Nixon vs. Cash: historia del recital más políticamente incorrecto en la Casa Blanca

En 1969, el presidente Richard Nixon invitó al “Hombre de Negro”, Johnny Cash, para ganar popularidad durante la campaña presidencial. Sin embargo, la actuación del cantante estadounidense, en el contexto de la Guerra de Vietnam, sorprendió a todos y se convirtió en legendaria. Este es el tema de un capítulo de la serie de documentales “ReMastered” titulado “Tricky Dick and the Man in Black”, disponible en Netflix