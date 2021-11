Whatsapp promete una nueva función para acelerar cualquier audio, como ya se hacía con las notas de voz

Foto de archivo. | Crédito: Christoph Dernbach/ dpa

Whatsapp sigue siendo hasta el momento la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo , con más de 2.000 millones de usuarios la app de Meta supera a otras importantes redes sociales como Facebook e Instagram y a otros servicios similares como Telegram.

El líder de mensajería constantemente entrega a la comunidad una serie de cambios o actualizaciones que buscan facilitar la experiencia, algunas son mejor recibidas que otras, no obstante, todas dan de qué hablar.

Una de las últimas funciones que Whatsapp ha configurado durante este año, se trata de la posibilidad de que los usuarios puedan modificar la velocidad de reproducción de las notas de voz, función que tendrá un nuevo añadido interesante.

Actualmente, la función para acelerar notas de voz, permite que los usuarios hagan click en el ícono “1x”, de esta manera la velocidad de reproducción de las notas de voz cambiara a 1.5x o 2x (el doble de la velocidad normal de reproducción), teniendo la posibilidad de volver a la velocidad original. Sin embargo, la función actualmente se encuentra limitada a las notas de voz, es decir, no a todos los archivos de audio que se reciben dentro de la aplicación y eso es precisamente lo que la aplicación de mensajería busca modificar.

Whatsapp permitirá modificar la velocidad de cualquier archivo de audio

Hoy en día, cuando reenviamos una nota de voz o adjuntamos una canción u otro formato de audio, este se enviará como un archivo de audio genérico, es decir, al no tratarse de una nota de voz como tal, la función que permite cambiar la velocidad de reproducción no está disponible para ese archivo en particular.

No obstante, tras este último cambio, los usuarios de la aplicación podrán modificar la velocidad de reproducción de cualquier archivo de audio dentro de Whatsapp.

Si bien es mayor la cantidad de notas de voz comparada con los archivos de audio que recibimos, es muy común que reenviemos notas de voz, las cuales aparecen en el nuevo chat como un archivo de audio genérico, pues bien, ahora los usuarios que tengan prisa o por otro motivo podrán cambiar la velocidad de reproducción de este tipo de archivos, función que será bien recibida dentro de la comunidad.

Actualmente, Whatsapp ha empezado a introducir esta característica solo en las versiones beta de iOS, sin embargo, se espera que más adelante llegue al sistema operativo Android para finalmente, estar disponible en la versión de todos los dispositivos que tengan la aplicación actualizada.

