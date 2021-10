Aprenda a bloquear automáticamente en Google Calendar las reuniones que no le interesan

La pandemia por covid-19 trajo consigo una serie de ecosistemas digitales que aunque se habían manejado antes de la crisis sanitaria, nunca se habían sentido con tanta fuerza como hasta ahora. Uno de ellos es el laboral y la necesidad de tener casi que una reunión por cada tema que surja a diario. Las cuarentenas hicieron que este ambiente se trasladara a aplicaciones como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, y aunque representaron una de las opciones más viables para tener una vida “normal” también se convirtieron en una verdadera molestia que inundó incluso el tiempo libre de los trabajadores.

No es raro ver cómo muchos calendarios virtuales se ven atiborrados de colores que representan el sinfín de reuniones que pueden tener las personas en su día a día, aún en horarios que se supone ya son de descanso de la jornada laboral.

Pensando en esto Google, por medio de su aplicación Calendar ha creado una nueva opción denominada ‘tiempo de enfoque’ con la que se podrá asignar un tiempo específico para estar solo o dedicarse a otro tipo de situaciones ajenas a las reuniones. De esta forma, quien vea esta opción resaltada en el calendario entenderá que no deberá molestarlo; incluso esta función rechazará de forma automática las reuniones a las que sea invitado y que se crucen con dicho tiempo de descanso.

Asimismo, el gigante del internet explica que esta nueva herramienta es importante teniendo en cuenta que “con los cambios en nuestros entornos de trabajo en el último año, tener más charlas y reuniones hace que sea más difícil para las personas encontrar tiempo para su trabajo individual principal”, por lo que con ‘tiempo de enfoque’ la empresa espera “facilitar la creación de tiempo dedicado al pensamiento y al trabajo central”.

Por otra parte, esperando que esta nueva función no interrumpa la interfaz de su Calendar, Google recordó que puede asignar un color diferente para los pendientes que genere con esta herramienta y que de esta forma “su tiempo de enfoque tenga una visibilidad diferente de sus eventos y otras reuniones”.

De acuerdo con la página oficial de Google, esta opción estará disponible para los siguientes clientes de Google Workspace:

Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Teaching & Learning Upgrade, Education Standard, Education Plus y organizaciones sin fines de lucro.