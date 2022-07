Cómo usar WhatsApp en un teléfono fijo

cómo usar Whatsapp en una teléfono fijo

Aunque actualmente los celulares son la principal forma de comunicación, aún hay muchas personas que cuentan con líneas fijas en su casa. Hay un manera de sacarle provecho a ese teléfono y es usándolo para hacer llamadas de Whatsapp, pues la aplicación permite vincular a su sistema líneas fijas.

Antes de iniciar con las instrucciones para conectar Whatsapp con el teléfono de la casa, vale la pena resaltar que como no son capaces de recibir mensajes de texto, podría volverse un poco complejo su proceso de vinculación. Sin embargo, no por eso hay que perder el interés en hallarle una utilidad, pues la plataforma de mensajería también permite realizar el proceso de verificación a través de llamada telefónica.

Y es que Whatsapp necesita verificar el número de teléfono cuando se va a crear una nueva cuenta, y por ello es que como primera indicación si ya se tiene la aplicación descargada en el celular y vinculada con la línea móvil, entonces habrá que descargar la versión Business para poder conectarla con el teléfono fijo. Cabe aclarar que Whatsapp Business es totalmente gratuito y se encuentra disponible tanto para iOS como Android.

Así mismo, si se planea usar el número del teléfono fijo en un celular, entonces no será necesario descargar la versión de negocios ya que con la standard bastará, siempre y cuando no haya sido vinculada a una línea móvil. Una última aclaración antes de comenzar con los pasos, es que este Whatsapp solo se podrá usar al estar conectado a una red de wifi, debido a que el número asociado es fijo, y no se podrá hacer uso de los datos.

Antes que nada, es pertinente mencionar que el proceso no es especialmente complejo y será muy similar a configurar una cuenta de Whatsapp en un celular, estos son los pasos a seguir.

1.Tener conectado y funcionando el teléfono fijo

2. Descargar y abrir la aplicación de WhatsApp Business desde un celular.

3. Tocar en el botón que dice “Aceptar y continuar”.

4. Tras escoger la opción de llamada, seleccionar “Usar un número diferente”.

5. Ingresar el número de teléfono fijo y tocar en “Siguiente”

6. Después de verificar que el número de teléfono no tenga errores, pulsar en “Ok”.

7. En este punto habrá que esperar por lo menos un minuto para que se habilite la opción que dice “Llámame”, cuando esto haya ocurrido, tocar en allí.

8. Ahora Whatsapp llamará al teléfono fijo, por lo que se tendrá que contestar y anotar el serial de números que se ha dictado para luego digitarlos en la aplicación de WhatsApp Business en el paso de la verificación.

Nuevo truco de Whatsapp: cómo enviar mensajes al revés

La mayoría de los usuarios buscarán trucos para cambiar la apariencia de sus mensajes, como enviar palabras en negrita, subrayadas o en cursiva, pero tener la posibilidad de escribir de cabeza “les volará la cabeza”, además, es muy sencillo de hacer y no se necesita descargar aplicaciones poco confiables.

Estas son las instrucciones a seguir para escribir al revés en Whatsapp

1. Primeramente el usuario deberá abrir la aplicación de Whatsapp en su celular.

2. Seguidamente, se procederá a abrir cualquier conversación o grupo.

3. Como tercer paso, será necesario ingresar al sitio web fliptext.org. desde el navegador que se tenga en el dispositivo.

4. Estando en el sitio, se mostrarán dos cajas de texto, en la que se encuentra arriba del botón que dice “Flip Text”, se deberá digitar el mensaje que se desea enviar.

5. Una vez se haya ingresado todo el texto, en la segunda casilla el usuario encontrará el texto de cabeza.

6. El último paso solo será copiar el texto y enviarlo al contacto deseado.

