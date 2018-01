"Cuando te vas de vacaciones, la gente que te envía un correo recibe una respuesta automática donde se informa en qué fecha regresarás. Y luego, el correo se borra. Si el mail es importante, la persona que lo envió puede volver a mandarlo otra vez. Si no es así, entonces el correo no estará cuando regreses, y lo mejor aún es que (con este sistema) se evitará que lo leas durante tus vacaciones. La clave es que la herramienta no sólo crea una pared entre tú y tu correo, sino que además te libera del gran nivel de ansiedad que genera tener una pila de mails esperándote a tu regreso", explicó Huffington en un artículo publicado en Harvard Business Review.