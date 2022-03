Consejos de Jeff Bezos para quienes tienen o abrirán un negocio

Jeff Bezos aconseja ser siempre fiel a la empresa (Foto: Paul Ellis/Pool via REUTERS)

Jeff Bezos, es uno de los hombres más ricos del mundo. A lo largo de varios años ha amasado su fortuna con Amazon, así como de Blue Origin y The Washington Post. Para llegar este punto ha hecho varias cosas, las cuales aconseja seguir a quienes tienen un negocio.

A mediados del 2021 dejó de ser el presidente de Amazon y fue sustituido por Andy Jassy, hasta entonces CEO de Amazon Web Services. En su salida compartió con los accionistas un último correo electrónico en el que relató sus vivencias aportando algunos consejos.

Además, en una entrevista para Business Insider en 2018, con motivo del Premio Axel Springer que en ese momento recibió, compartió otros consejos para emprender y no cometer grandes errores en el proceso.

Dar el paso

“Cuando empiezas a pensar en cosas de las que te arrepientas al llegar a los 0 años, casi todas son aquellas que no has hecho. En muy pocas ocasiones te arrepentirás de algo que intentaste, pero que no acabó funcionando”, dijo el magnate.

El logotipo de Amazon en el interior de las oficinas de la empresa en Bengaluru, India (Foto: REUTERS/Abhishek N. Chinnappa)

Recomienda no tener miedo y no pensar demasiado las cosas y pasar a la acción. Cabe recordar que Jeff Bezos trabajó en el mundo de las inversiones en Nueva York, hasta que un día se cansó e inició su propio negocio.

“Es algo que siempre quise hacer, incluso cuando era pequeño. Soy de esas personas que cuando mira algo piensa en cómo puede mejorarlo”, apuntó.

Ser fiel al proyecto

Finalmente, el empresario dijo que es importante que cuando se toma la decisión de levantar una empresa siempre se sea fiel al proyecto. Cree que una ventaja es tener personas cercanas que ayuden a defender la idea.

“Cuando tienes a gente que te quiere y que te apoya, como me pasó a mí con mis padres o mis abuelos, acabas tomando riesgos porque sabes que, pase lo que pase, alguien te ayudará a levantarte si te caes”.

Amazon CEO Jeff Bezos ha dado consejos a empresarios (Foto: Paul Ellis/Pool via REUTERS)

A estos consejos se suman varios principios de liderazgo que forman parte de la columna vertebral de sus empresas que los ejecutivos conservaron a su salida oficial de Amazon.

Obsesión del cliente

Los líderes comienzan con el cliente y trabajan hacia atrás. Trabajan vigorosamente para ganar y mantener la confianza del cliente. Aunque los líderes prestan atención a los competidores, se obsesionan con los clientes.

Propiedad

Los líderes son dueños. Piensan a largo plazo y no sacrifican el valor a largo plazo por resultados a corto plazo. Actúan en nombre de toda la empresa, más allá de su propio equipo. Nunca dicen “ese no es mi trabajo”.

Inventar y simplificar

Los líderes esperan y requieren innovación e invención de sus equipos y siempre encuentran formas de simplificar. Son conscientes de lo externo, buscan nuevas ideas en todas partes y no están limitados por “no inventado aquí”. A medida que hacemos cosas nuevas, aceptamos que podemos ser malinterpretados durante largos períodos de tiempo.

Logo de Amazon en una tienda física (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Tienen razón, mucho

Los líderes tienen mucha razón. Tienen un juicio fuerte y buenos instintos. Buscan diversas perspectivas y trabajan para refutar sus creencias.

Aprende y sé curioso

Los líderes nunca terminan de aprender y siempre buscan mejorarse a sí mismos. Sienten curiosidad por las nuevas posibilidades y actúan para explorarlas.

Contrata y desarrolla a los mejores

Los líderes elevan el nivel de desempeño con cada contratación y promoción. Reconocen el talento excepcional y los mueven voluntariamente por toda la organización. Los líderes desarrollan líderes y toman en serio su papel en el entrenamiento de otros. Trabajamos en nombre de nuestra gente para inventar mecanismos de desarrollo como Career Choice.

Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo (Foto: REUTERS/Gus Ruelas/File Photo)

Insista en los más altos estándares

Los líderes tienen estándares implacablemente altos; muchas personas pueden pensar que estos estándares son irrazonablemente altos. Los líderes están continuamente elevando el nivel e impulsando a sus equipos para que entreguen productos, servicios y procesos de alta calidad. Los líderes se aseguran de que los defectos no se envíen a la línea y que los problemas se solucionen para que permanezcan fijos.

Piensa en grande

Pensar en pequeño es una profecía autocumplida. Los líderes crean y comunican una dirección audaz que inspira resultados. Piensan de manera diferente y buscan en las esquinas formas de servir a los clientes.

Sesgo para la acción

La velocidad importa en los negocios. Muchas decisiones y acciones son reversibles y no necesitan un estudio extenso. Valoramos la asunción de riesgos calculada.

Frugalidad

Logre más con menos. Las restricciones generan ingenio, autosuficiencia e invención. No hay puntos adicionales por aumentar el número de empleados, el tamaño del presupuesto o los gastos fijos.

Un trabajador acomodando paquetes de Amazon (Foto: REUTERS/Amit Dave/File Photo)

Gana confianza

Los líderes escuchan con atención, hablan con franqueza y tratan a los demás con respeto. Son vocalmente autocríticos, incluso cuando hacerlo es incómodo o vergonzoso. Los líderes no creen que su olor corporal o el de su equipo huela a perfume. Se comparan a sí mismos y a sus equipos con los mejores.

Sumérgete profundo

Los líderes operan en todos los niveles, se mantienen conectados a los detalles, auditan con frecuencia y se muestran escépticos cuando las métricas y las anécdotas difieren. Ninguna tarea está por debajo de ellos.

Tener columna vertebral; No estar de acuerdo y comprometerse

Los líderes están obligados a desafiar respetuosamente las decisiones cuando no están de acuerdo, incluso cuando hacerlo sea incómodo o agotador. Los líderes tienen convicción y son tenaces. No se comprometen en aras de la cohesión social. Una vez que se determina una decisión, se comprometen por completo.

Entregar resultados

Los líderes se enfocan en los insumos clave para su negocio y los entregan con la calidad adecuada y en el momento oportuno. A pesar de los contratiempos, están a la altura de las circunstancias y nunca se conforman.

