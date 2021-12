Con esta aplicación de Android puede saber si un AirTag lo está rastreando

Foto de archivo. |Crédito: iOSMac

Los AirTag han sido de utilidad para encontrar cosas perdidas, pues este producto de Apple utiliza la aplicación ‘Find My’ para emitir una ubicación; además, tiene la capacidad de pegarse a casi cualquier objeto, por lo que se convierten en un rastreador de calidad.

Ahora, esto también ha representado un gran problema de privacidad gracias a quienes le dan un mal uso. Aunque los usuarios de iOS tienen algunas herramientas para combatir dicha situación, las personas que preferían Android se sentían ‘indefensas’, hasta ahora.

Actualmente, los AirTag crean una red amplia que permite rastrear no solo dispositivos pequeños sino también personas, frente a esto, Apple tiene una función que evita el seguimiento, pues si un iPhone detecta que un AirTag que no es de su propiedad lo está siguiendo, el teléfono le enviará una alerta y en caso de no encontrarlo, empezará a emitir un sonido.

No obstante, los usuarios de Android no tenían estas protecciones, frente a la problemática es que entra en juego ‘Tracker Detect’, una aplicación de Android diseñada para encontrar AirTags y comprobar si alguien está rastreando su ubicación.

Cómo utilizar ‘Tracker Detect’

Para hacer uso de este aplicativo, basta con descargarlo desde Google Play Store, pues no se necesita ninguna cuenta de Apple o un dispositivo de la marca para su funcionamiento.

Posteriormente, las personas deberán abrir la aplicación y presionar ‘Escanear’, por lo que esta empezará a rastrear las señales que emiten los AirTags, frente a esto, Apple dice que puede tomar hasta 15 minutos encontrar un AirTag separado de su propietario, por lo que pasado ese tiempo se puede sentir seguro si la aplicación no ha detectado nada inusual, pues, de lo contrario, esta lo marcará como ‘AirTag desconocido’.

Una vez el dispositivo de rastreo sea detectado, las personas pueden hacer que este reproduzca un sonido durante 10 minutos para ayudar a encontrarlo,una vez en sus manos, si cuenta con un lector NFC en su teléfono puede ser escanearlo para obtener más información sobre su procedencia.

Para realizar el escaneo de un AirTag, basta con sujetar la parte superior del teléfono del lado blanco del chip de rastreo, a partir de aquí debería aparecer una notificación con información valiosa tal como el número de serie del dispositivo o el teléfono del propietario si este marcó el AirTag como perdido.

Tracker Detect también cuenta con instrucciones para quitar la batería del AirTag en caso sospechar que alguien lo está rastreando, o si cree que no es así, podrá devolverlo a su propietario.

Ladrones estarían utilizando tecnología de rastreo para robar automóviles

Los ladrones se las ingenian más para llevar a cabo sus planes. Ahora se están aprovechan de aparatos tecnológicos como los Apple AirTag para usarlos a su favor a la hora de cometer robos.

En el último mes trascendió un reporte de la policía de Canadá que explica un nuevo método que los ladrones están aplicando para robar automóviles y que temen que llegue a otros países.

Los uniformados detectaron que algunos delincuentes se estaban aprovechando de la utilidad de los Apple AirTag, el cual está enfocado a usuarios olvidadizos que nunca encuentran sus llaves o carteras, para localizar a sus víctimas luego de haberlas previamente seleccionado.

Y es que no fue casualidad que los policías encontraran AirTags cerca de los lugares donde se reportaron los robos. De septiembre del 2021 hasta principios de diciembre se han registrado al menos cinco casos iguales.

En el reporte las autoridades señalaron que el modus operandi de los ladrones era ir a buscar a sus víctimas en plazas comerciales. Una vez que la encontraban, pegaban con cinta el AirTag en la parte baja del vehículo para que el conductor no lo viera y continuara con su recorrido.

Por la noche, los ladrones iban a la ubicación exacta del AirTag y con un codificador de llaves entraban al auto; en cuestión de minutos se lo llevaban sin alertar a nadie.

