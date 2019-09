—Ése es el aspecto más perverso de todos. Hay una anécdota que cuento en el principio del libro. En un momento al fundador de Netflix le preguntan cómo era su relación con la competencia, cómo veía el producto que había lanzado HBO, y el tipo dice: "Mi competidor no es HBO o Amazon Video, mi competidor es el sueño. Todavía la gente duerme demasiado, no sabés todo el terreno que nos queda para ganar". Cuando vos ves que sale una nueva temporada de una serie y la gente que estuvo esperando se queda todo el fin de semana mirando un capítulo tras otro, ésa no es una conducta que esté buena y es inducida. Hay algo en cómo está hecho el guión, el auto play que terminás un capítulo y antes de que llegues a presionar para que pare ya arranca de nuevo, en que esté todo el contenido disponible junto. Antes vos veías el capítulo los jueves a las diez de la noche y hasta el próximo jueves no tenías el siguiente capítulo. Netflix ha ido perfeccionando tanto el contenido como la interfaz para generar este efecto de no poder parar de mirar.