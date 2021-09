5 trucos para el teclado que todo dueño de iPhone debe conocer

Estos trucos facilitarán el uso del teclado en varias apps disponibles para iPhone (Foto: Archivo)

El celular de Apple ya lleva varios años en el mercado y durante todo ese tiempo la compañía se ha encargado de agregar cada vez más funciones que facilitan la vida de sus usuarios. Si bien muchos conocen detalles como las capturas de pantalla o los comandos del asistente de voz Siri, hay una serie de trucos para el teclado que aún pasan muy desapercibidos.

El teclado digital con el que cuentan los iPhone tiene varias funciones agregadas que pueden hacer de la experiencia de escritura un momento más creativo y eficaz. A continuación, presentamos algunos de los trucos más interesantes que todo usuario de estos teléfonos debería conocer:

Cambiar el tamaño y ubicación del teclado

En diversas ocasiones no es posible utilizar el celular con ambas manos ya sea porque se está sosteniendo una bebida o intentando no caerse en el transporte público, el problema es que eso puede dificultar la escritura cuando los dedos de una sola mano no alcanzan todas las letras.

Para ocasiones así es posible activar el “teclado de una sola mano”, solo hay que ir a la Configuración y en el segmento de General escoger Teclado, allí aparecerá la opción para activar esta función. De allí en adelante basta con mantener oprimido el ícono de emojis para que aparezca la opción de si disminuir el tamaño y ubicar todo el teclado a un solo lado de la pantalla.

Estilizar los textos

Escribir desde el celular no significa que no se pueda ser formal o tomarse libertades creativas al elaborar los mensajes, por eso el teclado en los iPhone permite estilizar los textos eligiendo si se les quiere cambiar a letra negrilla, itálica o tachada.

Si bien no está habilitado para todas las apps, al menos en las notas del celular y en software de terceros como WhatsApp es posible usar tal función. Para cambiar las letras hay que mantener oprimido encima del texto que se quiera cambiar y aparecerá un submenú que permitirá escoger qué estilo adaptar al mensaje seleccionado.

Convertir el teclado en un trackpad

Esta función más que funcional es bastante curiosa, pues permite que el usual teclado del dispositivo se convierta en un pad con el cual se puede manejar el cursor del texto de una forma más precisa.

En caso de querer usar esta herramienta se puede conseguir de una manera muy simple, en la mitad de la escritura de un mensaje hay que mantener oprimida por un momento la tecla de espacio, esto hará que las teclas desaparezcan para que el área del teclado se vuelva todo un trackpad.

Crear atajos de texto

Una de las funciones más interesante que ofrece el teclado de los iPhone es la posibilidad de crear atajos que requieran de solo un par de letras para que inmediatamente sean reemplazadas por frases enteras o hasta emojis.

Para activar esta función basta con acceder a la configuración del dispositivo y desde allí dirigirse al apartado de Teclado en General. En esta sección hay que tocar la opción que dice “Reemplazar texto”, esto hará que se despliegue una lista en la que se podrán agregar cuantos atajos se quiera para todo tipo de mensajes

Eliminar la previsualización de caracteres

Uno de los detalles más característicos del teclado de estos dispositivos es que al oprimir cada tecla se muestra por un momento un acercamiento ampliado de la letra escogida, lo que puede resultar molesto para ciertas personas que prefieran escribir sin interrupciones.

Sin importar qué tan icónica sea esta característica, es posible desactivarla si así se requiere. Para hacerlo hay que acceder a la configuración del teclado como con el resto de ajustes y allí tocar en el apartado de “Previsualización de caracteres”, una vez el interruptor a la derecha aparezca gris ya se habrá desactivado la función.

