PlayStation pidió censurar fuertes escenas de Martha is Dead; le llueven críticas

(Foto: captura)

Poco antes del lanzamiento oficial de Martha is Dead, Wired Productios y LKA informaron que las versiones para PlayStation 4 y PlayStation 5 tendrán escenas eliminadas, mismas que no habían contemplado hasta ahora por solicitud de Sony, por lo que están trabajando a contrarreloj.

En un comunicado detallaron que la limitación solo aplicará para las consolas de PlayStation, pues Xbox no solicitó suprimir escenas y será estrenado el 24 de febrero sin ningún retraso.

Para PlayStation solo el lanzamiento en versión digital será en la fecha prevista, mientras que para el físico, para poder suprimir las escenas solicitadas y que el juego sean grabada debidamente en su cartucho, habrá un retraso.

“Tras cuatro años de pasión y trabajo duro, la desarrolladora LKA necesita tiempo extra para hacer estos cambios no planeados”, dijeron en un comunicado.

El nuevo videojuego de terror desarrollado por LKA vuelve a apostar por un horror psicológico y una atmósfera única

“Como resultado, Martha is Dead se lanzará digitalmente en consolas PlayStation el 24 de febrero de 2022, pero sus versiones físicas se han retrasado a una fecha aún por desvelar”.

Asimismo, lamentó la desarrolladora tener que modificar la experiencia para PS4 y PS5, ya que no tendrán varios elementos jugables. Aunque el estreno físico del juego tardará, aseguran que los compradores que sean pacientes recibirán contenido adicional.

“Nuestro lanzamiento en formato físico seguirá teniendo el contenido adicional del póster doble, las cartas del tarot digitales y el EP de Martha is Dead”. dijo. “Actualizaremos a los jugadores con la fecha en que se lancen las ediciones físicas tan pronto como tengamos más información”, añadió la compañía .

Ante el anuncio que tomó a todos por sorpresa, debido a la cercanía del estreno, los usuarios en redes sociales comenzaron a criticar a PlayStation, apoyando a la desarrolladora que con anterioridad había dicho que el juego tendría algunas escenas fuertes.

(Foto: captura)

Desde su anuncio oficial en 2019 habían señalado que Martha is Dead tenía una “jugabilidad llena de escenas incómodas y temas que podrían estresar a los jugadores” y que sería solo para adultos a causa de ello.

“PlayStation censurando un videojuego en 2022, coartando con ello la libertad creatividad de los desarrolladores a 12 días para su lanzamiento. Que pu** barbaridad”, dijo un usuario de Twitter.

“Tal vez estoy exagerando, pero esto se lee como si PlayStation estuviera censurando ciertas escenas del juego... Ya vi Martha is Dead y disfruté de los momentos intensos. Encuentro esto muy preocupante”, señaló otro cibernauta.

Del mismo modo, criticaron que PlayStation haya solicitado quitar escenas de Martha is Dead pero hayan dejado escenas de sexo explícito en otro videojuego, asegurando que esta acción afectará severamente a Wired Productios y LKA.

“El juego de terror ‘Martha is Dead’ será censurado, pero solo en PlayStation. Estás lastimando a un pequeño estudio de desarrolladores, Sony. Pero cuando Neil Druckmann quiere desnudar a su querida Abby en la pantalla para que la follen al estilo perrito, deberías cambiar todos los pósters. Son unos hipócritas, Sony”, dijo otro usuario furioso por los cambios a última hora que solicitó la compañía.

(Foto: captura)

De qué se trata Martha is Dead

Martha is Dead, es el nuevo título de terror desarrollado por LKA, estudio detrás de The Town of Light.

Generalmente, cuando se habla de títulos de horror se piensa en pasillos oscuros, criaturas perturbadoras que aparecen de la nada y streamers gritando por sus vidas que se hacen virales. Sin embargo, el acercamiento de LKA es bastante diferente y en Martha is Dead vuelve a tomar otra dimensión.

Los jugadores se ponen en la piel de Giulia, la hija de un militar alemán que vuelve a la casa de su infancia en Italia en medio de la Segunda Guerra Mundial. Esa casa siempre tuvo un aura extraña para Giulia, que no recuerda demasiado de su tiempo allí por razones que no puede explicar.

La trama se dispara cuando la protagonista encuentra a su hermana gemela, Martha, muerta a orillas del río y termina adoptando su identidad por una serie de confusiones.

SEGUIR LEYENDO: