades de las aplicaciones nativas de Apple pues en ocasiones se descargan plataformas externas por familiaridad sin antes conocer a profundidad los detalles del dispositivo que se usa. Esto evitará que la memoria se agote rápido.

Una vez que se han completado estas configuraciones básicas, los usuarios ya pueden hacer libre uso de su nuevo iPad y con el tiempo el sistema del dispositivo se adaptará al modo de uso y al estilo de vida de la persona.

