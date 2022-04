Filtran audio de directivos de Twitter: llaman misógino a Elon Musk

No todos están celebrando la compra de Twitter por Elon Musk (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk parece no haber sido del completo agrado de los directivos de la red social, ya que según un audio filtrado, creen que la compañía está en “una situación difícil” con todas las cosas que pretende hacer para sostener su “libertad de expresión”.

De acuerdo con un audio de Project Veritas al que tuvo acceso para GenBeta, alguien reveló parte de la conversación que tuvieron los directivos de Twitter tras la compra del fundador de SpaceX.

En el audio se distingue la voz de la directora de marketing, Leslie Berland, afirmando que el nuevo dueño, Elon Musk, está poniendo a Twitter en una posición difícil al departamento de Confianza y Seguridad así como “a cualquiera al que le importe la salud de la plataforma”, debido a las declaradas intensiones de Musk por cambiar las políticas de moderación de la plataforma. Es de apuntar que los detractores temen que al haber medidas más relajadas comiencen a circular discursos extremistas y de odio.

En la conversación también se habría escuchado la critica de Lara Cohen, jefa global de negocios de Twitter, quien apuntó que el nuevo dueño de la red social y sus seguidores son unos misóginos, recordando que en el pasado había hablado mal de Leslie Berlan y la abogada de la compañía Vijaya Gadde, por estar implicadas en el bloqueo de publicaciones que mencionaban noticias del hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, durante la campaña electoral.

Y es que Twitter habría suspendido por dos semanas la cuenta del New York Post tras haber publicado una noticia que hablaba de sobre los tratos comerciales que tenía el hijo del ahora presidente en el extranjero, antes de las elecciones del 2020, situación que Musk declaró como “increíblemente inapropiadas”.

Meses más tarde, cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca el medio The New York Times retomó el bloqueo del medio y confirmó la veracidad de lo que había ocurrido. Recientemente, el New York Post volvió a retomar la frase del magnate, y aseguró que ellos habían revelado la existencia de miles de correos electrónicos que detallaban como el hijo del entonces candidato presidencial aprovechó su acceso a la política para crear acuerdos comerciales en el extranjero.

En ese sentido, Saagar Enjeti, titular en The Realignment Podcast, se ha quejado de la abogada de Twitter, Vijaya Gadde, apuntando que claramente ella estaba inconforme con la compra de Twitter por Musk, porque está en contra de la “libertad de expresión”. Además de haber estado involucrada en la suspensión del medio neoyorkino, también habría estado vinculada en la polémica de Joe Rogan, quien lanzó varios podcast en Spotify, sobre la poca eficacia de la vacuna contra COVID-19.

“Vijaya Gadde, la principal defensora de la censura en Twitter que iluminó al mundo con el podcast de Joe Rogan y censuró la historia de la computadora portátil Hunter Biden, está muy molesta por la adquisición de @elonmusk”.

En respuesta, el CEO de Tesla dijo: “Suspender la cuenta de Twitter de una importante organización de noticias por publicar una historia veraz fue obviamente increíblemente inapropiado”.

Finalmente, en la reunión habrían dijeron que los empleados tienen 6 meses de trabajo seguro, ya que pasando ese periodo se habrá concretado la transición de la plataforma a Musk y es posible que algunos de los contratos no sean renovados.

