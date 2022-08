El navegador DuckDuckGo anuncia cambios con Microsoft para mantener la privacidad

Duck Duck Go no era capaz de bloquear algunos de estos ‘trackers’ en dispositivos iOS y Android. (Duck Duck Go)

Duck Duck Go, el navegador conocido por asegurar a los usuarios privacidad evitando el análisis de su información y presentando publicidad personalizada, bloqueará también los ‘rastreadores’ de Microsoft en sitios web de terceros para garantizar el cumplimiento de lo ofrecido por su servicio.

La decisión fue tomada por su CEO, Gabriel Weinberg, luego de que un experto en ciberseguridad llamado, Jacob Edwards, afirmara que Duck Duck Go no era capaz de bloquear algunos de estos ‘trackers’ en dispositivos iOS y Android pese a que la aplicación Tracker Radar, propiedad del navegador, se anunciaba como una forma de “bloquear automáticamente los rastreadores de terceros que acechan en los sitios web”.

Según Weinberg, este fallo se debía a un acuerdo firmado entre su compañía y Microsoft para evitar que se limiten por completo algunos de sus códigos en sitios web de terceros. Afirmó también que la empresa ya se encuentra trabajando en mejoras para resolver el inconveniente.

Comandos de Microsoft serán bloqueados

En la publicación más reciente de su blog, titulada “Más privacidad y transparencia para las protecciones de seguimiento web de Duck Duck Go”, el navegador indicó que se ampliarán los comandos de seguimiento que se bloquean para incluir a Microsoft en las aplicaciones de Play Store y App Store, además de sus extensiones para otros navegadores como Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge y Opera.

Microsoft y Duck Duck Go tenían un acuerdo que evitaba que el navegador limite por completo algunos de 'scripts' en sitios web de terceros. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Por su parte, los ‘Scripts’ de Microsoft no se incrustaron a las aplicaciones o al motor de búsqueda debido a que, incluso desde antes de que ocurriese este inconveniente, ya bloqueaban las cookies de terceros.

“Esta actualización significa que ahora estamos haciendo mucho más para bloquear los rastreadores que la mayoría de los otros navegadores”, indican.

Publicidad en DuckDuckGo

De otro lado, respecto a los anuncios mostrados en Duck Duck Go, se informa que esta sí se realiza en colaboración con Microsoft, pero que la visualización e interacción con ellos es anónima, pues existe el compromiso de no crear perfiles de los usuarios.

Microsoft Advertising no asocia el comportamiento de clic en anuncios de Duck Duck Go con un perfil de usuario, según el navegador. (Duck Duck Go)

“Cuando hace clic en un anuncio proporcionado por Microsoft que aparece en Duck Duck Go, Microsoft Advertising no asocia su comportamiento de clic en anuncios con un perfil de usuario. Tampoco almacena ni comparte esa información que no sea para fines contables”, se informa en la publicación.

La compañía señala que si un anunciante desea evaluar si la publicidad dentro del navegador genera ventas, Microsoft Advertising utiliza ‘scripts’ con dominio ‘bat.bing.com’ y, en caso se desee detectar las conversiones de un anuncio, la solución de seguridad de Duck Duck Go bloqueará las solicitudes.

Para reemplazar este sistema de publicidad y depender del dominio ‘bat.bing.com’ la empresa ha asegurado que empezó a trabajar en una nueva arquitectura al igual que otros navegadores como Safari, que cuenta con una Medición de Clics Privados (PCM), o Firefox por medio de la Atribución Privada Interoperable (IPA).

Duck Duck Go informó que hizo pública la lista de protección de rastreadores para que los usuarios puedan ver por sí mismos lo que se está bloqueando (The Verge)

“Creemos que este trabajo es importante porque significa que podemos mejorar el modelo comercial basado en la publicidad en el que confían innumerables empresas para brindar servicios gratuitos, haciéndolo más privado en lugar de descartarlo por completo”, indica la publicación.

Transparencia en bloqueos

Para incrementar la confianza de sus usuarios, Duck Duck Go informó que hizo pública la lista de protección de rastreadores para que los usuarios puedan ver por sí mismos lo que se está bloqueando y puedan informar sobre cualquier problema.

En ese sentido también se ha creado una nueva página de ayuda dentro del navegador en la que se explica a los usuarios cómo es que son protegidos del seguimiento web en caso deseen comprender los diferentes tipos de protecciones de privacidad que Duck Duck Go ofrece en distintas plataformas.

