Pinterest integra actividades para usuarios con depresión o estrés

El malestar emocional es algo que muchas personas pueden pasar por alto al no ser visible para los demás, como los golpes, cortadas, un brazo roto o cualquier otra afección física, e incluso no tomarse seriamente por quienes rodean a la persona. En ese sentido, Pinterest está ampliando a 11 países “actividades para el bienestar emocional”.

Solamente la persona que está viviendo estrés, depresión o cualquier otro malestar emocional sabe cómo es estar en esa condición a pesar de que quienes lo rodean puedan ignorarlo o creer que está exagerando porque no es visible su dolor. No obstante, esas personas pueden encontrar apoyo en redes sociales, sobre todo si no se sienten listos o no tienen los recursos para acudir a terapia psicológica.

De tal suerte, Pinterest pone a disposición recursos para bienestar emocional en Colombia, Francia, Italia, España, Austria, Suiza, Japón, Suecia, México, Argentina y Chile, que podrán comenzar a ser consultados en las próximas semanas.

Actualmente las herramientas de Pinterest están activadas en EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia, Singapur, India, Filipinas, Hong Kong, Nueva Zelanda, Brasil y Alemania. Con esta expansión, la ayuda estará al alcance de usuarios de un total de 23 países.

Cuando los usuarios sientan ansiedad, depresión, estrés o cualquier otro malestar emocional podrán realizar una búsqueda de sus sentimientos en Pinterest para que la plataforma les muestre una colección de actividades interactivas que pueden probar para mejorar su estado de ánimo y acceder de forma segura a recursos de apoyo cuando más lo necesitan.

“A través de esta función, las personas verán un aviso para explorar las actividades en estos países si buscan cosas como ‘frases tristes’, ‘ansiedad laboral’ u otros términos que indiquen que pueden sentirse deprimidos. Si selecciona ‘aceptar sus emociones’, se les guiará a través de los pasos para practicar la autocompasión”, señaló Pinterest en un comunicado.

Ari Simon, director de impacto social y filantropía de Pinterest, señaló que consideran que el bienestar emocional es fundamental en todo lo que hace la red social y que su misión es “inspirar a las personas para que vivan la vida que aman”. “Hemos trabajado con expertos y organizaciones no gubernamentales a lo largo de los años para ayudar a los Pinners con todas las partes de su bienestar”, añadió.

Pinterest dijo que busca que la plataforma siga construyendo un ambiente seguro, amable e inspirador, sobre todo en un contexto en el que abunda la “desinformación y la negatividad”. Desde el año pasado, las búsquedas relacionadas con el estrés y la salud mental han aumentado en la plataforma.

Las búsquedas de “citas sobre problemas mentales” aumentaron 9 veces y las búsquedas como “yoga para el estrés” aumentaron un 74 por ciento. Por otro lado, según un estudio reciente publicado por Pinterest sobre el poder de la inspiración, el 80 % de los encuestados se sienten más positivos gracias a la plataforma.

Las personas usaron la plataforma para encontrar apoyo en un entorno seguro en el que no se les juzga. De tal modo, las búsquedas para animarse y aliviar su situación fueron:

- Las búsquedas de citas sobre problemas mentales aumentaron 9 veces

- Las búsquedas de sentirse estresado aumentaron 8 veces

- Las búsquedas de afirmaciones de ansiedad aumentaron 4 veces

- Las búsquedas de citas para afrontar días difíciles aumentaron en 3 veces

- Las búsquedas de citas positivas en el protector de pantalla aumentaron 3 veces.

- Las búsquedas sobre cómo apoyar a alguien con su salud mental aumentaron en 3 veces

Asimismo, están buscando y encontrado técnicas de bienestar a través de las búsquedas:

- Las búsquedas sobre consciencia emocional aumentaron 22 veces

- Las búsquedas de técnicas auto-calmantes aumentaron 3 veces

- Las búsquedas de arte de salud mental saludable aumentaron 9 veces

- Las búsquedas sobre yoga para el estrés aumentaron +74%

- Las búsquedas de ideas para jardín de meditación aumentaron 3 veces

- Las búsquedas de ideas para tableros de anuncios sobre salud mental aumentaron 13 veces

Pinterest con la ayuda de expertos en salud emocional, buscan abordar un espectro más amplio de lo que pueden necesitar los Pinners, sin pretender reemplazar ningún tipo de terapia ni ayuda profesional.

