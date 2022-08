Startups camello vs unicornio: cuál es la diferencia y qué modelo de negocio tomar

Startups. (foto: iProUP)

La pandemia rompió esquemas, marcó un punto de inflexión para toda la humanidad y enseñó a las personas que todo puede cambiar de un día para otro. Este fenómeno disruptivo también generó un cambio de paradigma en el ecosistema de las startups, que requiere un nuevo tipo de empresa en un contexto de recesión e incertidumbre pospandemia.

En este escenario, la nueva generación de startups debe aspirar a ser un camello en lugar de unicornio, como lo define el inversor de riesgo mundial, Alex Lazarow; así mismo, se debe pensar en desarrollar una estructura resiliente, prudente, diseñada para el largo plazo y con un modelo de negocio basado en las necesidades del cliente.

Dada la falta de financiamiento de capital de riesgo, estas startups deben ser capaces de cruzar el desierto y sobrevivir durante mucho tiempo sin comida ni agua, como un camello. Su capacidad para administrar sus recursos de manera eficiente les permitirá mantenerse a flote.

Diferencia entre un unicornio y un camello en las startups

A diferencia de los unicornios, que priorizan el crecimiento sobre la generación de ingresos, las camellos buscarán un equilibrio entre su crecimiento y el flujo de ingresos para garantizar un desarrollo sostenible, un rasgo que aprecian en un contexto de incertidumbre global para los inversores más cautelosos que hace que aquellos opten por un riesgo menor atractivo.

Si bien la resiliencia y la capacidad de sobrevivir en condiciones adversas forman parte del ADN de las empresas en los países latinoamericanos, en un contexto cada vez más complejo, atomizar el riesgo es clave y prioritario.

En ese sentido, la regionalización es inevitable tratando de superar algunas limitaciones como el tamaño del mercado latinoamericano y la imprevisibilidad de las variables macroeconómicas. Entrar en nuevos mercados permitirá a la empresa crecer y diversificar los riesgos para mantener las operaciones.

Pero cuando se enfrenta a la elaboración de una estrategia de expansión regional, en principio significa que se enfrenta a preguntas como, ¿Qué tipo de empresa soy y cómo lo haré? ¿Cómo administrar mis recursos humanos y financieros?

Qué hacer si hay una startup camello

Para minimizar el riesgo asociado con cualquier proceso de expansión, es importante anticipar y proyectar varios escenarios de oportunidad, como la posibilidad de trabajar de manera estrecha con empresas locales en el marco de un esquema colaborativo, desarrollar negocios B2B o promover la innovación en grandes corporaciones. En este sentido, la explosión y masificación de las APIs está permitiendo que las empresas colaboren de forma orgánica

Según datos recogidos por Endeavor a partir de las experiencias de expansión de varios emprendedores, las tres principales dificultades a las que se enfrentaron fueron:

- Contratar talento local.

- Adaptarse al equipo a la cultura local.

- Adaptar el modelo de negocio al mercado objetivo.

Teniendo en cuenta estos desafíos, será necesario estudiar en profundidad el país en el que se va a aterrizar y aceptarlo con humildad más allá de la experiencia de por ejemplo, el lugar de origen, la regionalización requiere mucha atención a las especificidades de cada país, y se puede requerir poder validar las soluciones nuevamente con nuevos usuarios.

Cómo expandir una startup

Una estrategia de expansión incluye adaptar la cultura de la empresa, los modelos de servicio al cliente, las estrategias comerciales y de marketing e incluso las políticas de seguridad al nuevo mercado.

Además, será necesario encontrar nuevos proveedores y talentos que se adapten a las necesidades de la empresa. Conocer los aspectos regulatorios y fiscales antes de elegir un target es otro de los grandes retos que deben afrontar las startups analizar antes de la toma de una decisión.

En este sentido, como se mencionó anteriormente, una alternativa podría ser que parte de la propuesta (no estratégica) sea habilitar un formato B2B donde el producto se conecte a través de APIs a otra empresa que ya tiene su sede en este país y de esta manera, ofrecer más servicios para su ecosistema.

Un ejemplo de startup con modelo camello

B2Chat, empresa que centraliza ventas y servicio al cliente por medio de mensajería instantánea, es un ejemplo de modelo camello.

La compañía ha mantenido un negocio sólido y rentable hasta 2021 y proyecta ingresos de USD$ 2.7 millones en 2022.

“Nunca nos interesó ser un unicornio, el “make It or Break It”, trabajar 24/7. Buscamos una compañía que sea muy buena, que genere mucho empleo, en donde todos tengamos un buen trabajo, sin dejar de crecer y generar valor económico. Claro que queremos generar dividendos, pero nuestro camino no es valorar y revalorar la empresa para después venderla ... No queremos llenarnos de inversionistas simplemente por crecer a toda costa; crecer a toda costa sin responsabilidad destruye equipos y disminuye la calidad del servicio”, explica Pamela Richter, cofundadora y CRO de B2Chat.

