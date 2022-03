Cuáles aplicaciones sirven para comprimir videos pesados

Diferentes herramientas para comprimir videos (Foto: Archivo)

A la hora de compartir videos, así como otros contenidos multimedia es fundamental tener en cuenta el tamaño. Ocurre que la mayoría de las plataformas, como WhatsApp o las redes sociales tienen ciertas limitaciones: no es posible subir fácilmente archivos muy pesados.

Los compresores de videos ayudan a reducir el tamaño de los clips con el objetivo de que sea más fácil compartir, desde y hacia diferentes servicios de mensajería o redes. Si bien siempre se puede recurrir a diferentes servicios en la nube para compartir material pesado, lo cierto es que contar con servicios de compresión de videos puede ser de utilidad cuando se quiere pasar directamente el contenido a través de un mensaje o chat.

A continuación un recorrido por algunas aplicaciones y plataformas que funcionan desde el navegador que permiten no sólo comprimir videos sino, en algunos casos, también integran herramientas de edición para modificar fácilmente el contenido. Son todas opciones gratuitas.

1. Video Compress

Video Compress es compatible con varios formatos de video

El sistema guarda una copia del original y genera una versión comprimida para que no se pierda ninguna opción. Además, todos los clips generados se encuentran en la galería, con lo cual son muy fáciles de encontrar. Este servicio permite comprimir videos en calidad alta, baja o normal.

Cuenta con una interfaz muy fácil de usar, además soporta casi todos los formatos de video. Permite extraer subtítulos, rotar los videos y compartirlos facilidad

2. Clipchamp

Clipchamp funciona desde el navegador

Clipchamp es un editor de vídeo que funciona desde el navegador. No sólo permite comprimir videos sino que también cuenta con herramientas de edición para recortar clips, moverlos, y hacer modificaciones empleando las plantillas que tiene el sistema.

3. YouCompress

Este es un conversor de video, audio y fotos que funciona desde el navegador. Tiene una interfaz muy sencilla y es fácil de usar. El punto en contra es que no es posible elegir la resolución de salida que tendrá el video, ya que todo se hace de forma automática.

4. Video Dieter 2 - trim & edit

Integra herramientas de edición

La plataforma comprime los videos sin que éstos pierdan calidad. Además integra algunas herramientas de edición para añadir música a los clips o recortar algunos fragmentos. Es posible configurar la calidad de video y la resolución del video de salida de una manera muy sencilla.

5. Online converter

Esta plataforma soporta una gran variedad de formatos de videos y es posible subir contenido con facilidad. Además es posible elegir el tamaño del video de salida aunque no el formato.

6. Convert files

Convert Files es otra de las opciones disponibles

Tiene dos grandes puntos a favor. Por un lado, soporta muchos formatos: desde dibujos, audio o video hasta libros electrónicos; por otra parte el proceso es muy sencillo de usar. Así que puede ser una gran opción para quienes buscan algo que puedan manejar sin dificultad.

El punto en contra es que tiene limitaciones operativas: el tamaño máximo del archivo de video, por ejemplo está limitado a 250MB y el proceso de conversión puede ser un tanto lento.

7. Resize video

Resize Video

La aplicación permite no solo comprimir videos, sino también recortar algún fragmento, quitar lo que no se desee, silenciar clips y añadir música de fondo Es decir que ofrece algunas herramientas de edición sencilla para hacer todo en simultáneo. Cabe mencionar que si bien reduce el tamaño de los clips, no ofrece la posibilidad de seleccionar la calidad de salida y, además, en algunos casos la reducción puede no ser tan significativa.

