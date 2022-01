Apple confirma la llegada de Apple Pay a Perú y Argentina

Servicio de Apple Pay. (foto: Pocket-lint)

Apple Pay se prepara para llegar a más países de Sudamérica. El servicio de pagos de Apple estará disponible próximamente en Perú y Argentina, como se anunció en las últimas horas.

Aunque la empresa de Cupertino no ha hecho un anuncio oficial, sí ha incluido los datos en la web de la plataforma para Latinoamérica.

Apple Pay, próximamente en Perú y Argentina

Si ingresa la página de Apple Pay, podrá ver que la página no solo dice “Disponible en Costa Rica” sino que también incorpora una referencia para la llegada del servicio en los mercados de Perú y Argentina. En todo caso, aún no se sabe cuándo podrán ser utilizados en estos países ni su supuesta accesibilidad a otros países sudamericanos.

Para América del Sur, Apple Pay actualmente solo está disponible en Brasil y Colombia. Sin embargo, eso pronto cambiará.

Apple Pay. (foto: apple.com)

Ha habido indicios de la posibilidad del servicio en Perú, ya que la semana pasada Interbank ha publicado contenido sobre este tema; estos videos cubren cómo agregar su tarjeta Visa a la aplicación Wallet de Apple.

Sin embargo, poco tiempo después, todos los documentos fueron retirados, lo que indica que la institución financiera había adelantado el aviso.

Interbank realiza una guía para usar Apple Pay. (foto: Pocket-lint)

En el caso de Argentina, la llegada de Apple Pay se sumaría a un ecosistema fintech muy desarrollado. Hoy en día, el país cuenta con varias billeteras virtuales muy populares, siendo MercadoPago (de MercadoLibre) la más utilizada, pero con otras billeteras virtuales como Ualá y MODO (esta última perteneciente a los principales bancos del país) con un número importante de usuarios.

Y esto debe complementarse con más y más intercambios de criptomonedas que ofrezcan tarjetas prepago con reembolso en Bitcoin y otras criptomonedas por cada compra realizada.

Ualá. (foto: LatinoAmerica.Retail.com)

Actualmente en Argentina, el principal método de pago contactless con dispositivos móviles es por código QR, no por chip NFC. Incluso tome en cuenta que a partir de noviembre de 2021 ya está vigente en este país la interoperabilidad de los códigos QR para pagar con cualquier billetera virtual.

Por eso es importante ver qué tan grande es Apple Pay en el mercado, teniendo en cuenta la opción de pago QR que se rumorea desde iOS 14.

Apple Pay comienza a expandirse por América del Sur

Con la confirmación de que Perú y Argentina pronto se sumarán a la lista de países donde está disponible Apple Pay, es lógico que lo mismo suceda en el futuro con otros mercados de la región. En septiembre del año pasado, Chile se benefició brevemente de los servicios de la empresa californiana.

Banco de Chile ha comenzado a permitir a los usuarios agregar sus tarjetas a Apple Wallet. Sin embargo, no duró mucho ya que Apple aún no ha anunciado el servicio en ese país. Y aunque a finales de año sí incluyó Apple Pay en sus términos y condiciones de servicio, no hubo más novedades al respecto.

Más allá de no tener una fecha oficial para la llegada de Apple Pay a más países sudamericanos, las intenciones de la compañía son claras. Los usuarios que tengan una opción más para realizar pagos sin contacto siempre serán una posibilidad bienvenida.

Una persona usando Apple Pay. (foto: Maxim Zmeyev)

Qué bancos y tarjetas admiten Apple Pay

Apple Pay es compatible con la mayoría de los principales proveedores de tarjetas de crédito y débito, incluidos Visa, MasterCard y American Express. No en vano, la Apple Card de Apple también es compatible.

Debe utilizar un banco participante, pero la mayoría de los principales bancos ahora admiten Apple Pay. Puede encontrar una lista completa de todos los bancos admitidos en cada país haciendo clic en los enlaces correspondientes a continuación:

- Bancos participantes en Canadá, América Latina y Estados Unidos

- Bancos participantes en Europa y Oriente Medio

- Bancos participantes en Asia-Pacífico

