Así podrá descubrir desde su celular si hay cámaras que lo están espiando

Foto de archivo. |Crédito: / YONHAP / AFP

Los avances tecnológicos han permitido que muchos dispositivos dejen de ser incómodos o aparatosos; no obstante, este avance no solo ha traído ventajas.

Actualmente, las cámaras espías son cada vez más pequeñas y difíciles de detectar a simple vista, generando desconfianza en las personas al momento de ingresar a establecimientos o al adquirir servicios como hoteles o rentar un Airbnb, pues son muchas las experiencias que se pueden encontrar en redes sociales con respecto a problemas relacionados con cámaras espía.

Para combatir esta problemática, en Amazon y otras plataformas se pueden encontrar una variedad de “detectores de señales de cámara”, no obstante, varios investigadores de la Universidad Nacional de Singapur y de la Universidad de Yonsei rn Corea del Sur, están trabajando en un sistema que permitirá detectar cámaras espía a través de los sensores ToF (Time of Flight) que están presentes en algunas referencias de teléfonos móviles actuales.

Aunque ya existen algunos sistemas que detectan la presencia de cámaras ocultas, estos métodos pueden revelar la existencia de estas pero no pueden detectar la ubicación de las mismas.

La propuesta de este sistema se llama ‘Detección Fotográfica laser-asistida’ (LAPD por sus siglas en inglés) y busca aprovechar los láseres de los sensores ToF (utilizados normalmente por las cámaras de los teléfonos para medir la profundidad por medio de láseres) para localizar los reflejos de los lentes de este tipo de cámaras ocultas. Para cumplir tal objetivo se piensa desarrollar una aplicación y un algoritmo de machine learning.

Según los responsables de este proyecto, a través de la cámara, el usuario podrá recorrer los rincones de los espacios donde sospecha la existencia de cámaras y por medio de un entorno de realidad aumentada, la aplicación indicaría dónde están.

La investigación también concluyó que a través de un experimento realizado en 379 personas, a quienes pusieron en un entorno con diferentes cámaras ocultas, a simple vista pudieron identificar un 46 por ciento de las cámaras en promedio, mientras que con ayuda de la aplicación, LAPD pudo identificar las cámaras ocultas en un 88,9 por ciento de las veces.

Recomendaciones para detectar cámaras ocultas en caso de sospecha

Debido a que la aplicación no está abierta al público y no siempre se tiene a la mano un detector de señales de cámara, si se tiene sospechas de la existencia de una cámara oculta, es importante que las personas revisen que las paredes o muebles no cuenten con pequeños agujeros, y en caso de encontrar alguno es importante revisar que no existan lentes en el fondo.

Revise cualquier dispositivo que exista en la habitación como relojes, lámparas, routers, etc. También puede ser útil tomarse el tiempo de buscar algún tipo de luz que salga desde algún rincón de la habitación. Otro recurso que puede ser de ayuda es valerse de la linterna de los dispositivos móviles para detectar algún tipo de reflejo en algún rincón que se sospeche.





